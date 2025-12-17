(TBTCO) - Tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ đã leo lên 4,6%, mức cao nhất kể từ năm 2021, phát đi tín hiệu rõ ràng về sự hạ nhiệt của thị trường lao động trong bối cảnh bất ổn kinh tế gia tăng.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Báo cáo việc làm tháng 11/2025 được công bố ngày 16/12 đã phác họa một bức tranh kém sắc về thị trường lao động của nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ đã leo lên 4,6%, mức cao nhất kể từ năm 2021, phát đi tín hiệu rõ ràng về sự hạ nhiệt của thị trường lao động trong bối cảnh bất ổn kinh tế gia tăng.

Theo dữ liệu từ Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS), nền kinh tế Mỹ đã tạo thêm được 64.000 việc làm trong tháng 11/2025. Mặc dù đây là sự phục hồi so với mức sụt giảm 105.000 việc làm của tháng 10/2025, nhưng con số này vẫn cho thấy đà tuyển dụng đang yếu đi đáng kể.

Giới phân tích chỉ ra rằng, sự biến động của số liệu bảng lương phi nông nghiệp trong hai tháng qua chịu tác động trực tiếp từ các quyết sách của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Cụ thể, mức sụt giảm việc làm sâu trong tháng 10/2025, chủ yếu do hơn 150.000 nhân viên liên bang rời bỏ vị trí làm việc.

Bên cạnh đó, các chuyên gia kinh tế nhận định tâm lý tuyển dụng của khối tư nhân đang bị đè nặng bởi "cú sốc" từ chính sách thuế quan nhập khẩu quyết liệt của Tổng thống Trump.

Thuế quan cao đã đẩy giá cả hàng hóa leo thang, buộc người tiêu dùng, đặc biệt là nhóm thu nhập thấp và trung bình, phải thắt chặt chi tiêu, từ đó khiến doanh nghiệp thận trọng hơn trong việc mở rộng nhân sự.

Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tuần trước đã quyết định cắt giảm lãi suất cơ bản thêm 0,25 điểm phần trăm, đưa về phạm vi 3,5-3,75%.

Chủ tịch Fed Jerome Powell thừa nhận thị trường lao động đang đối mặt với những rủi ro giảm tốc đáng kể. Mặc dù vậy, Fed cũng phát tín hiệu sẽ tạm dừng nới lỏng thêm trong ngắn hạn để chờ đợi sự rõ ràng hơn về xu hướng lạm phát và việc làm, khi mà các dữ liệu hiện tại đang bị "nhiễu" bởi các yếu tố phi thị trường./.