Ngày 19/12: Giá dầu thế giới tiếp đà tăng

Giá dầu thế giới hôm nay (9/12) tiếp đà tăng khi thị trường thận trọng trước nguy cơ nguồn cung gián đoạn bởi các biện pháp trừng phạt và phong tỏa vận tải dầu mỏ. Cụ thể, giá dầu Brent đứng ở mốc 60,10 USD/thùng, tăng 0,70%; giá dầu WTI ở mốc 56,50 USD/thùng, tăng 1%.

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 19/12/2025 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent đứng ở mốc 60,10 USD/thùng, tăng 0,70% (tương đương giảm 0,42 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 56,50 USD/thùng, tăng 1,00% (tương đương giảm 0,56 USD/thùng).

Giá dầu thế giới có xu hướng tăng nhẹ trong phiên giao dịch hôm nay trong bối cảnh thị trường tiếp tục đánh giá khả năng Mỹ áp đặt thêm lệnh trừng phạt đối với Nga và nguy cơ gián đoạn nguồn cung do việc phong tỏa các tàu chở dầu của Venezuela.

Ông Dennis Kissler, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách giao dịch của BOK Financial, nhận định các hợp đồng dầu thô đang nhận được lực hỗ trợ từ việc phong tỏa xuất khẩu của Venezuela. Nếu tình trạng này tiếp diễn, hoạt động sản xuất tại khu vực có thể bị gián đoạn do thiếu điểm đến để xuất khẩu.

Theo phân tích của ING, các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Nga có thể tác động lớn hơn đến nguồn cung toàn cầu so với tuyên bố về phong tỏa tàu chở dầu Venezuela. Trong ngày, Anh đã áp lệnh trừng phạt đối với 24 cá nhân và tổ chức, trong đó có các công ty dầu khí Tatneft và Russneft.

ING ước tính biện pháp phong tỏa có thể ảnh hưởng tới khoảng 600.000 thùng/ngày dầu thô xuất khẩu của Venezuela, chủ yếu sang Trung Quốc, trong khi khoảng 160.000 thùng/ngày sang Mỹ nhiều khả năng vẫn duy trì do Chevron được phép thực hiện theo ủy quyền trước đó.

Các biện pháp thực thi lệnh phong tỏa hiện chưa được làm rõ. Tuần trước, lực lượng Tuần duyên Mỹ đã bắt giữ một tàu chở dầu của Venezuela và nhiều nguồn tin cho biết Mỹ có thể tiếp tục triển khai hành động tương tự. Dầu thô Venezuela hiện chỉ chiếm khoảng 1% nguồn cung toàn cầu.

Theo dự báo của Bank of America, giá dầu ở mức thấp có thể ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất. Nếu giá WTI bình quân đạt 57 USD/thùng vào năm 2026, sản lượng dầu đá phiến của Mỹ có thể giảm khoảng 70.000 thùng/ngày./.