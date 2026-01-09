Số lượng tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư trong nước đã tăng gần 2,6 triệu tài khoản trong năm 2025

(TBTCO) - Theo số liệu từ Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) số lượng tài khoản của nhà đầu tư trong nước đã tăng thêm hơn 279.000 tài khoản trong tháng 12/2025. Con số này cao hơn 40.000 tài khoản so với tháng liền trước. Số lượng tài khoản mở mới chủ yếu đến từ cá nhân trong khi tổ chức chỉ có thêm 141 tài khoản.

Lũy kế cả năm 2025, số lượng tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư trong nước đã tăng gần 2,6 triệu tài khoản. Tính đến cuối tháng 12/2025, nhà đầu tư cá nhân có tổng cộng hơn 11,8 triệu tài khoản, tương đương khoảng 11% dân số, qua đó vượt xa mục tiêu phát triển được đặt ra trong Chiến lược Phát triển thị trường chứng khoán do Chính phủ phê duyệt.

Số lượng tài khoản chứng khoán tăng nhanh trong bối cảnh thị trường diễn biến tích cực. VN-Index tăng hơn 5,5% trong tháng 12 qua đó lập đỉnh mới. Thanh khoản thị trường cũng được cải thiện đôi chút so với tháng trước đó với giá trị khớp lệnh bình quân trên HOSE đạt trên 20.000 tỷ đồng/phiên.

Luỹ kế cả năm 2025, số lượng tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư trong nước đã tăng gần 2,6 triệu tài khoản

Đáng chú ý, trong tháng 12 khối ngoại đã mua ròng trở lại. Mặc dù giá trị không lớn chỉ gần 2.100 tỷ trên HOSE nhưng đây vẫn là một tín hiệu tích cực với thị trường chứng khoán Việt Nam sau giai đoạn bán ròng triền miên trước đó. Xu hướng này đang được duy trì trong những ngày đầu năm 2026, mở ra kỳ vọng dòng vốn ngoại thực sự đảo chiều.

Bên cạnh đó, điểm tích cực là số lượng tài khoản của nhà đầu tư nước ngoại tại Việt Nam vẫn tiếp tục tăng qua từng tháng. Cụ thể, số lượng tài khoản của khối ngoại đã tăng 299 tài khoản trong tháng 12. Cá nhân tăng 287 tài khoản trong khi tổ chức tăng 12 tài khoản. Tổng số tài khoản nhà đầu tư nước ngoài hiện đạt 50.188 tài khoản./.