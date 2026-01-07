Ngày 7/1: Giá vàng tiếp tục tăng cao, tiến sát mức đỉnh kỷ lục

Giá vàng miếng và vàng nhẫn trong nước (7/1) tiếp tục tăng cao tăng cao. Điều này được dự báo từ trước đó do vàng thế giới tăng cao bởi biến động chính trị.

Giá vàng thế giới hôm nay tăng cao. (Nguồn: Kitco)

Thị trường trong nước

Giá vàng miếng hôm nay tăng mạnh ở cả hai chiều so với phiên giao dịch rạng sáng qua. Cụ thể, các thương hiệu vàng SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu hôm nay đồng loạt tăng giá vàng miếng 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 156 triệu đồng/lượng mua vào và 158 triệu đồng/lượng bán ra.

Vàng Phú Quý SJC tăng giá vàng miếng 1,7 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 1,2 triệu đồng/lượng chiều bán ra, giao dịch ở mức 155,4 triệu đồng/lượng mua vào và 157,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Vàng Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch ở mức 156,1 triệu đồng/lượng mua vào và 158 triệu đồng/lượng bán ra.

Cùng xu hướng với vàng miếng, giá vàng nhẫn sáng nay cũng tăng mạnh. Theo đó, SJC niêm yết vàng nhẫn ở ngưỡng 151 - 154 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Bảo Tín Minh Châu giao dịch vàng nhẫn ở ngưỡng 155,5 - 158,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 153 - 156 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

Vàng nhẫn thương hiệu DOJI giao dịch ở mức 152,5 - 155,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

PNJ giao dịch vàng nhẫn ở ngưỡng 152 - 155 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch ở mức 152,5 - 156 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

Thị trường thế giới

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay hôm nay ở mức 4.496 USD/ounce. Giá vàng thế giới nhìn chung tăng 1,03% trong 24 giờ qua, tương ứng với tăng 45,8 USD/ounce.

Với giá vàng miếng trong nước tăng mạnh, neo ở mức cao và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.496 USD/ounce (tương đương khoảng 143,4 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng 14,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tăng cao hơn vào giữa trưa thứ Ba, do nhu cầu tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn tăng lên sau cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela cuối tuần qua, nhưng quan trọng hơn là khiến các nhà giao dịch kim loại quý cân nhắc những gì sẽ xảy ra về mặt địa chính trị trong những tháng tới.

Sự quan tâm đầu cơ tiếp tục là động lực chính trên thị trường vàng khi giá vàng đang quay trở lại mức cao kỷ lục của tháng trước, gần 4.600 USD/ounce. Tuy nhiên, một nhà quản lý danh mục đầu tư cho rằng, sức hấp dẫn của vàng, như một lựa chọn thay thế cho đồng USD, sẽ là yếu tố lớn nhất thúc đẩy giá vàng tăng cao trong dài hạn./.