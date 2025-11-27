TPBank và Viettel ký kết hợp tác chiến lược, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện và mở rộng hệ sinh thái dịch vụ số tại Việt Nam

(TBTCO) - Hợp tác thỏa thuận giai đoạn 2025 - 2030 đánh dấu sự liên kết sâu rộng của hai tổ chức có vai trò dẫn dắt trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng và công nghệ, hướng tới mục tiêu xây dựng hệ sinh thái dịch vụ số hiện đại, an toàn và bền vững, đóng góp vào tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Ngày 26/11/2025, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) và Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược, mở ra giai đoạn hợp tác toàn diện giữa ngân hàng số tiên phong và một trong những doanh nghiệp công nghệ hàng đầu Việt Nam.

Trong khuôn khổ hợp tác chiến lược, TPBank và Viettel cùng hướng đến việc kết nối sức mạnh công nghệ để tạo ra những chuẩn mực mới cho dịch vụ tài chính – viễn thông tại Việt Nam. Với DNA của một ngân hàng số tiên phong, TPBank mang đến cho Viettel và hệ sinh thái khách hàng của Viettel những giải pháp tài chính linh hoạt, tự động hóa và được thiết kế để vận hành theo thời gian thực. Các dịch vụ tín dụng, thanh toán, quản lý tài khoản và ngân hàng số sẽ được triển khai trên nền tảng mở, cho phép tích hợp nhanh, kết nối sâu và mở rộng liên tục thông qua Open Banking và Embedded Banking. Khi đồng bộ với hệ sinh thái số của Viettel, đặc biệt là Viettel Money, mạng lưới dịch vụ tài chính sẽ trở nên liền mạch, tốc độ và dễ tiếp cận hơn bao giờ hết.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa TPBank và Viettel.

Ở chiều ngược lại, Viettel đồng hành cùng TPBank với vai trò đối tác công nghệ chiến lược, mang theo những năng lực lõi về hạ tầng số, điện toán đám mây, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo để cùng phát triển mô hình ngân hàng số thế hệ mới. Hai bên sẽ tinh chỉnh vận hành dựa trên dữ liệu, tự động hóa quy trình và xây dựng kiến trúc công nghệ cho phép xử lý giao dịch nhanh, an toàn và mở rộng theo nhu cầu. Song song đó, sự kết hợp giữa năng lực logistics, vận chuyển, truyền thông và nhân sự công nghệ của Viettel với nền tảng vận hành số của TPBank sẽ hình thành một cấu trúc hoạt động linh hoạt, tốc độ và dễ mở rộng, tạo lợi thế cho cả hai bên trong giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.

Điểm nhấn quan trọng của thỏa thuận là tầm nhìn chung về một hệ sinh thái số mở - nơi các dịch vụ tài chính, tiện ích số và dịch vụ viễn thông được kết nối đồng nhất, mang lại trải nghiệm “một chạm” cho người dùng. TPBank và Viettel sẽ tiếp tục nghiên cứu các sản phẩm đồng thương hiệu, mở rộng kết nối với các dịch vụ đời sống, thanh toán hóa đơn, thương mại điện tử, dịch vụ công và nhiều lĩnh vực khác. Sự đồng hành này sẽ không chỉ nâng cấp trải nghiệm khách hàng, mà còn góp phần định hình một môi trường thanh toán không tiền mặt, tài chính toàn diện và mở đường cho những bước tiến mới trong nền kinh tế số Việt Nam.

Lãnh đạo TPBank và Viettel tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Đỗ Minh Phú - Chủ tịch HĐQT TPBank, chia sẻ: “Thỏa thuận hợp tác lần này mở ra một hình mẫu mới cho sự đồng hành chiến lược giữa Viettel và TPBank, khi năng lực của hai tổ chức được kết nối để tạo nên giá trị lớn hơn cho cộng đồng. Đây không chỉ là sự kết hợp giữa công nghệ và tài chính, mà còn là sự gặp gỡ của những tầm nhìn chung về một tương lai số hiện đại và nhân văn hơn. Chúng tôi trân trọng sự tin tưởng mà Viettel dành cho TPBank và tin rằng bốn giá trị cốt lõi – tính kết nối, tính sáng tạo, tính bền chặt và khả năng lan tỏa – sẽ tiếp tục dẫn dắt hành trình hợp tác này. Với tinh thần tiên phong, chúng tôi kỳ vọng sự đồng hành giữa hai bên sẽ kiến tạo những chuẩn mực mới cho hệ sinh thái tài chính – viễn thông Việt Nam”.

Đại diện Viettel, ông Tào Đức Thắng - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn, nhận định: “Viettel và TPBank đang bước vào một giai đoạn hợp tác mang ý nghĩa mới, nơi hai bên cùng chia sẻ thế mạnh và khát vọng đưa công nghệ vào phục vụ đời sống theo cách gần gũi, hiệu quả nhất. Sự bổ sung giữa hai hệ sinh thái từ công nghệ - viễn thông đến tài chính - ngân hàng sẽ mở ra những giải pháp khác biệt, tạo giá trị thiết thực cho khách hàng. Niềm tin là nền tảng quan trọng nhất trong hợp tác, và chúng tôi tin rằng sự đồng hành minh bạch, nhất quán sẽ mang lại những kết quả bền vững và tích cực cho hệ sinh thái số Việt Nam”.

Lãnh đạo hai đơn vị chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ.

Với tầm nhìn dài hạn và cam kết đồng hành mạnh mẽ, TPBank và Viettel kỳ vọng quan hệ hợp tác chiến lược này sẽ tạo ra những bước tiến mới trong tài chính số, mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ hiện đại và thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế số Việt Nam. Hai bên cũng thống nhất định hướng phát triển thẻ đồng thương hiệu nhằm mang đến những ưu đãi khác biệt và gia tăng giá trị thiết thực cho khách hàng; đồng thời tiếp tục ưu tiên nguồn lực, mở rộng nghiên cứu mô hình dịch vụ mới và duy trì hợp tác sâu rộng để mang lại lợi ích bền vững cho khách hàng, doanh nghiệp và toàn xã hội./.