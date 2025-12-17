Ngày 17/12: Giá dầu giảm về mức thấp nhất kể từ tháng 5

Giá dầu thế giới ngày 17/12 giảm xuống dưới 60 USD/thùng, mức thấp nhất từ tháng 5, do nguồn cung dồi dào.

Ảnh minh họa

Cụ thể, ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 17/12/2025 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent đứng ở mốc 59,12 USD/thùng, giảm 2,38% (tương đương giảm 1,44 USD/thùng).

Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 55,42 USD/thùng, giảm 2,46% (tương đương giảm 1,40 USD/thùng).

Giá dầu thế giới chốt phiên giao dịch ngày thứ Ba (16-12) xuống mức thấp nhất kể từ tháng 2/2021, trong bối cảnh thị trường tiếp tục lo ngại tình trạng dư cung, đồng thời triển vọng đạt được một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine trở nên rõ nét hơn, làm dấy lên kỳ vọng các biện pháp trừng phạt có thể được nới lỏng.

Các nhà phân tích của Barclays dự báo, giá dầu Brent bình quân năm 2026 đạt khoảng 65 USD/thùng, cao hơn đôi chút so với mức giá kỳ hạn, trong bối cảnh thị trường đã phần nào ước tính lượng dư cung khoảng 1,9 triệu thùng/ngày.

“Đợt giảm giá này cho thấy rõ những tác động mang tính cấu trúc của thị trường năng lượng hiện nay, đó là nguồn cung dồi dào trong khi nhu cầu tăng chậm. Nếu không có các rủi ro địa chính trị mới hoặc thay đổi chính sách đáng kể, xu hướng suy yếu này có thể kéo dài sang tận năm tới”, bà Angie Gildea, Trưởng bộ phận Chiến lược năng lượng của KPMG tại Mỹ nhận định.

Ông Tony Sycamore, chuyên gia phân tích thị trường tại IG cho biết, áp lực lên giá dầu còn gia tăng khi các số liệu kinh tế kém tích cực của Trung Quốc công bố hôm thứ Hai (15-12) làm dấy lên lo ngại rằng, nhu cầu năng lượng toàn cầu có thể không đủ mạnh để hấp thụ mức tăng nguồn cung gần đây.

Dữ liệu chính thức cho thấy tăng trưởng sản lượng công nghiệp của Trung Quốc đã giảm xuống mức thấp nhất trong 15 tháng. Doanh số bán lẻ cũng ghi nhận tốc độ tăng chậm nhất kể từ tháng 12-2022, thời điểm chịu tác động nặng nề của đại dịch Covid-19.

Những lo ngại về dư cung phần nào được kiềm chế sau khi Mỹ thu giữ một tàu chở dầu ngoài khơi Venezuela vào tuần trước. Tuy nhiên, các nhà giao dịch và giới phân tích cho rằng, lượng dầu dự trữ đang ở mức cao, cùng với việc Trung Quốc gia tăng mua dầu từ Venezuela nhằm đón đầu khả năng áp đặt trừng phạt đã khiến tác động hỗ trợ đối với thị trường bị hạn chế./.