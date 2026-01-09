Ngày 9/1: Giá cao su trên các sàn giao dịch chủ chốt châu Á đồng loạt tăng

Giá cao su trên các sàn giao dịch chủ chốt châu Á hôm nay (9/1) đồng loạt tăng. Cụ thể, giá cao su kỳ hạn tháng 3/2026 tại Trung Quốc tăng 1,2%; kỳ hạn tháng 2 tại Thái Lan tăng 0,2%; Nhật Bản tăng 1,3%; Singapore tăng khoảng 0,2%. Trong nước, giá thu mua cao su nguyên liệu duy trì đà đi ngang.

Giá cao su kỳ hạn tháng 3/2026 tại Trung Quốc hôm nay tăng 1,2%. Ảnh tư liệu

Giá sao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 3/2026 tại Trung Quốc tăng 1,2% (190 Nhân dân tệ) lên mức 16.100 Nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su kỳ hạn tháng 2/2026 tại Thái Lan tăng 0,2% (0,1 Baht) lên mức 62,2 Baht/kg.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 2/2026 tăng 1,3% (4,5 Yên) lên mức 347,5 Yên/kg.

Trên Sàn SICOM - Singapore, hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 2 kết phiên ở mức 185 US cents/kg, tăng khoảng 0,2%.

Giá cao su kỳ hạn tại Nhật Bản đóng cửa với mức cao hơn phiên trước, chạm mức cao nhất gần 10 tháng, khi nhà đầu tư lo ngại thời tiết ẩm ướt có thể làm gián đoạn sản xuất tại Thái Lan, nước sản xuất cao su lớn nhất thế giới.

Trên Sàn Giao dịch Osaka (OSE), hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 6/2026 kết thúc phiên tăng 4,5 Yên (1,29%) lên 353,7 Yên/kg (tương đương 2,26 USD/kg). Trước đó trong phiên, hợp đồng đã đạt 355 Yên/kg, mức cao nhất kể từ cuối tháng 3.

Tại Sở Giao dịch Hàng hóa Thượng Hải (SHFE), hợp đồng cao su kỳ hạn tháng 5/2026 cũng tăng 230 Nhân dân tệ (1,44%) lên 16.180 Nhân dân tệ/tấn, mức cao nhất kể từ đầu tháng 9. Cùng thời điểm, hợp đồng cao su butadiene kỳ hạn tháng 2 tăng 295 Nhân dân tệ (2,49%) lên 12.155 Nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá thu mua cao su nguyên liệu bình ổn. Cụ thể, tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 403 - 408 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 368 - 419 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 440 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 415 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 13.900 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.500 đồng/kg./.