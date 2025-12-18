Quảng Ninh phấn đấu thu trên 65.000 tỷ đồng từ du lịch trong năm 2026

(TBTCO) - Năm 2025, du lịch tỉnh Quảng Ninh ghi nhận tổng thu ước đạt 57.000 tỷ đồng. Bước sang năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu đón 22 triệu lượt khách và phấn đấu đạt tổng thu du lịch ít nhất 65.000 tỷ đồng.

Năm 2025 đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong ngành du lịch Quảng Ninh, khi tỉnh này không chỉ ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng mà còn đạt được danh hiệu Di sản Văn hóa Thế giới cho Quần thể Di tích và Danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc, nhờ sự nỗ lực không ngừng trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Theo báo cáo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, diễn ra vào chiều 17/12, Năm 2025 ngành du lịch Quảng Ninh đạt mốc kỷ lục 21,28 triệu lượt khách, vượt 6% so với kế hoạch năm, với lượng khách quốc tế lên tới 4,5 triệu lượt, cùng tổng doanh thu du lịch ước đạt 57.000 tỷ đồng, tăng trưởng 22% so với năm trước. Đặc biệt, sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng giao thông, với các chuyến bay quốc tế và tàu biển đến Hạ Long, đã khẳng định sức hút của Quảng Ninh như một điểm đến du lịch đẳng cấp.

Du khách tàu biển chuẩn bị tham quan Hạ Long. Ảnh T.D

Năm 2025 cũng chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ của ngành thể thao và văn hóa, với nhiều chương trình nghệ thuật quy mô lớn thu hút sự quan tâm của công chúng và góp phần nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của người dân. Trong khi đó, ngành thể thao cũng ghi nhận thành tích 636 huy chương quốc gia và 38 huy chương quốc tế, giữ vững vị trí trong nhóm dẫn đầu cả nước.

Ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh (đứng giữa) trao tặng phần thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2025. Ảnh T.T

Về năm 2026, Quảng Ninh đặt mục tiêu đón 22 triệu lượt khách và doanh thu đạt 65.000 tỷ đồng, với kế hoạch phát triển các dự án du lịch xanh, sân golf và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số (AI, IoT) để xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh.

Bên cạnh đó, các dự án phát triển kinh tế di sản và kinh tế đêm cũng được đẩy mạnh, nhằm tạo ra một nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài của tỉnh. Đặc biệt, việc tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh lần thứ X sẽ tiếp tục khẳng định bản sắc văn hóa và con người Quảng Ninh.

Quảng Ninh, với sự kết hợp giữa bảo tồn di sản và phát triển du lịch, thể thao, sẽ tiếp tục là động lực mạnh mẽ cho sự phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tới, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của người dân.