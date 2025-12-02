TPBank giảm lãi suất hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vùng lũ

(TBTCO) - Trước những thiệt hại nặng nề do bão lũ gây ra, TPBank triển khai chính sách giảm lãi suất đặc biệt dành cho khách hàng tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung. Với tổng hạn mức hỗ trợ lên đến 4.000 tỷ đồng, chương trình thể hiện nỗ lực sẻ chia thiết thực và tinh thần đồng hành lâu dài của TPBank cùng cộng đồng vượt qua khó khăn.

Nhằm kịp thời sẻ chia với người dân đang nỗ lực vượt qua khó khăn sau bão lũ, TPBank triển khai chính sách giảm lãi suất đặc biệt dành riêng cho khách hàng tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi thiên tai. Chính sách có hiệu lực từ nay đến hết ngày 31/1/2026.

TPBank tiếp sức người dân và doanh nghiệp vùng lũ bằng chính sách giảm lãi suất

Theo đó, chương trình dành cho khách hàng cá nhân có tổng hạn mức hỗ trợ lên đến 2.000 tỷ đồng với mức giảm lên đến 2% trong vòng 6 tháng. Khách hàng được xem xét hỗ trợ nếu bị ảnh hưởng trực tiếp bởi bão lũ như trường hợp vay mua xe phục vụ hoạt động kinh doanh nhưng phương tiện bị hư hỏng do thiên tai, dẫn đến gián đoạn thu nhập. Hay khách hàng có thu nhập sụt giảm từ 70% trở lên cũng được TPBank trân trọng xem xét hỗ trợ theo chính sách của chương trình này.

Tương tự như với khách hàng cá nhân, TPBank cũng triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất dành cho khách hàng doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi bão lũ. Cụ thể, chính sách áp dụng cho các doanh nghiệp có cơ sở vật chất bị hư hại, phương tiện kinh doanh bị ảnh hưởng, dẫn đến thu nhập sụt giảm từ 70% trở lên. Tổng hạn mức hỗ trợ của chương trình này là 2.000 tỷ đồng. Trong đó, 800 tỷ đồng được phân bổ cho các khoản vay giải ngân mới, với mức ưu đãi giảm tối đa 1% biên độ cho vay trong tối đa 3 tháng, áp dụng cho các khoản được giải ngân đến hết ngày 31/01/2026.

Còn 1.200 tỷ đồng dành cho các khoản vay hiện hữu, với mức giảm lãi suất tối đa 2% và được giữ cố định đến hết ngày 31/03/2026. Các khoản vay đủ điều kiện tham gia chương trình là những khoản đang áp dụng lãi suất thả nổi (điều chỉnh theo chu kỳ 3 tháng/lần) hoặc đã hết thời gian ưu đãi lãi suất cố định kỳ đầu hoặc năm đầu. Đồng thời, lãi suất hiện tại của khoản vay này trên 7%/năm đối với kỳ hạn ngắn và trên 9%/năm đối với kỳ hạn trung dài hạn.

Đại diện TPBank chia sẻ: "Bão lũ đi qua để lại những mất mát không gì có thể đo đếm được. Chúng tôi thấu hiểu sâu sắc những khó khăn mà người dân và doanh nghiệp đang phải trải qua và mong muốn được đồng hành cùng bà con bằng những hành động thiết thực nhất. Việc giảm lãi suất lần này không chỉ là chính sách tài chính, mà còn là lời cam kết sẻ chia, tiếp thêm niềm tin để mỗi người dân có thể vững vàng khôi phục cuộc sống và ổn định sinh kế”.

Không dừng lại ở chính sách tín dụng, TPBank còn thể hiện trách nhiệm xã hội thông qua những hành động thiết thực và kịp thời. Với tổng ngân sách gần 6 tỷ đồng, chương trình “TPBank chung tay cùng đồng bào vượt lũ” đã và đang được công đoàn ngân hàng triển khai tại nhiều địa phương chịu thiệt hại nặng nề do bão lũ. Đây là minh chứng cho cam kết lâu dài, bền bỉ của TPBank trong hành trình đồng hành vì cộng đồng, đặc biệt là trong những giai đoạn khó khăn nhất./.