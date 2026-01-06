Ngày 6/1: Giá cà phê lấy lại đà tăng, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá cà phê trong nước hôm nay (6/1) tăng nhẹ 100 đồng/kg tại vài nơi. Hiện giá cà phê tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên dao động từ 98.000 - 98.500 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu chững lại sau biến động từ cuối tuần trước.

Giá cà phê trong nước hôm nay tăng 100 đồng/kg. Anhr tư liệu

Giá cà phê tăng nhẹ 100 đồng/kg

Giá cà phê nội địa hôm nay tăng nhẹ 100 đồng/kg tại vài nơi. Hiện cà phê trong nước giao dịch từ 98.000 - 98.500 đồng/kg tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Gia Lai giao dịch ở mức 98.500 đồng/kg, tăng nhẹ 100 đồng/kg so với hôm qua. Gia Lai và Đắk Lắk là 2 địa phương có mức giá cà phê cao nhất trên cả nước hôm nay.

Tại tỉnh Đắk Lắk, giá cà phê không thay đổi, đạt mức 98.500 đồng/kg. Trong khi đó, tại tỉnh Lâm Đồng hiện giao dịch ở mức 98.000 đồng/kg, tăng nhẹ 100 đồng.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London đảo chiều giảm đồng loạt trong các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 1/2026 giảm mạnh 132 USD/tấn, xuống mức 4.000 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 cũng giảm mạnh 93 USD/tấn, đạt mức 3.699 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica ghi nhận biến động trái chiều trong các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 3/2026 tăng 3,45 cent/lb, đạt mức 358,55 cent/lb. Trái lại, hợp đồng giao tháng 7/2026 lại tăng nhẹ 1,75 cent/lb, đạt mức 334,10 cent/lb.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, cà phê Arabica Brazil cũng ghi nhận tăng giảm đan xen trong các kỳ giao hàng. Cụ thể: kỳ hạn tháng 3/2026 đạt mức 427,95 cent/lb, giảm 2,75 cent/lb so với hôm qua. Trái lại, kỳ giao hàng tháng 12/2026 lại tăng mạnh 9,8 cent/lb, đạt mức 394,1 cent/lb.

Giá tiêu không biến động

Giá tiêu trong nước hôm nay tiếp tục đồng loạt đi ngang. Hiện giá tiêu nội địa dao động từ 149.000 - 151.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại Gia Lai và TP. Hồ Chí Minh hôm nay giao dịch hồ tiêu với giá 150.000 đồng/kg. Tương tự, tại Đắk Lắk và Lâm Đồng cũng không ghi nhận biến động mới về giá, thương lái thu mua hồ tiêu với giá 151.000 đồng/kg. Đồng Nai hiện giao dịch hồ tiêu với giá 149.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu hôm nay không ghi nhận biến động mới. Các thị trường đều ổn định giá so với phiên giao dịch hôm qua.

Cụ thể, giá tiêu đen Lampung của Indonesia không biến động so với ngày hôm trước, hiện giao dịch ở mức 6.763 USD/tấn; giá tiêu trắng Muntok cũng đi ngang, hiện đạt 9.205 USD/tấn.

Giá tiêu Brazil không biến động so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Hiện giá tiêu Brazil giao dịch ở mức 6.000 USD/tấn.

Giá tiêu trắng của Việt Nam hôm nay không thay đổi, neo cao ở mức 9.250 USD/tấn; giá tiêu đen loại 500 gr/l đi ngang ở mức 6.500 USD/tấn; tiêu đen loại 550 gr/l đạt 6.700 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá tiêu đen ASTA hiện ổn định ở mức 9.000 USD/tấn; giá tiêu trắng ASTA đạt 12.300 USD/tấn./.