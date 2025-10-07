(TBTCO) - Tính đến hết tháng 9/2025, Việt Nam đã có hơn 11 triệu tài khoản chứng khoán - vượt mục tiêu đề ra cho năm 2030 trong Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán của Chính phủ.

Theo số liệu từ Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), đến cuối tháng 9/2025, tổng số tài khoản chứng khoán tại Việt Nam đạt hơn 11 triệu, tăng hơn 1,7 triệu tài khoản so với đầu năm. Riêng trong tháng 9, thị trường ghi nhận thêm hơn 290.000 tài khoản mới, mức cao nhất trong vòng 13 tháng qua.

Mức tăng chủ yếu đến từ nhà đầu tư cá nhân trong nước với gần 289.700 tài khoản mới, trong khi tổ chức trong nước chỉ tăng thêm 105 tài khoản. Khối ngoại cũng ghi nhận đà tăng nhẹ với 268 tài khoản, gồm 246 tài khoản cá nhân và 22 tài khoản tổ chức. Dù số lượng tài khoản của nhà đầu tư nước ngoài tăng chậm lại so với tháng 8, xu hướng mở rộng vẫn được duy trì liên tục qua từng tháng.

Với hơn 11 triệu tài khoản, tương đương khoảng 11% dân số, Việt Nam đã sớm hoàn thành mục tiêu phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030 được Chính phủ phê duyệt cuối năm 2023. Đây là dấu mốc quan trọng, phản ánh sự lan tỏa ngày càng rộng của văn hóa đầu tư chứng khoán. Cột mốc này đạt được ngay trước thời điểm quan trọng khi thị trường Việt Nam được kỳ vọng sẽ được FTSE Russell nâng hạng lên nhóm “thị trường mới nổi thứ cấp”.

Số lượng tài khoản chứng khoán tiếp tục tăng mạnh trong bối cảnh thị trường giao dịch giằng co trong tháng 9. Áp lực chốt lời mạnh tại vùng đỉnh quanh 1.700 điểm, đặc biệt là từ khối ngoại, khiến thị trường khó bứt phá. Trong bối cảnh khối ngoại tiếp đà bán ròng hơn 25.000 tỷ trên HoSE trong tháng 9, dòng tiền của nhà đầu tư trong nước là động lực chính giúp thị trường đứng vững.

Theo kế hoạch, rạng sáng 8/10 (giờ Việt Nam), FTSE Russell sẽ công bố Báo cáo Phân loại Quốc gia Cổ phiếu tháng 9/2025. Việt Nam hiện nằm trong danh sách theo dõi và được đánh giá có khả năng cao được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp – một bước ngoặt lớn trong tiến trình hội nhập tài chính toàn cầu./.