Sáng ngày 7/1, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ổn định ở mức 25.122 VND. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,33%, hiện ở mức 98,60.

Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.916 VND/USD - 26.328 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM ổn định. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.048 - 26.378 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.048 đồng 26.378 đồng Vietinbank 25.915 đồng 26.378 đồng BIDV 26.138 đồng 26.378 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.964 - 30.907 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.935 đồng 31.513 đồng Vietinbank 29.916 đồng 31.636 đồng BIDV 30.436 đồng 31.638 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 152 đồng - 168 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 161.97 đồng 172.26 đồng Vietinbank 162.45 đồng 173.95 đồng BIDV 165.15 đồng 172.52 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 7/1/2026, giảm 113 đồng ở cả chiều mua và giảm 103 đồng ở chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 26.999 - 27.109 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng 0,33%, hiện ở mức 98,60.

Đồng USD tăng giá so với các đồng tiền chủ chốt trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, trong bối cảnh đồng EUR suy yếu, sau khi số liệu lạm phát tại châu Âu thấp hơn dự báo. Tuy nhiên, mức biến động trên thị trường tiền tệ nhìn chung không lớn, khi giới đầu tư đang dồn sự chú ý vào các dữ liệu kinh tế sắp công bố, nhằm làm rõ triển vọng chính sách tiền tệ của Mỹ.

Trong phiên này, đồng USD tăng 0,49%, lên mức 0,795 so với đồng Franc Thụy Sĩ, đồng thời tăng 0,14%, lên 156,6 Yên so với đồng Yên Nhật Bản.

Trên thị trường tiền tệ, đồng EUR giảm 0,26%, xuống còn 1,169 USD, đảo chiều giảm sau khi từ bỏ mức tăng nhẹ đầu phiên, trong bối cảnh số liệu cho thấy lạm phát tại Đức và Pháp trong tháng 12 giảm mạnh hơn dự báo.

Đồng Bảng Anh cũng giảm theo xu hướng chung, khi các nhà đầu tư cho rằng dữ liệu lạm phát của Anh có thể diễn biến tương tự. Đồng tiền này giảm 0,27%, xuống còn 1,3504 USD, dù trước đó trong phiên đã chạm mức cao nhất trong gần 4 tháng so với cả USD và EUR.

Đồng Đô la Australia tăng 0,36% so với đồng bạc xanh, lên mức 0,6737 USD.

So với đồng Nhân dân tệ giao dịch ở thị trường nước ngoài tại Hong Kong, đồng USD đi ngang, đứng ở mức 6,981 Nhân dân tệ. Trong khi đó, đồng Đô la New Zealand (kiwi) giảm 0,1% so với USD, xuống còn 0,5782 USD./.