Thị trường trái phiếu: Phát triển mạnh mẽ để đáp ứng nhu cầu vốn cho tăng trưởng 2 con số

(TBTCO) - Thị trường trái phiếu tiếp tục duy trì sự tăng trưởng tích cực từ đầu năm đến nay và ước cả năm 2025. Tuy nhiên, trong năm 2026 và các năm tiếp theo, với mục tiêu tăng trưởng GDP 2 con số, thị trường trái phiếu cần có các giải pháp để phát huy vai trò quan trọng trong việc huy động vốn xây dựng đất nước trong kỷ nguyên mới.

Chiều ngày 6/11/2025, tại Quảng Ninh, Vụ Các định chế tài chính, Kho bạc Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã phối hợp tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động thị trường trái phiếu năm 2025. Hội nghị có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi.

Thị trường tiếp tục tăng trưởng

Phát biểu khai mạc hội nghị, bà Phạm Thị Thanh Tâm – Phó Vụ trưởng Vụ Các định chế tài chính (Bộ Tài chính) cho biết, năm 2025 là năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025, năm bứt phá để đạt kết quả cao nhất của kế hoạch đề ra, đồng thời chuẩn bị nền tảng cho giai đoạn 2026 - 2030 với rất nhiều kỳ vọng cũng như thách thức để phát triển kinh tế đất nước trong kỷ nguyên mới.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Thái Duy

Trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước diễn biến phức tạp, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng, tác động, nhưng thị trường trái phiếu năm 2025 vẫn duy trì được sự ổn định và tăng trưởng tích cực. Tổng mức vốn huy động qua thị trường trái phiếu năm 2025 đạt hơn 730.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 27% tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Quy mô thị trường trái phiếu đến cuối năm 2025 đạt khoảng 3,83 triệu tỷ đồng, tương đương 33,3% GDP năm 2024. Đặc biệt, thị trường trái phiếu chính phủ tăng 7,4% về giá trị tuyệt đối so với năm 2024 với quy mô khoảng 22,1% GDP năm 2024.

Phát hành trái phiếu chính phủ đã và đang trở thành kênh huy động vốn chủ đạo của Chính phủ, đóng góp 70% nhu cầu huy động vốn của ngân sách trung ương và tương đương 80% tổng huy động vốn trong nước của Chính phủ trong giai đoạn 2021 – 2025. Năm 2025, kỳ hạn phát hành bình quân trái phiếu chính phủ đạt 9,84 năm, đạt mục tiêu Quốc hội đề ra; chi phí huy động vốn bình quân ở mức hợp lý, góp phần tái cơ cấu nợ công theo hướng an toàn, bền vững.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Nguyễn Hoàng Dương đã tiếp thu và lĩnh hội các ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi. Phó Chủ tịch cho rằng, cùng với các chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ và các ý kiến thảo luận tại hội nghị, cơ quan quản lý, các đơn vị liên quan, sẽ tổng hợp và hoàn thiện để xây dựng các giải pháp hiệu quả để thị trưởng trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp có bước phát triển mạnh mẽ hơn, đáp ứng yêu cầu huy động vốn rất lớn trong thời gian tới.

Bà Thanh Tâm cho biết thêm, để đáp ứng yêu cầu huy động vốn cho đầu tư phát triển nền kinh tế, Bộ Tài chính đang tích cực phối hợp với các bộ, ngành xây dựng, hoàn thiện Đề án thí điểm phát hành trái phiếu chính phủ xanh để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước khi triển khai thực hiện trong năm 2026.

Đối với trái phiếu doanh nghiệp, bên cạnh khung pháp lý được hoàn thiện; công tác quản lý, giám sát và thông tin tuyên truyền, cảnh báo rủi ro cho nhà đầu tư tiếp tục được chú trọng. Bộ Tài chính đã chủ động thường xuyên báo cáo các cấp có thẩm quyền về hoạt động của thị trường, trong đó kiến nghị các giải pháp về chính sách và điều hành. Theo đó, thị trường trái phiếu doanh nghiệp năm 2025 có sự tăng trưởng tích cực so với năm 2024 cả về số lượng doanh nghiệp phát hành và giá trị huy động vốn trái phiếu, với tổng giá trị huy động ước khoảng 441.700 tỷ đồng.

Thúc đẩy giải pháp để đáp ứng yêu cầu huy động vốn cho tăng trưởng kinh tế

Mặc dù thị trường duy trì sự tăng trưởng tích cực, tuy nhiên, tại hội nghị, đại diện Bộ Tài chính cho rằng, quy mô của thị trường trái phiếu vẫn còn nhỏ so với tiềm năng và yêu cầu huy động vốn cho đầu tư phát triển. Cùng với đó, cơ sở nhà đầu tư mặc dù đã có sự cải thiện, nhưng vẫn thiếu vắng nhà đầu tư tổ chức có tiềm lực mạnh. Mặt khác, thị trường trái phiếu chính phủ cần phải tiếp tục tăng thanh khoản trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp để đáp ứng yêu cầu huy động vốn phục vụ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026 - 2030 tăng gấp hơn 2 lần so với giai đoạn 2021 - 2025.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã ghi nhận nỗ lực và biểu dương những kết quả tích cực của các cơ quan quản lý, đơn vị, tổ chức liên quan và các thành viên thị trường trái phiếu thời gian qua.

Thứ trưởng cho rằng, trong bối cảnh mới, Đảng và Nhà nước đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên cho năm 2026 và các năm tiếp theo. Do đó, cùng với thị trường cổ phiếu, yêu cầu đặt ra với thị trường trái phiếu bao gồm cả trái phiếu chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp là rất lớn, trở thành kênh huy động và phân bổ vốn trung, dài hạn chủ yếu, quan trọng cho tăng trưởng kinh tế.

Chính vì vậy, Thứ trưởng yêu cầu các cơ quan quản lý, tổ chức liên quan tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý, cải tiến quy trình và kỹ thuật phát hành; đồng thời chủ động điều hành công tác phát hành trái phiếu chính phủ phù hợp với nhu cầu huy động vốn của ngân sách nhà nước và nhu cầu thị trường, gắn với công tác quản lý ngân quỹ. Cùng với đó, cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước trong điều hành chính sách tiền tệ để huy động vốn cho ngân sách nhà nước hiệu quả.

Cùng với việc tiếp tục đa dạng hóa các sản phẩm trên thị trường, Thứ trưởng chỉ đạo cần triển khai phát hành trái phiếu chính phủ xanh để huy động vốn cho các dự án đầu tư công xanh, phục vụ tăng trưởng xanh, bền vững.

Cũng tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi chỉ đạo tiếp tục thực hiện các giải pháp phát triển nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư tổ chức có tiềm lực tài chính như các quỹ đầu tư, các doanh nghiệp bảo hiểm, quỹ hưu trí, ngân hàng thương mại…

Với thị trường trái phiếu doanh nghiệp, Lãnh đạo Bộ Tài chính nhấn mạnh yêu cầu hoàn thiện pháp lý, đồng thời tăng cường tuyên truyền, đào tạo nhà đầu tư, trong đó chú trọng các giải pháp để phát triển nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp giúp thị trường phát triển ổn định, chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.

“Qua các ý kiến tại hội nghị lần này, các đơn vị liên quan, thành viên thị trường cùng nhau thảo luận cởi mở để cùng đưa ra các giải pháp hiệu quả nhất để thị trường trái phiếu chính phủ, thị trường trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn, đáp ứng được yêu cầu huy động vốn cho tăng trưởng kinh tế 2 con số trong năm 2026 và các năm tới” - Thứ trưởng mong muốn và tin tưởng.