Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình trình bày báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã trình bày báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025 trình Đại hội.

Báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Nguyễn Hòa Bình cho biết, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, Đảng bộ Chính phủ đã tuân thủ các nguyên tắc và phương thức lãnh đạo của Đảng, quyết tâm, bản lĩnh, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối của Đảng và đạt kết quả quan trọng, toàn diện với nhiều điểm sáng nổi bật.

Công tác tổ chức, chỉnh đốn Đảng được đặc biệt quan tâm

Cụ thể, công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức được tăng cường, có nhiều đổi mới. Việc học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương được Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc, nội dung có trọng tâm, hình thức đa dạng, bảo đảm 100% đảng viên học tập, quán triệt đầy đủ.

Công tác giáo dục lý luận chính trị, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được triển khai bài bản, hiệu quả. Công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội được các cấp ủy, tổ chức đảng chú trọng đổi mới, theo hướng sát cơ sở, nhất là dân vận chính quyền; lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ, chỉ đạo kiện toàn tổ chức, xây dựng quy chế hoạt động, chương trình công tác, phối hợp chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên, người lao động.

Công tác tổ chức, chỉnh đốn Đảng được đặc biệt quan tâm, triển khai toàn diện, đồng bộ, là một trong các đột phá chiến lược của Đảng bộ, nhất là việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII; chất lượng tổ chức đảng và đảng viên được nâng cao; công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ đúng quy định, có nhiều đổi mới. Đảng ủy Chính phủ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm Nghị quyết số 18-NQ/TW, các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện chủ trương về sắp xếp tổ chức bộ máy, sáp nhập, hợp nhất, chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên.

Ngay sau khi Đảng bộ Chính phủ được thành lập, Đảng ủy Chính phủ đã khẩn trương, quyết liệt, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện cuộc "cách mạng" về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, với cách làm đột phá, tinh gọn hơn về tổ chức bên trong và thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm đồng bộ, thông suốt, hiệu quả gắn với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; từng bước chuyển từ nền hành chính quản lý sang phục vụ Nhân dân.

Sau sắp xếp, Chính phủ giảm 5 bộ, 3 cơ quan ngang bộ (còn 17 bộ, cơ quan ngang bộ, 5 cơ quan thuộc Chính phủ); giảm toàn bộ 30 tổng cục, 4.118 cục, vụ, chi cục và tương đương, 240 đơn vị sự nghiệp thuộc bộ; hoàn thành tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Qua sắp xếp bộ máy, tinh giản 145.000 biên chế, tiết kiệm chi thường xuyên 39.000 tỷ đồng mỗi năm để đầu tư cho an sinh xã hội.

Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường gắn với đẩy mạnh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; giám sát được mở rộng. Chất lượng, hiệu lực, hiệu quả kiểm tra, giám sát được nâng lên, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KTXH giai đoạn 2021 - 2025

Trong bối cảnh khó khăn, thách thức nhiều hơn thuận lợi, Đảng ủy Chính phủ đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KTXH giai đoạn 2021-2025, kết quả năm sau cao hơn năm trước; đạt và vượt 24/26 chỉ tiêu, đặc biệt hoàn thành toàn bộ chỉ tiêu về xã hội.

Nổi bật là đã lãnh đạo triển khai các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm; các chỉ tiêu về nợ công, bội chi NSNN được kiểm soát tốt, thấp hơn nhiều giới hạn cho phép.

Quy mô GDP tăng từ 346 tỷ USD năm 2020, xếp thứ 37 thế giới, lên trên 510 tỷ USD năm 2025, tăng 5 bậc, xếp thứ 32 thế giới và thứ 4 trong khu vực ASEAN; GDP bình quân đầu người gấp 1,4 lần, tăng từ 3.552 USD lên khoảng trên 5.000 USD, bước vào nhóm các nước thu nhập trung bình cao.

Thu NSNN giai đoạn 2021-2025 ước đạt 9,6 triệu tỷ đồng, gấp 1,36 lần giai đoạn 2016-2020 và vượt mục tiêu đề ra (8,3 triệu tỷ đồng, tăng trên 15,6%). Quy mô thương mại tăng cao qua từng năm, đạt kỷ lục khoảng 850 tỷ USD năm 2025, thuộc nhóm 20 quốc gia dẫn đầu thế giới; cán cân thương mại duy trì xuất siêu lớn.

Các nguồn lực cho đầu tư phát triển được huy động và sử dụng hiệu quả hơn; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 17,3 triệu tỷ đồng, bằng 33,2% GDP, đạt mục tiêu đề ra (32%-34%); trong đó đầu tư công đạt 3,4 triệu tỷ đồng, tăng 55% so với nhiệm kỳ trước, đã khắc phục tình trạng dàn trải trong đầu tư công, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả hơn; chất lượng thu hút FDI tiếp tục được cải thiện.

Phát triển doanh nghiệp tiếp tục xu hướng tích cực. Các tổ chức quốc tế đánh giá tích cực về công tác lãnh đạo điều hành, kết quả và triển vọng phát triển của Việt Nam.

Lãnh đạo thực hiện ba đột phá chiến lược đạt nhiều kết quả nổi bật. Đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp xây dựng và tổ chức thực thi pháp luật; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực cho phát triển; với tư duy và cách làm mới, Đảng ủy Chính phủ đã xây dựng các đề án quan trọng trình Bộ Chính trị ban hành nhiều nghị quyết đột phá; trình Quốc hội xem xét, thông qua số lượng dự án luật, nghị quyết trong một nhiệm kỳ lớn nhất từ trước đến nay (88 luật, 37 nghị quyết).

Đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng được tập trung lãnh đạo, nhất là hạ tầng giao thông đường bộ cao tốc, sân bay, cảng biển, đường sắt đô thị, hạ tầng số…, mở ra không gian phát triển mới. Đến hết năm 2025, cơ bản hoàn thành 3.200 km đường bộ cao tốc (vượt mục tiêu là 3.000 km) và 1.700 km đường ven biển (đạt mục tiêu đề ra); cơ bản hoàn thành Cảng hàng không quốc tế Long Thành và các dự án trọng điểm hạ tầng, công nghệ thông tin và năng lượng.

Nhiều dự án tồn đọng, doanh nghiệp thua lỗ kéo dài, 5 tổ chức tín dụng yếu kém và 12 dự án thua lỗ, kém hiệu quả nhiều nhiệm kỳ đã được xử lý quyết liệt, đạt kết quả tích cực. Đã lãnh đạo, chỉ đạo địa phương giải quyết tháo gỡ vướng mắc để đưa vào vận hành, kinh doanh, tiếp tục đầu tư 1.154 dự án, cơ sở nhà đất với tổng giá trị khoảng 675 nghìn tỷ đồng. Đang chỉ đạo rà soát, phân loại, đề xuất các cấp có thẩm quyền tháo gỡ vướng mắc cho gần 3.000 dự án với tổng vốn hàng triệu tỷ đồng và quy mô sử dụng đất hàng trăm nghìn ha.

Phát triển nguồn nhân lực, đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo đạt kết quả tích cực; tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng từ 64,5% năm 2020 lên 70% năm 2025. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được chú trọng; đã xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia; ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử… tạo cơ sở quan trọng xây dựng chính phủ số, kinh tế số, xã hội số.

Lãnh đạo phát triển văn hóa, con người, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, an sinh xã hội có nhiều tiến bộ rõ nét; đời sống người dân tiếp tục được cải thiện.

Các chính sách dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, chăm sóc người cao tuổi, bảo vệ trẻ em, vì sự tiến bộ của phụ nữ, bình đẳng giới… được quan tâm chỉ đạo và thực thi hiệu quả. Công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai đồng bộ, hiệu quả, tăng niềm tin, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội.

Quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường; trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm; độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia được giữ vững; tăng chi cho quốc phòng, an ninh lớn nhất từ trước đến nay từ nguồn tiết kiệm chi, tăng thu. Đối ngoại và hội nhập quốc tế được nâng tầm, đạt nhiều thành tựu to lớn, nhất là ngoại giao kinh tế; uy tín và vị thế quốc tế của Việt Nam được nâng cao, tạo được môi trường hòa bình, hợp tác phát triển và mở ra cục diện mới chưa từng có cho phát triển đất nước.

Lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng Đảng bộ Chính phủ trong sạch, vững mạnh

Về phương hướng trong nhiệm kỳ tới, Đảng ủy Chính phủ xác định: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng Đảng bộ Chính phủ trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; tăng cường kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm; xây dựng Chính phủ liêm chính, hành động, tự lực, tự cường, tự tin, kiến tạo phát triển, quyết tâm bứt phá, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Mục tiêu tổng quát được xác định là: Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; kinh tế phát triển nhanh và bền vững; phấn đấu đến năm 2030, là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, có quy mô GDP thuộc nhóm 30 nền kinh tế hàng đầu thế giới, thứ 3 trong ASEAN. Tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026 -2030 đạt tốc độ cao; đảm bảo các cân đối lớn. Thể chế quản lý hiện đại, hiệu lực, hiệu quả; mạng lưới kết cấu hạ tầng cơ bản đồng bộ; nguồn nhân lực được phát triển toàn diện; trình độ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thuộc nhóm dẫn đầu trong các nước có thu nhập trung bình cao. Nâng cao rõ rệt đời sống cho Nhân dân.

Xây dựng Đảng bộ Chính phủ trong sạch, vững mạnh; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt trong Đảng bộ Chính phủ thật sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra - giám sát.

Từ phương hướng, mục tiêu tổng quát, Đảng bộ đã đề ra các chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó, về kinh tế - xã hội, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt 10%/năm trở lên; GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500 USD. Về công tác xây dựng Đảng: Thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Đảng về xây dựng Đảng. Phấn đấu kết nạp đảng viên đạt 3% trở lên; hằng năm có 20% tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tập trung hoàn thiện nhanh thể chế, giải phóng sức sản xuất

Về các nhiệm vụ, giải pháp được đề ra cho nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xác định công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức là nhiệm vụ then chốt. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với thực tiễn phát triển đất nước. Đổi mới mạnh mẽ công tác tư tưởng, ứng dụng hiệu quả công nghệ số. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; kết hợp hài hòa công tác tuyên giáo và công tác dân vận trong mô hình tổ chức mới.

Lãnh đạo thực hiện toàn diện, đồng bộ các mặt công tác tổ chức, xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị; củng cố, xây dựng tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đảng viên; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ năng lực, ngang tầm nhiệm vụ; tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ.

Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp, cách thức tổ chức công tác kiểm tra, giám sát, chuyển trọng tâm sang phòng ngừa, cảnh báo vi phạm một cách chủ động, nắm chắc tình hình, không để có "khoảng trống", "vùng tối"; không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh ngay những vi phạm từ khi mới phát sinh; đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác kiểm tra, giám sát; từng bước thực hiện "giám sát trên dữ liệu, kiểm tra trên dữ liệu".

Xây dựng Ủy ban Kiểm tra và đội ngũ cán bộ kiểm tra trong các tổ chức đảng của Đảng bộ Chính phủ tinh gọn, mạnh, chuyên nghiệp, liêm chính, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới.

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội: Tập trung hoàn thiện nhanh thể chế, giải phóng sức sản xuất, huy động mọi nguồn lực và tạo động lực mới cho sự phát triển.

Xác lập mô hình tăng trưởng mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ cấu lại nền kinh tế, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính.

Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại ngang tầm khu vực và thế giới, tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, khai thác hiệu quả không gian phát triển mới, lấy đô thị làm động lực phát triển vùng và đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới.

Phát triển văn hóa, xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; tập trung nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe của Nhân dân.

Quản lý hiệu quả tài nguyên; tăng cường bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân; nâng cao năng lực quản trị xã hội.

Đảng bộ cũng xác định nhiệm vụ tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang chính quy, hiện đại; bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, giữ vững được môi trường hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, thúc đẩy ngoại giao kinh tế; phát huy vai trò, vị thế, uy tín của Việt Nam để xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Đưa thể chế trở thành "đột phá của đột phá"

Về những nhiệm vụ trọng tâm và đột phá, Đảng bộ xác định: Lãnh đạo thực hiện toàn diện, hiệu quả 3 đột phá chiến lược là hoàn thiện thể chế toàn diện; xây dựng hạ tầng kinh tế đồng bộ; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển nhanh và bền vững đất nước; đưa thể chế trở thành "đột phá của đột phá" và lợi thế cạnh tranh quốc gia.

Chỉ đạo tập trung hoàn thành mục tiêu đến năm 2030 cả nước có 5.000 km đường bộ cao tốc; hoàn thành toàn tuyến đường bộ ven biển, tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, các tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội (100 km) và Thành phố Hồ Chí Minh (100 km); tập trung đầu tư phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ, đường cao tốc kết nối các vùng, miền và với các nước láng giềng, đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; cảng hàng không, đường kết nối liên vùng, cảng biển, khai thác không gian ngầm, không gian vũ trụ, không gian biển, phát triển các đô thị, vùng kinh tế, công nghiệp, khu kinh tế…

Chỉ đạo tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao theo chuẩn quốc tế, nhất là các ngành mũi nhọn về khoa học công nghệ, các lĩnh vực ưu tiên, mới nổi, tập trung vào 11 nhóm ngành công nghệ chiến lược. Xây dựng "đổi mới sáng tạo" thành phong trào, xu thế của toàn dân - xây dựng quốc gia số. Thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Phấn đấu đến năm 2030, quy mô kinh tế số đạt tối thiểu 30% GDP.

Lãnh đạo thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Bảo đảm nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài quốc gia, bội chi NSNN trong giới hạn cho phép. Thúc đẩy mạnh mẽ và làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống (đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng); khai thác hiệu quả các động lực tăng trưởng mới (chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, các ngành, lĩnh vực mới nổi…); đẩy mạnh liên kết vùng, nội vùng, mở rộng và tổ chức lại không gian phát triển phù hợp với hệ thống hành chính mới. Quản lý chặt chẽ thu, chi NSNN, giảm tỷ trọng chi thường xuyên, tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển; kiên quyết cắt giảm các khoản chi không cần thiết. Phát triển mạnh thị trường trong nước; kích cầu tiêu dùng nội địa; đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, mở rộng, khai thác hiệu quả các thị trường truyền thống; đẩy mạnh đàm phán, ký kết các hiệp định FTA mới với các nước khối Mercosur, Trung Đông (GCC) và các đối tác khác.

Phát triển kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt nền kinh tế; kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia; thu hút có chọn lọc các dự án FDI gắn với chuyển giao công nghệ. Chỉ đạo tập trung tháo gỡ dứt điểm vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài, giải phóng nguồn lực cho nền kinh tế. Xây dựng, sớm đưa vào vận hành, phát huy hiệu quả Trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng và các khu thương mại tự do thế hệ mới tại một số địa phương tiềm năng.

Lãnh đạo đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí. Tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, chuyển từ khám chữa bệnh sang chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân, từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển; phát triển mạnh công nghiệp dược, y học cổ truyền. Hoàn thiện, hiện đại hoá mô hình tổ chức, quản lý xã hội, giải quyết các vấn đề xã hội. Nâng cao phúc lợi xã hội toàn dân, bảo đảm mọi người dân được thụ hưởng thành quả phát triển.

Lãnh đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, tạo chuyển biến căn bản về ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường; xử lý cơ bản tình trạng ô nhiễm môi trường ở cả đô thị và nông thôn, đặc biệt là ô nhiễm không khí tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; đẩy mạnh đột phá phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh, tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại; bảo vệ vững chắc Tổ quốc trước mọi tình huống, kể cả chiến tranh công nghệ cao. Tăng cường thực chất hoạt động đối ngoại; củng cố, phát huy hơn nữa vai trò, vị thế, tinh thần trách nhiệm của Việt Nam trên các diễn đàn khu vực, quốc tế và trong các quan hệ hợp tác song phương, đa phương.

Cùng với Báo cáo chính trị, đồng chí Nguyễn Hòa Bình cho biết, Đảng ủy Chính phủ đã xây dựng Chương trình hành động với khát vọng phát triển mạnh mẽ, tính hành động cao và toàn diện./.