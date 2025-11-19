Tại buổi đón tiếp, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã giới thiệu về quá trình xây dựng, hình thành và phát triển của HNX trong hơn 20 năm qua, về chức năng, nhiệm vụ cũng như giới thiệu về các thị trường mà Sở đang vận hành và các sản phẩm, dịch vụ mà Sở đang cung cấp trên thị trường.

Qua đó, các sinh viên đã có cơ hội tìm hiểu các hoạt động của HNX và các nghiệp vụ chuyên ngành, cũng như được tiếp cận thực tế hơn với một đơn vị đang vận hành 5 thị trường chứng khoán.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tiếp đoàn sinh viên khoa Tài chính Ngân hàng trường Đại học Lâm Nghiệp
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã chào đón hơn 80 sinh viên của khoa Tài chính Ngân hàng, trường Đại học Lâm Nghiệp

Trong phần hỏi đáp sôi nổi giữa các bạn sinh viên và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, các bạn sinh viên thể hiện sự quan tâm về kiến thức chung của thị trường chứng khoán, về cơ hội nghề nghiệp trong ngành chứng khoán nói chung và HNX nói riêng.

Ngoài ra, các bạn sinh viên đã được tham quan Góc Nhà đầu tư, được chia sẻ về lịch sử của những hiện vật gắn liền với quá trình xây dựng và dấu mốc phát triển của HNX và thị trường chứng khoán Việt Nam./.