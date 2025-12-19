Hạ tầng tỷ USD đồng loạt về đích: Bất động sản Vũng Tàu bước vào chu kỳ tăng trưởng mới

(TBTCO) - Sự hình thành của không gian siêu đô thị TP. Hồ Chí Minh mở rộng đang tái định vị vai trò của các cực vệ tinh, trong đó khu Đông Nam và đặc biệt là Bà Rịa - Vũng Tàu đang nổi lên như những cực tăng trưởng mới.

Sự trỗi dậy của trục Đông Nam TP. Hồ Chí Minh và tâm điểm Bà Rịa - Vũng Tàu

TP. Hồ Chí Minh đang chứng kiến sự dịch chuyển rõ nét của không gian phát triển về trục Đông Nam, hành lang chiến lược kết nối Khu Đông với Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu. Động lực lớn nhất thúc đẩy quá trình này đến từ hệ thống hạ tầng chiến lược tỷ USD, được triển khai với mật độ và quy mô hiếm thấy trong nhiều thập kỷ.

Có thể kể tới sân bay quốc tế Long Thành - dự án hạ tầng hàng không quy mô nhất cả nước - đang hoàn tất các khâu cuối cùng để chuẩn bị khai thác thương mại từ nửa đầu 2026; cụm cảng nước sâu hàng đầu cả nước Cái Mép - Thị Vải, gắn với hành lang kinh tế Mộc Bài – TP. Hồ Chí Minh - Biên Hòa - Vũng Tàu; hay dự án cảng Cần Giờ với tổng đầu tư lên đến 6 tỷ USD cùng hệ thống cao tốc, vành đai trọng điểm như cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (dự kiến khai thác từ 2025- 2026), Bến Lức - Long Thành và Vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh. Trong bối cảnh đó, Bà Rịa – Vũng Tàu đang từng bước vươn lên trở thành cực phát triển chiến lược gắn với kinh tế biển, logistics và đô thị biển quy mô lớn.

Sân bay Long Thành - Dự án hạ tầng hàng không quy mô nhất cả nước chuẩn bị khai thác thương mại từ nửa đầu năm 2026

Với vị trí cửa ngõ hướng ra Biển Đông, địa phương này không chỉ đóng vai trò “điểm tựa logistics” nhờ hệ thống cảng biển nước sâu, mà còn trực tiếp hưởng lợi từ dòng lao động chất lượng cao dịch chuyển phục vụ sân bay Long Thành và các trung tâm logistics, kéo theo nhu cầu an cư, lưu trú và dịch vụ gia tăng rõ rệt. Đồng thời, khi các tuyến cao tốc trọng điểm hoàn thiện, thời gian di chuyển từ trung tâm TP. Hồ Chí Minh đến Vũng Tàu sẽ tiếp tục được rút ngắn, tạo điều kiện hình thành mô hình đô thị biển vệ tinh phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng, giải trí và tiêu dùng cao cấp của cư dân siêu đô thị.

Đáng chú ý, việc thí điểm cho phép người Việt Nam tham gia hoạt động casino tại Vũng Tàu được kỳ vọng sẽ tạo cú hích cho kinh tế đêm, kéo theo sự phát triển của các ngành dịch vụ giải trí, ẩm thực, khách sạn và thương mại. Trong bối cảnh mặt bằng giá bất động sản trung tâm TP. Hồ Chí Minh đã lên tới khoảng 3.100 USD/m², Bà Rịa – Vũng Tàu với mức giá sơ cấp trung bình quanh ngưỡng 2.000 USD/m² đang cho thấy dư địa tăng trưởng rõ nét trong trung và dài hạn.

Sunshine Bay Retreat Vung Tau và dấu ấn của chu kỳ đô thị biển mới

Khi hạ tầng và dòng chảy kinh tế hội tụ, thị trường Vũng Tàu đang ghi nhận sự hiện diện ngày càng rõ nét của các chủ đầu tư lớn với những dự án quy mô, bài bản, dấu hiệu của một chu kỳ tăng trưởng bứt phá. Trong số đó, Sunshine Group đang trở thành tâm điểm khi vừa chính thức “kích hoạt” dự án Sunshine Bay Retreat Vung Tau tại trục đường Ba Tháng Hai, cung đường ven biển Chí Linh được đánh giá đẹp bậc nhất Vũng Tàu. Dự án sở hữu lợi thế kết nối nổi bật khi chỉ mất khoảng 30 phút di chuyển đến sân bay Long Thành và 60 phút về trung tâm TP. Hồ Chí Minh sau khi hệ thống hạ tầng được đồng bộ.

Sunshine Bay Retreat Vung Tau - Tổ hợp nghỉ dưỡng phức hợp Integrated Resort tiêu chuẩn 5 sao thế hệ mới tại Vũng Tàu

Được định vị là “Thành phố trẻ bên bờ biển ngọc Phương Nam”, Sunshine Bay Retreat Vung Tau được phát triển theo mô hình siêu tổ hợp nghỉ dưỡng phức hợp tiêu chuẩn 5 sao thế hệ mới (Integrated Resort – IR), vận hành theo định hướng công nghệ 4.0. Với quy mô gần 20 ha và gần 6.000 sản phẩm đa dạng từ căn hộ du lịch, biệt thự du lịch đến khách sạn cao cấp, dự án hướng tới hình thành một quần thể đô thị biển tích hợp, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu lưu trú, giải trí và trải nghiệm.

Theo những thông tin bước đầu được công bố, tổ hợp này sẽ phát triển hệ thống tiện ích “All-in-One” với hàng trăm dịch vụ cao cấp, từ bể bơi vô cực, hệ thống sky bar – nhà hàng 5 sao, không gian chăm sóc sức khỏe wellness chuẩn quốc tế đến quảng trường trung tâm, trung tâm triển lãm… tạo nền tảng cho hoạt động kinh tế đêm và dòng tiền vận hành dài hạn.

Một điểm đáng chú ý khác là việc dự án ứng dụng nền tảng công nghệ 4.0 trong khai thác và vận hành bất động sản ven biển. Thông qua NobleHotels tích hợp trong ứng dụng thông minh NOBLEX App do Sunshine Group phát triển, chủ sở hữu có thể linh hoạt sử dụng căn hộ theo nhu cầu cá nhân, đồng thời đưa tài sản vào hệ thống khai thác cho thuê, chủ động quản lý vận hành và theo dõi hiệu quả kinh doanh theo thời gian thực.

Cách tiếp cận này được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu suất khai thác, tối ưu dòng tiền và góp phần tái định nghĩa mô hình phát triển của các tổ hợp bất động sản ven biển trong bối cảnh thị trường Bà Rịa - Vũng Tàu đang bước vào chu kỳ tăng trưởng bứt phá nhất trong nhiều năm trở lại đây./.