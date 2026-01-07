Ngày 7/1: Giá bạc nối dài đà tăng

|Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay đồng loạt tăng. Ảnh tư liệu
Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc bật tăng, niêm yết ở mức 2.934.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.025.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước tăng cả chiều mua và chiều bán, hiện được niêm yết ở mức 2.535.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.565.000 đồng/lượng (bán ra).
Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng tăng, hiện ở mức 2.537.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.571.000 đồng/lượng (bán ra).
Giá bạc thế giới tăng mạnh cả chiều mua vào và bán ra, hiện ở mức giá 2.064.000 đồng/ounce (mua vào) và 2.069.000 đồng/ounce (bán ra).
Cụ thể thông tin mới nhất về giá bạc hôm nay tại hai thị trường lớn nhất Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 7/1/2026:
|Loại bạc
|Đơn vị
|TP. Hà Nội
|TP. Hồ Chí Minh
|Mua vào
|Bán ra
|Mua vào
|Bán ra
|Bạc 99.9
|1 lượng
|2.535.000
|2.565.000
|2.537.000
|2.571.000
|1 kg
|67.598.000
|68.396.000
|67.650.000
|68.547.000
|Bạc 99.99
|1 lượng
|2.543.000
|2.573.000
|2.544.000
|2.575.000
|1 kg
|67.804.000
|68.608.000
|67.846.000
|68.659.000
Trên thị trường thế giới, giá bạc thế giới niêm yết ở ngưỡng 78,65 USD/ounce; tăng 3,35 USD so với sáng 6/1.
Thị trường bạc tiếp tục ghi nhận tâm lý lạc quan khi giá tăng trở lại. Theo chuyên gia phân tích kim loại quý Christopher Lewis tại FX Empire, điều này cho thấy, lực mua vẫn xuất hiện mạnh mẽ mỗi khi thị trường điều chỉnh giảm. "Diễn biến này phản ánh niềm tin của nhà đầu tư rằng, các nhịp giảm giá chỉ mang tính ngắn hạn", ông nói.
Tuy nhiên, ông cho hay, nếu kịch bản tiêu cực xảy ra và giá bạc đánh mất mốc 70 USD/ounce, thị trường có thể chứng kiến đà giảm nhanh về vùng 60 USD/ounce.
Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới ngày 7/1/2026:
|Đơn vị
|VND
|Mua vào
|Bán ra
|1 ounce
|2.064.000
|2.069.000
|1 lượng
|248.812
|249.445
|1 chỉ
|2.488.000
|2.494.000
|1 kg
|66.350.000
|66.519.000