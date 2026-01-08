(TBTCO) - Từ 15h00 phút chiều ngày 8/1, Liên Bộ Tài chính - Công thương điều chỉnh giá xăng, dầu. Theo đó giá xăng, dầu đồng loạt giảm.

Cụ thể, xăng E5RON92 không cao hơn 18.233 đồng/lít giảm 205 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, thấp hơn xăng RON95-III 327 đồng/lít; xăng RON95-III không cao hơn 18.560 đồng/lít giảm 357 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Dầu điêzen 0.05S không cao hơn 17.061 đồng/lít, giảm 194 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành; dầu hỏa không cao hơn 17.559 đồng/lít, giảm 135 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành; dầu madút 180CST 3.5S không cao hơn 13.403 đồng/kg, tăng 58 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành.

Từ 15h chiều 8/1, giá xăng dầu đồng giảm. Ảnh: Đức Thanh

Thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này từ ngày 31/12/2025 - 07/01/2026 chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: OPEC+ nhất trí giữ ổn định sản lượng khai thác dầu Quý I/2026; Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela, dẫn tới khả năng Mỹ sớm chấm dứt lệnh cấm vận đối với dầu mỏ Venezuela; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn và có dấu hiệu leo thang ngay trong những ngày đầu năm…

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 31/12/2025 và kỳ điều hành ngày 7/1/2026 là: 70,858 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92, giảm 1,095 USD/thùng, tương đương giảm 1,52%; 72,180 USD/thùng xăng RON95, giảm 1,800 USD/thùng, tương đương giảm 2,43%; 81,144 USD/thùng dầu hỏa, giảm 0,749 USD/thùng, tương đương giảm 0,91%; 78,850 USD/thùng dầu điêzen 0,05S, giảm 1,003 USD/thùng, tương đương giảm 1,26%; 341,344 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S, giảm 0,419 USD/tấn, tương đương giảm 0,12%.

Bộ Công thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có)./.