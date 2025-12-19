(TBTCO) - Ngân hàng trung ương Vương quốc Anh (BoE) ngày 18/12 đã cắt giảm lãi suất chủ chốt trở lại trong bối cảnh có những dấu hiệu cho thấy lạm phát cao dai dẳng đang bắt đầu hạ nhiệt và nền kinh tế suy yếu.

Trụ sở Ngân hàng trung ương Anh tại London. Ảnh: AFP/TTXVN

Sau cuộc họp chính sách thường kỳ, BoE đã quyết định cắt giảm lãi suất cơ bản 0,25 điểm phần trăm, từ mức 4% xuống 3,75%. Thống đốc BoE Andrew Bailey cho biết, quyết định cắt giảm lãi suất được đưa ra khi lạm phát tại Anh gần đây đã qua đỉnh và tiếp tục hạ nhiệt. Ông cho rằng lãi suất đang trên đà giảm dần.

Quyết định của BoE tại cuộc họp lần này đánh dấu lần giảm lãi suất thứ 6 kể từ khi bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất vào tháng 8/2024. Lần cắt giảm lãi suất gần đây nhất của BoE vào tháng 8/2025, trong bối cảnh lo ngại về tác động tiêu cực từ thuế quan Mỹ đối với nền kinh tế Anh.

Số liệu chính thức công bố ngày 17/12 cho thấy tỷ lệ lạm phát của Anh trong tháng 11/2025 đã giảm xuống 3,2%, so với mức 3,6% trong tháng 10/2025. Các nhà phân tích dự báo BoE sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất vào năm tới khi lạm phát của Anh tiến gần hơn đến mục tiêu 2% mà ngân hàng này đặt ra.

Trong khi đó, nền kinh tế Anh vẫn tiếp tục cho thấy đà tăng trưởng yếu. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế của Anh giảm 0,1% trong ba tháng tính đến tháng 10/2025, phản ánh sự suy yếu trên các lĩnh vực chủ chốt. Thị trường lao động Anh cũng cho thấy thêm dấu hiệu suy giảm. Số liệu trong ba tháng tính đến tháng 10/2025 cho thấy tỷ lệ thất nghiệp của Anh ở mức 5,1%, cao nhất trong gần 5 năm (không tính thời kỳ đại dịch COVID-19), trong khi số lượng việc làm được trả lương tiếp tục giảm.

Theo nhà chiến lược đầu tư Lindsay James tại công ty quản lý tài sản đa quốc gia Quilter, lạm phát của Anh đang giảm và có thể sẽ hỗ trợ cho việc cắt giảm lãi suất trong tương lai. Với tăng trưởng kinh tế đang trì trệ và chưa có dấu hiệu cải thiện trong năm 2026, sẽ có một áp lực rất lớn đối với BoE trong việc hành động để góp phần kích thích hoạt động kinh tế./.