Ngày 20/12: Giá dầu thế giới tiếp tục tăng

Giá dầu thế giới hôm nay (20/12) tăng nhẹ khi thị trường đánh giá nguy cơ gián đoạn nguồn cung do Mỹ chặn các tàu chở dầu của Venezuela, trong khi giới đầu tư tiếp tục theo dõi sát diễn biến các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine.

Giá dầu Brent hôm nay tăng 0,65 USD, lên mức 60,47 USD/thùng. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 19/12/2025 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent tăng 0,65 USD, tương đương 1,1%, lên mức 60,47 USD/thùng. Tương tự, giá dầu WTI tăng 0,51 USD, tương đương 0,9%, lên mức 56,66 USD/thùng.

Tuy nhiên, tính chung cả tuần, cả hai loại dầu này vẫn giảm khoảng 1%, sau khi đã mất gần 4% trong tuần trước đó.

Theo các nhà phân tích của hãng tư vấn năng lượng Ritterbusch and Associates, thị trường dầu đang ghi nhận mức phục hồi khiêm tốn và tạm thời giữ trên vùng đáy hình thành đầu tuần, trong lúc chờ thêm tín hiệu từ tiến trình đàm phán Nga - Ukraine cũng như các thông tin mới liên quan đến tác động của lệnh phong tỏa tàu chở dầu Venezuela do Mỹ đề xuất.

Theo chuyên gia phân tích Tony Sycamore của IG, những bất định xung quanh cách Mỹ thực thi kế hoạch ngăn chặn các tàu chở dầu bị trừng phạt ra vào Venezuela đã phần nào kìm hãm đà tăng của giá dầu.

Venezuela, quốc gia chiếm khoảng 1% nguồn cung dầu toàn cầu, vẫn cho phép hai lô hàng không thuộc diện trừng phạt rời cảng sang Trung Quốc. Ngoài ra, một tàu chở khoảng 300.000 thùng naphtha từ Nga đã đi vào vùng biển Venezuela, trong khi ba tàu khác đang chịu trừng phạt đã dừng di chuyển hoặc đổi hướng trên Đại Tây Dương.

Theo số liệu của Baker Hughes, tại Mỹ, số giàn khoan đang hoạt động ở lưu vực Permian - khu vực khai thác dầu đá phiến lớn nhất nước này đã giảm 3 giàn trong tuần qua, xuống còn 246 giàn, mức thấp nhất kể từ tháng 8/2021. Đây được xem là tín hiệu cho thấy sản lượng dầu của Mỹ có thể suy giảm trong thời gian tới./.