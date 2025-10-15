Chính phủ nhiệm kỳ 2025-2030: Tăng tốc đột phá hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số

(TBTCO) - Đại hội Đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thông qua các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế đột phá.

Nền tảng từ các thành tựu to lớn, nổi bật trong lĩnh vực kinh tế

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả nổi bật, thành tựu to lớn của Đảng ủy Chính phủ nhiệm kỳ 2020 - 2025, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2020 - 2025 nêu rõ, trong bối cảnh khó khăn, thách thức nhiều hơn thuận lợi, Đảng ủy Chính phủ đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025, kết quả năm sau cao hơn năm trước, đạt và vượt 24/26 chỉ tiêu, đặc biệt hoàn thành toàn bộ chỉ tiêu về xã hội.

Nguồn: Chính phủ. Đồ họa: Phương Anh

Theo đó, Đảng ủy Chính phủ đã lãnh đạo Chính phủ triển khai các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được đảm bảo; các chỉ tiêu về nợ công, bội chi ngân sách nhà nước được kiểm soát tốt, thấp hơn nhiều so với giới hạn cho phép.

“Trong điều kiện khắc nghiệt, hết sức khó khăn, dịch bệnh không có tiền lệ, tàn phá hết sức khủng khiếp. Thiên tai cũng cực đoan khác thường. Thế giới thì bất ổn khó lường. Trong hoàn cảnh như vậy mà chúng ta vẫn tăng trưởng, vẫn ổn định vĩ mô. Đây là thành tựu nổi bật nhất, đặc biệt nhất và điều này được thế giới đánh giá cao” - Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình cho biết.

Trong rất nhiều biến động khó lường, khó khăn, thách thức lớn đó, “điểm sáng của điểm sáng” là công tác tài chính - ngân sách nhà nước với nhiều kết quả nổi bật, toàn diện.

Trong tham luận tại Đại hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, giai đoạn 2021 - 2025 đã hoàn thành toàn bộ 12/12 chỉ tiêu tài chính - ngân sách nhà nước. Các nguồn lực tài chính - ngân sách nhà nước được quản lý, huy động và sử dụng ngày càng hiệu quả, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu phát triển của đất nước.

Theo đó, Bộ Tài chính đã kịp thời tham mưu, triển khai các quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô. Nhiệm kỳ qua, Bộ Tài chính đã tập trung hoàn thiện pháp luật về tài chính - ngân sách nhà nước; Tăng cường quản lý thu, chi ngân sách nhà nước theo hướng bền vững; Tập trung kiến tạo môi trường thuận lợi, khuyến khích đầu tư kinh doanh; Quản lý các thị trường vốn hiệu quả, tiếp tục phát triển theo hướng an toàn, bền vững và hội nhập, trở thành kênh huy động vốn cho nền kinh tế…

Quyết tâm cao, nỗ lực lớn hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã thông qua Nghị quyết. Trong đó, đặt mục tiêu giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phát triển kinh tế nhanh và bền vững; phấn đấu đến năm 2030, là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, có quy mô GDP thuộc nhóm 30 nền kinh tế đứng đầu thế giới, thứ 3 trong khối ASEAN.

Tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026 - 2030 đạt tốc độ cao với chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt 10%/năm trở lên, GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 8.500 USD, bảo đảm các cân đối lớn.

Về thực hiện nhiệm vụ kinh tế, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Đảng ủy Chính phủ nhiệm kỳ 2025 - 2030 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV, các quyết sách đột phá của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I. Kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; thúc đẩy tăng trưởng GDP bình quân đạt 10%/năm trở lên. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật; phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và nguồn nhân lực chất lượng cao…

Chia sẻ về các giải pháp trọng tâm trong quản lý tài chính, ngân sách nhà nước thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho rằng, tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026 - 2030 phải đạt từ 10% trở lên; vừa nâng cao tự chủ chiến lược, tự lực, tự cường phát triển đất nước với phương châm “ổn định, kỷ cương, tăng tốc, bứt phá, bền vững”. Mục tiêu phải thực hiện là rất cao, yêu cầu phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, hoàn thiện đồng bộ, toàn diện thể chế phát triển.

Các giải pháp được Bộ trưởng đưa ra là tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, thông thoáng, đưa thể chế thành lợi thế cạnh tranh để khơi thông nguồn lực xã hội, khuyến khích đổi mới sáng tạo. Hoàn thiện hành lang pháp lý về tài chính - ngân sách nhà nước để góp phần khai thác các xu thế mới toàn cầu về tài sản số, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; phát triển các thị trường vốn, chứng khoán trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng cho nền kinh tế, thu hút các quỹ đầu tư quốc tế.

Quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, đột phá trong hành động Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá, nhìn lại nhiệm kỳ 2020 - 2025, chúng ta đã phải đối mặt với nhiều thử thách cam go, đột xuất, bất ngờ, chưa có tiền lệ (dịch Covid-19, thiên tai, xung đột vũ trang, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, những thay đổi chính sách thương mại của một số đối tác lớn…). Nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, cùng với sự đồng hành ủng hộ của cả hệ thống chính trị, Ban Cán sự đảng Chính phủ, nay là Đảng bộ Chính phủ đã thể hiện bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, đột phá trong hành động, tổ chức thực thi có trọng tâm trọng điểm, sát với thực tiễn và đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện, có nhiều điểm sáng nổi bật. “Những kết quả đó là nền tảng, động lực mới để Đảng bộ Chính phủ bước vào nhiệm kỳ mới” - Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Cùng với đó là thực hiện hiện chính sách tài khóa chủ động, mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm; phối hợp chặt chẽ với chính sách tiền tệ để bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số...

Đối với Chính phủ nhiệm kỳ 2025 - 2030, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo 3 yêu cầu, 5 công tác trọng tâm. Trong đó, đối với công tác phát triển kinh tế, Tổng Bí thư yêu cầu Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2025 - 2030 tập trung phát triển kinh tế, giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn. Mục tiêu giai đoạn 2026 - 2030: phấn đấu đạt tăng trưởng 2 con số.

Điều hành chính sách tiền tệ, tài khóa linh hoạt, hiệu quả; tháo gỡ điểm nghẽn, khó khăn cho sản xuất kinh doanh; khơi thông các động lực tăng trưởng truyền thống và tạo đột phá ở các động lực mới (kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn), tập trung xử lý hiệu quả các dự án tồn đọng, các ngân hàng yếu kém, bảo đảm sự lành mạnh, bền vững của hệ thống kinh tế - tài chính.

Xác lập mô hình tăng trưởng mới, đảm bảo phát triển nhanh nhưng phải bền vững, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là động lực chính; từng bước tự chủ về công nghệ, nhất là công nghệ chiến lược…

Thay mặt Đảng bộ Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: Đảng bộ Chính phủ, các Đảng bộ trực thuộc, các tổ chức cơ sở đảng và mỗi đảng viên sẽ nghiêm túc tiếp thu, quán triệt đầy đủ, sâu sắc, toàn diện ý kiến phát biểu và chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, cụ thể hóa vào các chương trình, kế hoạch hành động và tổ chức thực hiện một cách có hiệu quả, thực chất, không hình thức. Đồng thời, tiếp tục lan tỏa tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm, nhân lên sức mạnh để toàn Đảng bộ Chính phủ cùng cả nước nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.