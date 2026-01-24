Quyết định lãi suất của Fed là tâm điểm chú ý trong tuần từ 26 - 31/1

(TBTCO) - Sau một tuần đầy biến động kết thúc trong sự yên bình sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump rút lại lời đe dọa áp thuế đối với các nước châu Âu về vấn đề Greenland, sự chú ý lại quay trở lại với kinh tế và chính sách tiền tệ toàn cầu, trong đó cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có khả năng sẽ là điểm nhấn trong những ngày tới.

Nhiều người dự đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất mục tiêu quỹ liên bang ở mức 3,50% - 3,75% vào ngày 28/1. Ảnh TL

Các nhà đầu tư sẽ theo dõi sát sao những dấu hiệu về thời điểm có thể diễn ra đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo khi các dữ liệu cho thấy, nền kinh tế Mỹ đang có dấu hiệu cải thiện.

Trong tuần, Ngân hàng Trung ương Canada sẽ công bố quyết định về lãi suất, tương tự như các ngân hàng trung ương ở Singapore, Thụy Điển, Brazil và Nam Phi.

Tại châu Á, sự chú ý sẽ tập trung vào dữ liệu hoạt động sản xuất của Trung Quốc, biên bản cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản khi sự biến động của đồng Yên và trái phiếu chính phủ Nhật Bản thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư.

Mỹ

Nhiều người dự đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ giữ nguyên lãi suất mục tiêu quỹ liên bang ở mức 3,50% - 3,75% khi công bố quyết định vào ngày 28/1.

Sự chú ý sẽ tập trung vào số lượng phiếu phản đối và bất kỳ bình luận nào đi kèm khi các nhà đầu tư đánh giá thời điểm và tốc độ giảm lãi suất tiếp theo.

Các số liệu gần đây cho thấy, nền kinh tế Mỹ đang hoạt động tốt hơn dự kiến, mặc dù vẫn còn những lo ngại về thị trường lao động yếu kém, trong khi lạm phát tiếp tục giảm nhẹ so với mức cao trước đây.

“Chúng tôi dự đoán Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ nhấn mạnh rằng các động thái điều chỉnh lãi suất trong tương lai sẽ phụ thuộc vào diễn biến của các dữ liệu kinh tế”, các nhà kinh tế của HSBC cho biết trong một báo cáo.

Dữ liệu của LSEG cho thấy thị trường tiền tệ Mỹ hiện đã định giá đầy đủ khả năng giảm lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào tháng 7, với xác suất khá cao về một đợt giảm lãi suất nữa vào cuối năm.

Trong khi đó, các nhà đầu tư sẽ tiếp tục theo dõi sát sao mọi thông tin về người được Tổng thống Donald Trump ưu tiên lựa chọn để thay thế ông Powell khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào tháng 5, cũng như bất kỳ phán quyết tiềm năng nào của Tòa án Tối cao về tính hợp pháp của thuế quan do ông Trump áp đặt.

Các dữ liệu kinh tế trong tuần tới bao gồm số liệu hàng hóa lâu bền tháng 11 được công bố vào thứ Hai; khảo sát niềm tin người tiêu dùng của Conference Board cho tháng Giêng và chỉ số giá nhà Case-Shiller tháng 11/2025 vào thứ Ba; số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần, số liệu thương mại tháng 11 và đơn đặt hàng nhà máy tháng 11 vào thứ Năm. Thứ Sáu sẽ công bố số liệu giá sản xuất tháng 12, cho thấy áp lực lạm phát trong chuỗi cung ứng.

Bộ Tài chính Mỹ sẽ đấu giá trái phiếu kỳ hạn 2 năm vào thứ Hai, trái phiếu kỳ hạn 5 năm vào thứ Ba và trái phiếu kỳ hạn 7 năm vào thứ Năm.

Canada

Ngân hàng Trung ương Canada sẽ công bố quyết định vào thứ Tư và dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức 2,25%.

Trọng tâm sẽ tập trung vào các bình luận đi kèm về triển vọng lạm phát và tác động của những bất ổn địa chính trị và thương mại khi các nhà đầu tư đánh giá liệu ngân hàng trung ương có khả năng giảm lãi suất một lần nữa trong những tháng tới hay không.

Các nhà phân tích tại Bank of America dự đoán, Ngân hàng Trung ương Canada (BOC) sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất vào tháng 4 và tháng 6 khi lạm phát lõi giảm tốc.

Thị trường tiền tệ Canada chỉ định mức xác suất 18% rằng ngân hàng trung ương sẽ cắt giảm lãi suất thêm 25 điểm cơ bản nữa trước tháng Sáu. Sau đó, họ cũng tính đến rủi ro tăng lãi suất vào cuối năm, theo dữ liệu của LSEG.

Số liệu thương mại của Canada trong tháng 11/2025 sẽ được công bố vào thứ Năm, tiếp theo là số liệu tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tháng 11 vào thứ Sáu.

Khu vực đồng Euro

Chỉ số khí hậu kinh doanh Ifo của Đức cho tháng 1 vào thứ Hai sẽ mở màn cho một tuần bận rộn với các dữ liệu của khu vực đồng Euro. Pháp sẽ công bố khảo sát niềm tin người tiêu dùng cho tháng 1 vào thứ Ba, tiếp theo là khảo sát khí hậu người tiêu dùng GfK của Đức vào thứ Tư, cùng với các khảo sát niềm tin kinh doanh và người tiêu dùng của Ý.

Tây Ban Nha sẽ công bố số liệu về tỷ lệ thất nghiệp quý IV vào thứ Ba và số liệu doanh số bán lẻ tháng 12 vào thứ Năm.

Dữ liệu sơ bộ về tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý IV từ Pháp, Tây Ban Nha, Đức, Ý và khu vực đồng Euro sẽ được công bố vào thứ Sáu. Cùng ngày, dữ liệu sơ bộ về chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1 từ Tây Ban Nha và Đức cũng được công bố, cùng với dữ liệu về tỷ lệ thất nghiệp của Đức trong tháng 1. Dữ liệu về tỷ lệ thất nghiệp của Ý và khu vực đồng Euro, cũng như dữ liệu về chi tiêu tiêu dùng của Pháp cũng sẽ được công bố vào thứ Sáu.

Với số lượng lớn các đợt phát hành trái phiếu hợp vốn từ đầu năm đến nay, nguồn cung trái phiếu hợp vốn dự kiến ​​sẽ giảm dần trong thời gian ngắn sắp tới, khiến trọng tâm chuyển sang các cuộc đấu giá. Đức sẽ phát hành trái phiếu Schatz kỳ hạn tháng 3 năm 2028 vào thứ Ba và sẽ mở lại trái phiếu Bund kỳ hạn tháng 2/2036 vào thứ Tư, mỗi trái phiếu trị giá 6 tỷ Euro. Ý sẽ tiến hành các cuộc đấu giá cuối tháng vào thứ Ba và thứ Năm.

Vương quốc Anh

Ngân hàng Anh sẽ công bố số liệu về tín dụng tiêu dùng, cho vay thế chấp và phê duyệt thế chấp trong tháng 12 vào thứ Sáu.

Nhà kinh tế học Ellie Henderson của Investec cho biết, dữ liệu cho vay tháng 11 cho thấy thị trường nhà ở Anh "khá kiên cường trong nửa cuối năm ngoái" và năm 2025 khó có thể kết thúc trong không khí ảm đạm.

Chỉ số giá nhà của Nationwide cho tháng Giêng cũng được công bố vào thứ Sáu, trong khi chỉ số giá hàng hóa tại cửa hàng của Hiệp hội Bán lẻ Anh (British Retail Consortium) cho tháng Giêng được công bố vào thứ Ba.

Vào thứ Ba, Vương quốc Anh dự kiến ​​sẽ bán trái phiếu chính phủ đáo hạn tháng 3/2033 thông qua hình thức đấu giá.

Nhật Bản

Dữ liệu do chính phủ Nhật Bản công bố vào cuối tuần này dự kiến ​​sẽ cho thấy tốc độ tăng giá tiêu dùng tại khu vực đô thị Tokyo vẫn cao hơn mục tiêu 2% mà Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) đặt ra hồi tháng 1, mặc dù tốc độ lạm phát có thể đã chậm lại do giá năng lượng giảm.

Số liệu về sản lượng công nghiệp, doanh số bán lẻ và tỷ lệ thất nghiệp tháng 12 cũng dự kiến ​​sẽ được công bố vào thứ Sáu.

Vào thứ Tư, BoJ sẽ công bố biên bản cuộc họp hồi tháng 12, khi họ quyết định tăng lãi suất lên 0,75% - mức cao nhất trong ba thập kỷ.

BoJ dự kiến ​​sẽ mua trực tiếp trái phiếu chính phủ thuộc bốn lĩnh vực khác nhau trên thị trường trái phiếu chính phủ Nhật Bản vào thứ Năm, bao gồm trái phiếu chính phủ có kỳ hạn từ hơn 5 năm đến 10 năm và trái phiếu có kỳ hạn từ hơn 10 năm đến 25 năm. Việc mua trái phiếu theo kế hoạch này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ thị trường trái phiếu trong nước.

Bộ Tài chính Nhật Bản dự kiến ​​sẽ tổ chức ba cuộc đấu giá trong tuần này, có thể thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư. Bộ sẽ bán khoảng 300 tỷ Yên trái phiếu chuyển đổi khí hậu kỳ hạn 5 năm vào thứ Hai, khoảng 400 tỷ Yên trái phiếu kỳ hạn 40 năm vào thứ Tư và khoảng 2,8 nghìn tỷ Yên trái phiếu kỳ hạn 2 năm vào thứ Sáu. Theo bộ này, trái phiếu chính phủ Nhật Bản (JGB) kỳ hạn 40 năm được phát hành vào tháng Giêng sẽ là đợt phát hành lại của đợt phát hành tháng 5 năm 2025.

Trung Quốc

Tuần này, các nhà đầu tư đang hướng sự chú ý đến dữ liệu lợi nhuận công nghiệp mới nhất của Trung Quốc trong tháng 12, dự kiến ​​công bố vào thứ Ba, trong bối cảnh cuộc chiến giá cả khốc liệt đã đẩy lợi nhuận doanh nghiệp xuống thấp và khiến các nhà chức trách phải theo dõi sát sao.

Các nhà kinh tế của ING dự đoán lợi nhuận công nghiệp đã được cải thiện trong tháng trước bất chấp áp lực tiếp tục gia tăng ở nhiều lĩnh vực, với sự phục hồi nhẹ về đà tăng trưởng trong nửa cuối năm 2025 có khả năng đưa tăng trưởng lợi nhuận cả năm lên mức dương nhẹ.

Bắc Kinh cũng dự kiến ​​công bố chỉ số quản lý mua hàng (PMI) ngành sản xuất và phi sản xuất tháng 1 vào thứ Bảy.

Các nhà kinh tế của Citi dự báo chỉ số PMI sản xuất sẽ duy trì ở mức 50,1, không thay đổi so với tháng trước. Họ kỳ vọng các yếu tố theo mùa và mức cơ sở không thuận lợi sẽ ảnh hưởng nhẹ đến dữ liệu tháng Giêng, mặc dù Tết Nguyên đán năm nay rơi vào tháng Hai. Thời tiết lạnh giá giữa tháng Giêng cũng gây ra sự gián đoạn tạm thời về phía nguồn cung, mặc dù các đơn đặt hàng xuất khẩu vẫn ổn định, giúp duy trì nhu cầu sản xuất ổn định trong tháng này.

Úc

Việc công bố dữ liệu lạm phát quý IV của Úc vào thứ Tư có thể sẽ chấm dứt cuộc tranh luận về việc Ngân hàng Dự trữ Úc có cần bắt đầu tăng lãi suất hay không tại cuộc họp chính sách tháng Hai.

Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đã loại trừ khả năng cắt giảm lãi suất thêm nữa vào tháng 12 và làm nổi bật những rủi ro lạm phát tái diễn. Kể từ đó, các số liệu kinh tế đều tích cực, đặc biệt là trong lĩnh vực chi tiêu tiêu dùng.

Tuần này, thị trường tiền tệ đã điều chỉnh giá cổ phiếu về khả năng tăng lãi suất vào tháng Hai với xác suất 60% sau khi có tin tức về việc tỷ lệ thất nghiệp giảm mạnh trong tháng 12. Dữ liệu này đã xoa dịu những lo ngại tại Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) rằng, việc tăng lãi suất vào tháng tới có thể đẩy tỷ lệ thất nghiệp lên cao hơn mức cần thiết.

Nhưng RBA vẫn cần một bằng chứng thuyết phục trong dữ liệu CPI, khi hầu hết sự chú ý đang tập trung vào chỉ số lạm phát lõi trung bình đã được điều chỉnh.

Lạm phát hiện đã vượt quá mục tiêu đề ra của RBA và bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy lạm phát sẽ tiếp tục tăng cao trong những quý tới đều có thể đủ để ngân hàng trung ương bắt đầu tăng lãi suất, đồng thời cho thấy có thể sẽ còn nhiều biện pháp tăng lãi suất hơn nữa nếu áp lực giá cả không giảm bớt.

Hàn Quốc

Hàn Quốc dự kiến ​​sẽ công bố tăng trưởng xuất khẩu mạnh mẽ trong tháng 1 nhờ nhu cầu bán dẫn tăng cao và số ngày làm việc nhiều hơn, với dữ liệu thương mại dự kiến ​​được công bố vào Chủ nhật.

Dữ liệu sơ bộ từ hải quan Hàn Quốc trong 20 ngày đầu tháng 1 cho thấy, xuất khẩu nói chung tăng trưởng với tốc độ nhanh hơn, trong đó xuất khẩu chip đạt mức cao kỷ lục mới, nhà kinh tế Jin-Wook Kim của Citigroup cho biết trong một báo cáo.

Ông Kim lưu ý rằng xuất khẩu sang Trung Quốc, hầu hết các nền kinh tế Đông Nam Á và Đài Loan cũng như Mỹ đều tăng trong giai đoạn từ ngày 1 đến ngày 20/1.

Citi dự báo xuất khẩu cả tháng 1 sẽ tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái, được hỗ trợ thêm 3,5 ngày làm việc do kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay chuyển sang tháng 2.

Theo dự báo của Citi, nhập khẩu có thể tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 1, dẫn đến thặng dư thương mại ước tính đạt 4,6 tỷ USD./.