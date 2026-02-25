Ngày 25/2: Giá thép cây trên sàn giao dịch Thượng Hải giảm

Giá thép thế giới trong phiên giao dịch ngày 24/2 chứng kiến sự dịch chuyển trái chiều giữa các mặt hàng. Tại sàn Thượng Hải, giá thép cây giảm nhẹ 9 Nhân dân tệ. Xu hướng giảm cũng lan sang mặt hàng thép thanh và thép không gỉ với biên độ từ 0,03% - 0,27%. Tuy nhiên, thép cuộn lại lội ngược dòng khi tăng 0,32%.

Giá thép cây tại sàn Thượng Hải hôm nay giảm 9 Nhân dân tệ/tấn. Ảnh tư liệu

Giá thép trên sàn giao dịch

Thép cây trên sàn giao dịch tương lai Thượng Hải (SHFE) giảm 9 Nhân dân tệ, xuống mức 3.130 Nhân dân tệ/tấn.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất nằm ở mặt hàng quặng sắt khi sắc xanh dần trở lại. Hợp đồng quặng sắt tháng 5 được giao dịch nhiều nhất trên sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) của Trung Quốc tăng 0,33%, lên 766 Nhân dân tệ/tấn (110,98 USD/tấn).

Giá quặng sắt kỳ hạn tháng 3 (SZZFH6) trên sàn giao dịch Singapore tăng 0,25%, lên 100,2 USD/tấn.

Giá kỳ hạn chuẩn đối với quặng sắt hàm lượng 61% tại Singapore giảm phiên thứ 8 liên tiếp, xuống mức giữa 90 USD/tấn, và đang hướng tới tuần giảm thứ sáu liên tiếp. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch trong tuần này ở mức tương đối thấp do thị trường Trung Quốc đóng cửa nghỉ Tết Nguyên đán.

Giá quặng sắt tiếp tục chịu áp lực khi lượng tồn kho tại các cảng của Trung Quốc tăng mạnh, thị trường thép xuất hiện dấu hiệu suy yếu mang tính mùa vụ, trong khi các tập đoàn khai khoáng lớn lại gia tăng sản lượng.

Giá hợp đồng tương lai quặng sắt tại Singapore giảm 0,4%, xuống còn 95,20 USD/tấn, và dự kiến giảm 1,6% trong cả tuần.

Giá thép trên sàn giao dịch tương lai Thượng Hải biến động trái chiều. Thép thanh giảm 0,03% và thép không gỉ giảm 0,27%, trong khi thép cuộn (SWRcv1) tăng 0,32% và thép cuộn cán nóng đi ngang.

Thị trường trong nước

Theo dữ liệu từ SteelOnline, giá thép tại khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam ổn định, hiện giá thép dao động từ 13.130 - 14.250 đồng/kg

Tại miền Bắc, giá thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.010 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.010 đồng/kg. Thương hiệu thép Việt Ý, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.940 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.840 đồng/kg. Thép Việt Đức, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.050 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.850 đồng/kg.

Thép Việt Sing, với thép cuộn CB240 có giá 14.040 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức giá 13.840 đồng/kg. Thép VAS, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.740 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.330 đồng/kg.

Tại miền Trung, thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.800 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.600 đồng/kg. Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.250 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.050 đồng/kg. Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.130 đồng/kg.

Tại miền Nam, thép Hòa Phát, thép cuộn CB240, ở mức 14.010 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.800 đồng/kg. Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.740 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.430 đồng/kg./.