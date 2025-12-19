(TBTCO) - Theo Euronews, ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tiếp tục giữ nguyên lãi suất chủ chốt khi tăng trưởng khu vực đồng tiền chung euro (eurozone) vượt kỳ vọng và lạm phát duy trì quanh mục tiêu 2%, bất chấp các rủi ro từ thuế quan của Mỹ.

Trụ sở Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ở Frankfurt (Đức). Ảnh: THX/TTXVN

ECB ngày 18/12 quyết định giữ nguyên lãi suất tiền gửi ở mức 2%, đánh dấu cuộc họp thứ tư liên tiếp không điều chỉnh chính sách tiền tệ. Lãi suất tái cấp vốn chính và lãi suất cho vay cận biên cũng được giữ nguyên lần lượt ở mức 2,15% và 2,40%.

Lãi suất tái cấp vốn là mức các ngân hàng phải trả khi vay tiền từ ngân hàng trung ương trong thời hạn một tuần, trong khi lãi suất cho vay cận biên áp dụng cho các khoản vay qua đêm. Lãi suất tiền gửi là mức lãi mà các ngân hàng nhận được khi gửi tiền tại ECB qua đêm.

Quyết định này phản ánh đánh giá ngày càng lạc quan của ECB về triển vọng kinh tế eurozone. Theo các dự báo mới nhất, ECB nâng ước tính tăng trưởng năm 2025 lên 1,4%, cao hơn mức 1,2% đưa ra trước đó hồi tháng 9. Tăng trưởng được dự báo đạt 1,2% trong năm 2026, 1,4% trong năm 2027 và duy trì ở mức 1,4% vào năm 2028.

ECB cho biết các nền kinh tế eurozone đã chống chịu tốt hơn dự kiến trước tác động từ các biện pháp thuế quan của Mỹ. Dù xuất khẩu vẫn chịu sức ép, tăng trưởng trong quý III đã được điều chỉnh tăng lên 0,3%, vượt kỳ vọng ban đầu.

Trong khi đó, thị trường lao động của khu vực tiếp tục duy trì sức mạnh, cùng với chi tiêu nội địa ổn định. Hoạt động đầu tư được hỗ trợ bởi làn sóng ứng dụng trí tuệ nhân tạo, còn các chỉ số tâm lý kinh tế cho thấy mức độ bền bỉ của nhu cầu trong nước. Ngược lại, lĩnh vực sản xuất vẫn là điểm yếu, đặc biệt tại Đức, nơi các chỉ báo công nghiệp tiếp tục ở mức thấp.

Phát biểu hồi đầu tháng 12, bà Christine Lagarde, Chủ tịch ECB, cho rằng kinh tế khu vực đang vận hành gần mức tiềm năng, song vẫn cần nhiều nỗ lực để cải thiện năng suất dài hạn của eurozone.

Trước khi ECB công bố quyết định chính sách, thị trường đã xuất hiện các dự đoán về khả năng ngân hàng trung ương có thể tăng lãi suất trong năm 2026. Những suy đoán này được thúc đẩy bởi quan điểm cứng rắn hơn từ một số thành viên Hội đồng điều hành.

Bà Isabel Schnabel, thành viên Ban điều hành ECB, nhận định hồi đầu tháng rằng rủi ro lạm phát hiện lớn hơn nguy cơ suy giảm tăng trưởng. Bà cho rằng lạm phát dịch vụ và tăng trưởng tiền lương cao hơn dự báo, khiến bà không phản đối các kỳ vọng của nhà đầu tư về việc tăng lãi suất. Quan điểm này cho thấy sự khác biệt nhất định so với lập trường thận trọng hơn của đa số các nhà hoạch định chính sách.

Ông François Villeroy de Galhau, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Pháp, nhấn mạnh ECB sẽ không chấp nhận tình trạng lạm phát duy trì dưới mục tiêu trong thời gian dài. Lạm phát eurozone được ghi nhận ở mức 2,1% trong tháng 11 và đã dao động gần mục tiêu 2% của ECB kể từ đầu năm 2025, chủ yếu do giá dịch vụ tăng. Quyết định của Liên minh châu Âu về việc trì hoãn triển khai hệ thống định giá carbon mới ETS2 được dự báo sẽ góp phần kiềm chế áp lực lạm phát trong năm 2027.

Theo các dự báo mới của ECB, lạm phát toàn phần dự kiến đạt trung bình 2,1% trong năm 2025, giảm xuống 1,9% năm 2026, 1,8% năm 2027 và quay lại mức 2,0% vào năm 2028. ECB nhấn mạnh Hội đồng điều hành sẽ tiếp tục theo đuổi cách tiếp cận dựa trên dữ liệu và đánh giá theo từng cuộc họp để đảm bảo lạm phát ổn định quanh mục tiêu trung hạn 2%.

Quyết định của ECB được đưa ra trong bối cảnh Ngân hàng Trung ương Anh cắt giảm lãi suất trong cùng ngày, trong khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã hạ chi phí vay vốn vào tuần trước, làm nổi bật sự khác biệt trong chu kỳ chính sách tiền tệ giữa các nền kinh tế lớn./.