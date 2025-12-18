Hà Nội phân cấp đầu tư công theo các nghị quyết và quyết định

(TBTCO) - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu vừa ký ban hành công văn về việc triển khai thực hiện phân cấp đầu tư công theo các nghị quyết của HĐND thành phố và các quyết định của UBND thành phố.

Theo nội dung công văn, UBND thành phố yêu cầu UBND các xã, phường chủ động rà soát, xác định danh mục dự án thuộc nhiệm vụ chi ngân sách cấp xã, triển khai ngay các thủ tục đầu tư theo đúng phân cấp quản lý, nhiệm vụ chi cấp xã, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

Về nguồn vốn thực hiện các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp thành phố nay thuộc nhiệm vụ chi cấp xã từ ngày 01/01/2026: Đối với các dự án ngân sách thành phố đã bố trí kế hoạch vốn năm 2025, UBND thành phố sẽ tiếp tục cân đối, bố trí vốn ngân sách thành phố hỗ trợ mục tiêu cho các dự án sau khi các xã, phường đã bố trí ngân sách cấp xã năm 2026 nhưng chưa đủ để đảm bảo hoàn thành theo tiến độ và khả năng triển khai của dự án.

Đối với các dự án còn lại: Các dự án đã hoàn thành, đang thực hiện quyết toán hoặc đã quyết toán chưa được bố trí kế hoạch vốn, UBND các xã, phường đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các thủ tục quyết toán dự án và ưu tiên bố trí ngân sách cấp xã thanh toán kinh phí quyết toán.

Các dự án đang triển khai dở dang chưa bố trí kế hoạch vốn năm 2025: UBND các xã, phường chỉ đạo rà soát danh mục các dự án, xác định phương án đình, giãn, hoãn, dừng triển khai với các dự án chưa thực sự cấp thiết, chưa đảm bảo nguồn ngân sách cấp xã cân đối để thực hiện hoàn thành, đảm bảo tuân thủ các quy định.

Các dự án mới chưa được bố trí kế hoạch vốn như: dự án đã được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư chưa phê duyệt dự án, dự án đã phê duyệt dự án,… UBND cấp xã chủ động rà soát, đánh giá tính cấp thiết, quan trọng, sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và khả năng cân đối của ngân sách cấp xã.

Về nguồn lực và danh mục các dự án dự kiến đầu tư giai đoạn 2026-2030 cấp xã: Căn cứ Nghị quyết số 48/2025/NQ-HĐND về định mức phân bổ ngân sách và tỷ lệ phần trăm (%) đối với các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách thành phố Hà Nội, căn cứ Kế hoạch đầu tư công năm 2026 cấp xã đã được thành phố giao, UBND các xã, phường đánh giá, dự kiến nguồn lực đầu tư công của cấp xã giai đoạn 2026-2030 đảm bảo tính khả thi, khả năng cân đối ngân sách hàng năm. Trên cơ sở đó, UBND cấp xã rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên, thực hiện phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án mới cấp xã theo thẩm quyền quy định. Việc phê duyệt chủ trương đầu tư công các dự án mới đảm bảo phù hợp với khả năng cân đối ngân sách cấp xã, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong năm 2026 và giai đoạn 2026-2030.

Hà Nội phân cấp đầu tư công theo các nghị quyết và quyết định. Ảnh minh họa

Công văn cũng nêu rõ các nội dung khác về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cần lưu ý trong quá trình triển khai thực hiện: Cơ cấu nguồn vốn đầu tư từng dự án cấp xã theo phân cấp được xác định trên cơ sở kế hoạch vốn đã bố trí cho dự án từ năm 2025 trở về trước và phân cấp nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách theo các Nghị quyết số 28/2025/NQ-HĐND, số 46/2025/NQ-HĐND của HĐND thành phố. UBND các xã/phường thực hiện phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 cấp xã cho các nhiệm vụ, dự án đảm bảo theo đúng nguyên tắc, thứ tự ưu tiên theo quy định Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước.

Về thủ tục đầu tư đối với các dự án theo phân cấp tại các nghị quyết, quyết định của HĐND, UBND thành phố: Đối với các dự án thuộc nhiệm vụ chi cấp thành phố, UBND thành phố thực hiện phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư. Chủ tịch UBND cấp xã phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh dự án đối với các loại dự án quy định tại khoản 1, điều 1 Quyết định số 6110/QĐ-UBND của UBND thành phố.

Đối với các dự án thuộc nhiệm vụ chi cấp xã UBND cấp xã thực hiện thẩm quyền liên quan đến phê duyệt/điều chỉnh chủ trương đầu tư; Chủ tịch UBND cấp xã thực hiện các thủ tục đầu tư theo thẩm quyền như phê duyệt/điều chỉnh: dự án đầu tư, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, quyết toán dự án hoàn thành….

Về điều chỉnh, chuyển chủ đầu tư các dự án: Đối với các dự án chưa được chuyển chủ đầu tư (Chủ đầu tư vẫn là UBND cấp huyện, UBND cấp xã hoặc các phòng, ban, đơn vị của cấp huyện trước sắp xếp): Chủ tịch UBND cấp xã (nơi dự án nằm trên địa bàn của đơn vị) thực hiện việc điều chỉnh chủ đầu tư trong trường hợp dự án thuộc nhiệm vụ chi cấp xã.

Đối với các dự án đã giao UBND các xã, phường làm chủ đầu tư và thuộc nhiệm vụ chi cấp xã: Chủ tịch UBND xã/phường quyết định điều chỉnh, chuyển chủ đầu tư.

Đối với các dự án điều chỉnh chủ đầu tư giữa các xã/phường hoặc dự án đi qua 2 địa bàn xã/phường trở lên thuộc nhiệm vụ chi cấp xã: Chỉ thực hiện sau khi các xã liên quan đã có biên bản thống nhất và bàn giao. Chủ tịch UBND xã được các bên thống nhất tiếp nhận quyết định điều chỉnh, chuyển chủ đầu tư.