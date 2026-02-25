Ngày 25/2: Giá dầu thế giới quay đầu giảm

Giá dầu thế giới hôm nay (25/2) quay đầu giảm nhẹ trước thềm đàm phán hạt nhân Mỹ - Iran, song yếu tố địa chính trị vẫn giữ thị trường ở vùng giá cao. Cụ thể, giá dầu Brent đứng ở mốc 71,23 USD/thùng, giảm 0,36%; giá dầu WTI ở mốc 65,94 USD/thùng, giảm 0,56%.

Giá dầu WTI hôm nay ở mốc 65,94 USD/thùng, giảm 0,56%. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 25/2/2026 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent đứng ở mốc 71,23 USD/thùng, giảm 0,36% (tương đương giảm 0,26 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 65,94 USD/thùng, giảm 0,56% (tương đương giảm 0,37 USD/thùng).

Giá dầu giảm nhẹ vào ngày hôm nay, khi nhà đầu tư cân nhắc rủi ro đối với nguồn cung nếu xảy ra bất kỳ leo thang quân sự nào, trước thềm vòng đàm phán hạt nhân mới giữa Hoa Kỳ và Iran.

Hợp đồng tương lai dầu Brent tăng khoảng 0,7 - 0,8%, dao động quanh 71 - 72 USD/thùng, mức cao nhất kể từ cuối tháng 7, trong khi dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ cũng tăng gần 0,7 - 0,9%, giao dịch ở khoảng 66 - 67 USD/thùng, là mức cao nhất kể từ đầu tháng 8.

Các thị trường đang định giá rủi ro địa chính trị vào giá dầu, khi vòng đàm phán hạt nhân thứ ba giữa Mỹ và Iran dự kiến diễn ra trong tuần này tại Geneva. Nhà đầu tư lo ngại rằng nếu đàm phán không đạt được tiến triển rõ rệt, căng thẳng có thể leo thang và gây gián đoạn sản lượng hoặc vận chuyển dầu, đặc biệt qua tuyến vận chuyển chiến lược như Eo biển Hormuz.

Giới phân tích nhận xét đà tăng hiện nay chủ yếu phản ánh kỳ vọng về rủi ro tăng, chứ chưa thấy sự sụt giảm thực tế trong nguồn cung. Bên cạnh đó, các diễn biến về chính sách thuế quan của Mỹ cũng tạo thêm bất định cho triển vọng thị trường./.