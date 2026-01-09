(TBTCO) - Thị trường tiền tệ từ ngày 5/1 - 9/1 ghi nhận xu hướng hút ròng thanh khoản mạnh với 40.167,94 tỷ đồng trên thị trường mở, phản ánh chủ trương thu hẹp hỗ trợ ngắn hạn. Trong bối cảnh thanh khoản bớt căng, lãi suất qua đêm giảm về 4,66%, tỷ giá USD/VND lặng sóng, nhà điều hành phát đi tín hiệu điều tiết linh hoạt và không mở rộng chính sách tiền tệ ngay tuần đầu năm 2026.

Lãi suất qua đêm giảm còn 4,66%, thanh khoản bớt căng

Trong tuần qua, từ ngày 5/1 đến ngày 9/1, thị trường mở (OMO) ghi nhận xu hướng hút ròng thanh khoản rõ nét, khi khối lượng đáo hạn lớn hơn đáng kể so với lượng phát hành mới, cho thấy Ngân hàng Nhà nước chủ động thu hẹp hỗ trợ ngắn hạn đối với hệ thống ngân hàng.

Cụ thể, ở đầu tuần, ngày 5/1, Ngân hàng Nhà nước vẫn bơm ra lượng vốn khá lớn với 33.150 tỷ đồng, song khối lượng đáo hạn lên tới 16.483 tỷ đồng, khiến hỗ trợ ròng không còn quá dồi dào. Trong 4/5 phiên còn lại, dù Ngân hàng Nhà nước vẫn duy trì bơm vốn qua kênh OMO, quy mô phát hành liên tục thu hẹp trong khi khối lượng đáo hạn ở mức lớn, tạo ra mức hút ròng rất lớn.

Tính chung, Ngân hàng Nhà nước hút ròng mạnh 40.167,94 tỷ đồng trong tuần từ ngày 5/1 đến ngày 9/1. Động thái này phù hợp với bối cảnh lãi suất liên ngân hàng ổn định, nhu cầu vốn ngắn hạn không căng thẳng và tỷ giá vẫn nằm trong vùng kiểm soát.

Riêng ngày ngày 9/1, Ngân hàng Nhà nước không phát hành mới, trong khi vẫn có 5.005,18 tỷ đồng đáo hạn, tiếp tục trạng thái rút thanh khoản khỏi hệ thống.

Theo đó, tuần qua, có 48.680,2 tỷ đồng trúng thầu ở các kỳ hạn 7, 14, 28 và 91 ngày, lãi suất 4,5%. Ở chiều ngược lại, có 88.848,14 tỷ đồng đáo hạn trên kênh cầm cố, giảm lượng vốn OMO lưu hành xuống còn 344.947,12 tỷ đồng.

Số liệu từ Ngân hàng Nhà nước cho thấy, ngày 7/1, lãi suất liên ngân hàng tiếp tục xu hướng hạ nhiệt rõ rệt trên toàn bộ các kỳ hạn, phản ánh thanh khoản hệ thống ngân hàng được cải thiện so với những phiên đầu năm.

Lãi suất qua đêm giảm mạnh xuống 4,66%, thấp hơn đáng kể so với mức 5,65% của ngày 6/1 và 6,88% của ngày 5/1, doanh số cũng giảm sâu so với giai đoạn cao điểm cuối năm 2025, chỉ còn 752.237 tỷ đồng. Các kỳ hạn ngắn khác cũng đồng loạt điều chỉnh giảm, lãi suất liên ngân hàng1 tuần ở mức 5,31% với doanh số vay giảm còn 20.776 tỷ đồng; lãi suất liên ngân hàng 2 tuần giảm còn 5,72%.

Các kỳ hạn khác giảm nhiệt, song vẫn ở mức cao, như kỳ hạn 1 tháng giảm về 6,3%. Ở kỳ hạn dài hơn, 3 tháng ở mức 7,41%. Diễn biến này cho thấy áp lực thanh khoản ngắn hạn đã hạ nhiệt, phù hợp với bối cảnh Ngân hàng Nhà nước hút ròng qua thị trường mở nhưng hệ thống vẫn duy trì trạng thái cân bằng.

Trong báo cáo về thị trường tiền tệ, Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam dự báo, lãi suất liên ngân hàng có thể giảm bớt biến động khi nhu cầu vốn mùa vụ hạ nhiệt.

"Ngân hàng Nhà nước nhiều khả năng chuyển sang điều tiết linh hoạt theo nhịp bơm/hút nhỏ giọt để tránh tạo kỳ vọng nới lỏng quá mức, để ổn định mặt bằng lãi suất ngắn hạn. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước đã phát đi tín hiệu không mở rộng chính sách tiền tệ trong năm 2026, nên xu hướng bơm ròng mạnh mẽ qua kênh OMO trong năm 2025 sẽ sớm kết thúc" - nhóm phân tích Chứng khoán Yuanta Việt Nam nhận định.

Tỷ giá "lặng sóng"

Tuần đầu năm mới, tỷ giá USD/VND giảm nhẹ cả kênh chính thức, lẫn thị trường tự do.

Ngày 9/1, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.127 VND/USD, nhích nhẹ 2 đồng. Với biên độ giao dịch 5%, các ngân hàng giao dịch trong khoảng 23.870,65 - 26.383,35 VND/USD. Tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối là 23.921 - 26.333 VND/USD (mua vào - bán ra).

Lãi suất liên ngân hàng "nguội" trong tuần đầu năm. Ảnh minh hoạ.

Tính chung một tuần, tỷ giá trung tâm "lặng sóng", giảm nhẹ 1 đồng so với cuối tuần trước. Diễn biến trong tuần khá "phẳng", tăng giảm đan xen từng ngày nhưng biên độ hẹp, cho thấy cung cầu ngoại tệ trong hệ thống vẫn cân bằng. Thị trường tự do cũng hạ nhiệt, kết tuần ở mức 26.760 - 26.820 VND/USD (mua vào - bán ra).

Trong tuần qua, diễn biến tỷ giá tại các ngân hàng thương mại nhìn chung phân hóa theo từng đồng tiền, với xu hướng điều chỉnh giảm là chủ đạo ở nhóm ngoại tệ mạnh, trong khi USD giữ trạng thái tương đối ổn định.

Theo đó, tỷ giá USD tại Vietcombank hiện ở mức 26.053 - 26.383 VND/USD, tăng nhẹ 6 đồng ở cả chiều mua và bán ra so với cuối tuần trước. Trong khi đó, tại BIDV, tỷ giá USD đứng ở 26.083 - 26.383 VND/USD, ghi nhận giá mua giảm 120 đồng nhưng giá bán ra tăng 6 đồng.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số Dollar Index (DXY) trải qua 1 tuần tăng nhiệt, hiện ở mức 99,03 điểm. Sau khi sụt giảm 9,4% trong năm 2025, mức giảm lớn thứ hai trong hai thập kỷ, Bank of America (BofA) dự báo đồng bạc xanh sẽ tiếp tục đối mặt với áp lực giảm giá trong năm nay.

Dựa trên dữ liệu lịch sử, BofA cho biết, trong 80% trường hợp tương tự, USD thường giảm thêm trung bình 8% vào năm kế tiếp. Với kịch bản "hạ cánh mềm" giống năm 1995, chỉ số DXY có thể lùi về mốc 95 điểm. Áp lực này càng gia tăng khi dòng vốn có xu hướng dịch chuyển sang các thị trường chứng khoán quốc tế ngoài Mỹ.

Đối với tỷ giá EUR, Vietcombank niêm yết ở mức 29.828,99 - 31.401,63 VND/EUR, giảm lần lượt 216,2 đồng ở chiều mua và 251,7 đồng ở chiều bán ra. BIDV cũng điều chỉnh mạnh khi tỷ giá lùi về 30.153 - 31.418 VND/EUR, tương ứng giảm 319 đồng ở chiều mua và 177 đồng ở chiều bán, phản ánh sự suy yếu của đồng euro trong tuần.

Với tỷ giá GBP, Vietcombank niêm yết ở mức 34.380,25 - 35.839,75 VND/GBP, giảm nhẹ 15,7 đồng ở chiều mua và 43,6 đồng ở chiều bán ra. Trong khi đó, BIDV ghi nhận tỷ giá 34.826 - 35.858 VND/GBP, với giá mua giảm mạnh 133 đồng nhưng giá bán ra tăng 38 đồng.

Với tỷ giá JPY, biến động rất hẹp. Vietcombank giữ mức 161,5 - 171,76 VND/JPY, giảm 0,4 đồng ở chiều mua và 0,6 đồng ở chiều bán. Đối với tỷ giá CNY, Vietcombank niêm yết ở mức 3.666,28 - 3.821,92 VND/CNY, tăng nhẹ 3,2 đồng ở chiều mua và 0,4 đồng ở chiều bán.

Đánh giá về chuyển động chính sách tiền tệ tại các ngân hàng trung ương lớn, nhóm phân tích Chứng khoán Yuanta cho rằng, đồng JPY tiếp tục suy yếu khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) chưa phát tín hiệu rõ ràng về đợt nâng lãi tiếp theo, dù vừa tăng lãi suất trong tháng 12/2025, trong khi chênh lệch lợi suất với trái phiếu Mỹ vẫn duy trì ở mức cao.

Trong khi đó, EUR ít biến động khi thị trường chờ thêm tín hiệu chính sách mới từ Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) trong kỳ họp đầu năm 2026. Đồng bảng Anh GBP đi ngang khi Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) vẫn giữ lập trường thận trọng trong bối cảnh lạm phát có dấu hiệu hạ nhiệt./.