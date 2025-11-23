Ngày 23/11: Giá bạc trong nước và thế giới đảo chiều tăng mạnh

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (23/11) đảo chiều tăng mạnh sau phiên giảm trước đó. Cụ thể, giá bạc trong nước tăng cả chiều mua và chiều bán, hiện được niêm yết ở mức 1.636.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.666.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc thế giới niêm yết ở ngưỡng 49,81 USD/ounce.

Giá bạc hôm nay đảo chiều tăng mạnh. Ảnh tư liệu

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc đảo chiều tăng, niêm yết ở mức 1.918.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.977.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước tăng cả chiều mua và chiều bán, hiện được niêm yết ở mức 1.636.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.666.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng tăng, hiện ở mức 1.638.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.672.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới tăng cả chiều mua vào và bán ra, hiện ở mức giá 1.318.000 đồng/ounce (mua vào) và 1.323.000 đồng/ounce (bán ra).

Cụ thể thông tin mới nhất về giá bạc hôm nay tại hai thị trường lớn nhất Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 23/11/2025:

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 1.636.000 1.666.000 1.638.000 1.672.000 1 kg 43.628.000 44.426.000 43.680.000 44.577.000 Bạc 99.99 1 lượng 1.644.000 1.674.000 1.645.000 1.676.000 1 kg 43.834.000 44.638.000 43.876.000 44.689.000

Trên thị trường thế giới, giá bạc thế giới niêm yết ở ngưỡng 49,81 USD/ounce.

Theo FxStreet, áp lực bán gia tăng do phần lớn nhà giao dịch tin rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp chính sách tháng 12.

Theo công cụ FedWatch của CME, khả năng FED giảm lãi suất thêm 25 điểm cơ bản xuống mức 3,50% - 3,75% chỉ khoảng 35,5%. Điều này đồng nghĩa thị trường đang nghiêng nhiều hơn về kịch bản FED giữ nguyên lãi suất. Nếu điều đó xảy ra, đây là tín hiệu không tích cực cho các tài sản không sinh lời như bạc.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới ngày 23/11/2025: