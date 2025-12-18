(TBTCO) - Từ 15h00 phút chiều ngày 18/12/2025, Liên Bộ Tài chính - Công thương điều chỉnh giá xăng, dầu. Theo đó giá xăng, dầu đồng loạt giảm.

Cụ thể, xăng E5RON92 không cao hơn 19.239 đồng/lít, giảm 376 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, thấp hơn xăng RON95-III 381 đồng/lít; xăng RON95-III không cao hơn 19.620 đồng/lít, giảm 462 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Dầu điêzen 0.05S không cao hơn 17.476 đồng/lít, giảm 678 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành; dầu hỏa không cao hơn 17.937 đồng/lít, giảm 704 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành; dầu madút 180CST 3.5S không cao hơn 13.160 đồng/kg, giảm 233 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành.

Từ 15h chiều 18/12, giá xăng giảm đến 462 đồng/lít. Ảnh minh họa

Thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 11/12/2025 - 17/12/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: những tiến triển trong các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ucraina do Mỹ thúc đẩy có thể dẫn tới việc gia tăng nguồn cung dầu từ Nga; tồn kho dầu thô của Mỹ giảm nhưng tồn kho xăng và các sản phẩm chưng cất tăng vượt dự báo; căng thẳng trong mối quan hệ giữa Mỹ và Venezuela; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng nhưng xu hướng giảm là chủ yếu.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 11/12/2025 và kỳ điều hành ngày 18/12/2025 là: 76,312 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 2,056 USD/thùng, tương đương giảm 2,62%); 77,530 USD/thùng xăng RON95 (giảm 2,360 USD/thùng, tương đương giảm 2,95%); 83,196 USD/thùng dầu hỏa (giảm 3,964 USD/thùng, tương đương giảm 4,55%); 81,028 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (giảm 3,800 USD/thùng, tương đương giảm 4,48%); 334,984 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 8,086 USD/tấn, tương đương giảm 2,36%).

Bộ Công thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có)./.