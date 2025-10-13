Thứ trưởng Trần Quốc Phương: Xác định rõ các lĩnh vực ưu tiên, đột phá đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới

(TBTCO) - Tại buổi họp báo Đại hội Đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương trả lời câu hỏi của báo chí về những ngành, lĩnh vực được ưu tiên phát triển đột phá để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc.

Theo Thứ trưởng Trần Quốc Phương, sau 40 năm đất nước ta thực hiện công cuộc Đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ là cột mốc quan trọng đánh dấu Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, hiện thực hóa khát vọng, ý chí của toàn Đảng, toàn dân xây dựng đất nước hòa bình, độc lập, dân chủ, ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Bám sát các quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định các lĩnh vực ưu tiên, đột phá cần tập trung chỉ đạo điều hành để đưa đất nước tự cường, tự tin tiến vào Kỷ nguyên phát triển mới.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương trả lời báo chí.

Thứ nhất, tập trung hoàn thiện nhanh thể chế phát triển, giải phóng sức sản xuất, huy động mọi nguồn lực và tạo động lực mới cho phát triển.

Tạo đột phá, tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, kịp thời xóa bỏ rào cản, quy định không còn phù hợp với hoạt động đầu tư kinh doanh, nhanh chóng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng công khai, minh bạch, giảm chi phí tuân thủ pháp luật; tạo thuận lợi cao nhất cho mọi hoạt động bình thường trong khuôn khổ pháp luật của người dân, tổ chức, doanh nghiệp, xóa bỏ triệt để cơ chế “xin - cho”. Xây dựng nhanh nền hành chính hiện đại, dựa trên chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu.

Phát huy đầy đủ chức năng, vai trò của các khu vực kinh tế. Phát triển kinh tế nhà nước thật sự giữ vai trò chủ đạo trong việc bảo đảm các cân đối lớn, định hướng chiến lược, dẫn dắt nền kinh tế; phát triển kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia; kinh tế hợp tác, kinh tế tập thể, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và các loại hình kinh tế khác giữ vai trò quan trọng.

Thứ hai, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ cấu lại nền kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính.

Xây dựng và thực thi cơ chế, chính sách đột phá, ưu tiên nguồn lực phát triển hạ tầng khoa học công nghệ, các cơ sở nghiên cứu và phát triển các ngành công nghệ cao, công nghệ chiến lược, công nghệ lõi, công nghệ nguồn, công nghệ số. Thúc đẩy chuyển đổi số, thực hiện số hóa toàn diện trong mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm an ninh, an toàn, khuyến khích đổi mới sáng tạo. Hình thành và phát triển một số doanh nghiệp công nghệ số chiến lược trong nước quy mô lớn.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương thông tin về những lĩnh vực ưu tiên phát triển, đột phá đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên mới.

Đẩy nhanh xây dựng nền kinh tế tự chủ; tập trung nâng cao năng lực sản xuất một số ngành công nghiệp chiến lược, công nghiệp nền tảng, công nghiệp mũi nhọn, công nghiệp mới nổi, công nghiệp hỗ trợ…, tiến tới tự lực, tự chủ, tự cường về khoa học công nghệ để chủ động tham gia sâu, hiệu quả vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Cơ cấu lại các ngành dịch vụ theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ cao; ưu tiên phát triển một số ngành, sản phẩm dịch vụ có lợi thế cạnh tranh. Xây dựng và phát triển một số trung tâm dịch vụ, du lịch chất lượng cao; một số trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do thế hệ mới; các trung tâm logistics lớn gắn với các cảng biển, cảng hàng không trung chuyển quốc tế, các cửa khẩu quốc tế lớn, hiện đại.

Tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng phát triển các vùng sản xuất tập trung, vùng chuyên canh hàng hóa lớn, có năng suất, chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng cao, tập trung vào các sản phẩm nông nghiệp chủ lực quốc gia, địa phương. Phát triển mạnh kinh tế nông nghiệp số, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp xanh, nông nghiệp tuần hoàn.

Thứ ba, thực hiện đột phá về phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thông minh.

Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ trên cơ sở phát huy ưu thế của các phương thức vận tải, góp phần giảm thiểu chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Hoàn thành mục tiêu đến năm 2030 cả nước có 5.000 km đường bộ cao tốc; hoàn thành tuyến đường bộ ven biển. Xây dựng đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, đường sắt đô thị tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, đường sắt kết nối cảng hàng không quốc tế Long Thành, một số tuyến đường sắt kết nối quốc tế, cảng biển cửa ngõ quốc tế. Ưu tiên phát triển các cảng biển trọng điểm kết hợp trung chuyển quốc tế.

Qaung cảnh buổi họp báo.

Phát triển hạ tầng năng lượng đáp ứng yêu cầu tăng trưởng cao trong giai đoạn mới, bảo đảm an ninh năng lượng; đầu tư một số nhà máy điện hạt nhân với quy mô phù hợp, công nghệ mới, an toàn; đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng mới. Ưu tiên đầu tư, hiện đại hóa hạ tầng số; phát triển đồng bộ các cơ sở dữ liệu quốc gia, các cơ sở dữ liệu lớn, trung tâm dữ liệu lớn bảo đảm kết nối liên thông, tích hợp, chia sẻ và khai thác phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước, tạo nền tảng phát triển kinh tế số, xã hội số. Phát triển hạ tầng thủy lợi theo hướng đa mục tiêu, bảo đảm an ninh nguồn nước; nâng cấp và xây dựng các công trình thủy lợi quan trọng và hạ tầng phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu tại các vùng.

Thứ tư, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường.

Đẩy nhanh quá trình đổi mới căn bản, toàn diện, hiệu quả giáo dục, đào tạo theo hướng hiện đại, áp dụng mô hình tiên tiến; phát triển toàn diện năng lực, phẩm chất người học. Tập trung đào tạo nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực, ngành, nghề trọng điểm, chiến lược. Đào tạo, đào tạo lại, chuẩn bị nguồn nhân lực số, kỹ năng số cho chuyển đổi số để phát triển kinh tế số, xã hội số. Chú trọng phát triển giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và giáo dục cho các nhóm đối tượng yếu thế.

Tập trung nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe của Nhân dân. Nâng cao phúc lợi xã hội toàn dân, bảo đảm mọi người dân được thụ hưởng những thành quả của đổi mới, không ai bị bỏ lại phía sau… Thực hiện đầy đủ các chính sách an sinh đối với các đối tượng yếu thế.

Xử lý cơ bản tình trạng ô nhiễm môi trường ở cả đô thị và nông thôn, nhất là ô nhiễm không khí tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Phát triển các mô hình kinh tế tuần hoàn, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, mô hình tái chế, tái sử dụng chất thải.

Thứ năm, củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, tạo môi trường hòa bình, ổn định và thuận lợi cho phát triển đất nước.

Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, nâng cao sức mạnh quốc gia trong phòng thủ đất nước, xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với xây dựng thế trận lòng dân. Xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, làm nòng cốt trong sự nghiệp quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại.

Xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp; ngoại giao kinh tế là trung tâm. Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và hiệu quả với trọng tâm là hội nhập kinh tế quốc tế. Đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương, phát huy vai trò thành viên chủ động, tích cực, có trách nhiệm tại các cơ chế đa phương. Chủ động phát huy vai trò nòng cốt, dẫn dắt trong những vấn đề và cơ chế quan trọng, có tầm chiến lược, phù hợp với yêu cầu, khả năng và điều kiện cụ thể. Khuyến khích và tạo điều kiện để người Việt Nam ở nước ngoài cống hiến, đóng góp tích cực vào xây dựng và phát triển đất nước.