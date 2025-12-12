(TBTCO) - Chương trình Thẻ Vàng được triển khai trong bối cảnh Chính quyền Tổng thống Trump đang siết chặt chính sách nhập cư thông thường, mục đích của chương trình nhằm tạo nguồn thu đáng kể cho Ngân khố Mỹ.

(Ảnh minh họa. Nguồn: globalconsular)

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa chính thức khởi động chương trình thị thực mới mang tên "Trump Gold Card," cho phép rút ngắn quy trình cấp phép cư trú tại Mỹ cho công dân nước ngoài với mức giá lên tới 1 triệu USD.

Chương trình được triển khai trên trang web Trumpcard.gov. Những người nộp đơn sẽ phải thanh toán trước khoản phí xử lý hồ sơ 15.000 USD cho Bộ An ninh Nội địa.

Sau khi vượt qua quá trình kiểm tra lý lịch và thẩm định, người đăng ký sẽ phải đóng khoản tiền dưới danh nghĩa "quà tặng" trị giá 1 triệu USD mới được nhận thị thực.

Thẻ Vàng này cũng giống như Thẻ Xanh, cho phép người sở hữu sinh sống và làm việc lâu dài tại Mỹ.

Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick cho biết đã có khoảng 10.000 người xếp chỗ trong giai đoạn tiền đăng ký và ông kỳ vọng con số này sẽ còn tăng lên.

Theo Bộ trưởng Lutnick, chương trình Thẻ Vàng sẽ thu hút đến Mỹ những người có tiềm lực và có lợi cho nền kinh tế nước này.

Chương trình Thẻ Vàng được triển khai trong bối cảnh Chính quyền Tổng thống Trump đang siết chặt chính sách nhập cư thông thường. Mục đích của chương trình là nhằm tạo nguồn thu đáng kể cho Ngân khố Mỹ, giống như chính sách thuế quan đã làm được trong thời gian qua.

Bộ trưởng Lutnick cho biết Mỹ sẽ có thêm một phiên bản khác là Thẻ Vàng dành cho doanh nghiệp để cho phép các công ty rút ngắn quy trình xin thị thực cho nhân viên tới Mỹ làm việc với mức "đóng góp" 2 triệu USD/người./.