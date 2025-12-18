Kiến tạo tầm nhìn đô thị thông minh Tiến Xuân

(TBTCO) - Trên cơ sở định hướng, chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội về việc hoàn thiện Dự án Khu đô thị Tiến Xuân theo mô hình đô thị thông minh gắn kết, hỗ trợ Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và triển khai các định hướng phát triển theo Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, Công ty Cổ phần SJ Group (SJ Group) chính thức công bố triển khai xây dựng quy hoạch Đô thị thông minh Tiến Xuân bằng hội thảo với chủ đề “Kiến tạo tầm nhìn đô thị thông minh” tại Hà Nội.

Toàn cảnh Hội thảo chiều nay. Ảnh: Việt Dương

Chia sẻ tại SJ Group cho hay, việc phát triển Khu đô thị thông minh Tiến Xuân tại Hòa Lạc mang ý nghĩa chiến lược trong tổng thể đô thị vệ tinh Hòa Lạc – nơi được định vị là khu đô thị cốt lõi cung cấp không gian ở, học tập, nghiên cứu và các dịch vụ thiết yếu cho hệ sinh thái khoa học - công nghệ.

Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển dựa trên khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhiều quyết sách quan trọng của Trung ương và Thành phố đã được ban hành.

Cụ thể, trong thông báo Kết luận số 45-TB/TGV ngày 30/9/2025 của Lãnh đạo Ban Chỉ đạo Trung ương về mô hình hợp tác “ba nhà” (Nhà nước – Nhà khoa học – Nhà doanh nghiệp), Khu Công nghệ cao Hòa Lạc được định vị là trung tâm khoa học - công nghệ - giáo dục - đổi mới sáng tạo hàng đầu, đóng vai trò “cực tăng trưởng mới, vệ tinh động lực” của Thủ đô theo Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô và Quy hoạch phân khu đô thị Hòa Lạc đã được phê duyệt.

Trong đó, khu đô thị thông minh Tiến Xuân được quy hoạch đầu tư theo hướng đô thị thông minh, gắn kết tương hỗ với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, nhằm góp phần hình thành Đô thị vệ tinh Hòa Lạc - đô thị khoa học công nghệ theo định hướng quy hoạch đã được phê duyệt. Khu đô thị thông minh Tiến Xuân sẽ trở thành khu đô thị cốt lõi cung cấp không gian ở, học tập, nghiên cứu và các dịch vụ thiết yếu cho hệ sinh thái khoa học - công nghệ, hướng tới mô hình đô thị thông minh bền vững. Ở đó, con người và cộng đồng được đặt ở vị trí trung tâm.

Định hướng này phù hợp với các mục tiêu tăng trưởng xanh, phát triển bền vững và cam kết phát thải ròng bằng “0” của Việt Nam trong dài hạn.

Cũng lưu ý thêm rằng, việc phát triển Khu đô thị thông minh Tiến Xuân tại Hòa Lạc mang ý nghĩa chiến lược, với lợi thế kết nối qua Đại lộ Thăng Long và tuyến đường sắt đô thị số 5 Văn Cao - Hòa Lạc, góp phần hình thành hệ sinh thái đô thị - đại học - doanh nghiệp tại phía Tây Thủ đô.

Với quy mô lên tới 1.200 héc - ta cùng ý nghĩa chiến lược như vậy, do đó, tiếp cận quy hoạch xây dựng Khu đô thị thông minh Tiến Xuân được SJ Group xác định tiếp cận theo phương pháp bài bản, tầm nhìn dài hạn và sự tham gia đầy đủ các bên tham gia dự án. Trong đó, sẽ thực hiện theo quy trình ba bước gồm phân tích điều kiện, xây dựng các phương án và lựa chọn phương án tối ưu, trên cơ sở tham chiếu các mô hình đô thị gắn với đại học, công nghệ cao và các khu đô thị dễ đi bộ đã được kiểm chứng trên thế giới.

Lễ ký kết sau sự kiện. Ảnh: Việt Dương

Được biết, để xây dựng quy hoạch đô thị thông minh tầm vóc quốc tế cho Tiến Xuân, SJ Group đã lựa chọn Perkins Eastman, công ty tư vấn quy hoạch và kiến trúc hàng đầu đến từ Hoa Kỳ, làm đối tác chiến lược cho dự án Tiến Xuân. Ngoài ra, dự án cũng có với sự tham gia của đơn vị như Savills hay UBS,…

Theo lộ trình dự kiến, chuỗi hội thảo sẽ tiếp tục được triển khai qua các bước từ khởi động lập quy hoạch, trình bày phương án ý tưởng, phương án quy hoạch sơ bộ đến bảo vệ chính thức đồ án.