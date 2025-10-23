(TBTCO) - Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của TP. Hà Nội chưa đạt so với kỳ vọng do nhiều nguyên nhân. Vì vậy, thành phố sẽ phát động đợt thi đua cao điểm 75 ngày, tính từ đầu tháng 11/2025 đến giữa tháng 1/2026, huy động toàn bộ hệ thống chính trị “vào cuộc đồng bộ, hành động quyết liệt”, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.

Vướng bồi thường, giải phóng mặt bằng

Báo cáo tại Hội nghị Giao ban công tác đầu tư xây dựng cơ bản toàn thành phố quý IV/2025 do Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh chủ trì sáng 23/10, Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu cho biết, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 trung ương giao cho Hà Nội là 87.693,46 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương trong nước chiếm hơn 12.900 tỷ đồng.

Sau khi thực hiện điều chỉnh, kế hoạch thành phố cập nhật là 107.134,7 tỷ đồng, cao hơn 19.441 tỷ đồng so với mức Thủ tướng Chính phủ giao.

Thời gian qua, trung ương và thành phố đã quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo và các cấp, các ngành đã rất nỗ lực thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Tuy nhiên, kết quả giải ngân đến thời điểm 20/10/2025 mới đạt 44.428 tỷ đồng, tương đương 51% kế hoạch trung ương giao và 41,5% kế hoạch thành phố giao. Tính đến 31/10/2025, dự kiến giải ngân đạt 55,6% kế hoạch Trung ương giao. Với tỷ lệ này, Hà Nội đứng thứ 18/34 tỉnh, thành phố về tiến độ giải ngân, song xếp thứ 2 cả nước về giá trị tuyệt đối, chỉ sau TP. Hồ Chí Minh.

Theo ông Nguyễn Xuân Lưu, áp lực giải ngân 2 tháng cuối năm là rất lớn bởi thành phố cần hoàn thành thêm hơn 43.000 tỷ đồng để đạt 100% kế hoạch vốn trung ương giao và hơn 62.700 tỷ đồng để hoàn thành kế hoạch vốn do thành phố phân bổ.

Nguyên nhân chậm giải ngân là do vướng mắc công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng - khâu chiếm tỷ trọng lớn trong các dự án. Theo thống kê, có 358 dự án do các xã, phường thực hiện gặp khó khăn về mặt bằng; cùng với đó, giá vật liệu xây dựng tăng, công tác thẩm định quy hoạch, điều chỉnh dự án còn kéo dài…

Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu báo cáo tại hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo 5 Ban quản lý (BQL) các dự án của thành phố cũng nêu các khó khăn khiến kết quả thực hiện còn dưới mức trung bình như: giá nguyên vật liệu tăng cao, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, khối lượng phải thực hiện các tháng cuối năm là rất lớn. Cụ thể, BQL dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông còn giải ngân 14.185 tỷ đồng; BQL dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng: 3.160 tỷ đồng; BQL dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp: 1.725 tỷ đồng… Tuy nhiên, lãnh đạo các ban của thành phố đều cam kết sẽ khắc phục khó khăn, giải ngân 100% cho đến cuối năm 2025.

Theo kế hoạch, toàn bộ tuyến đường song hành Vành đai 4 đoạn qua Hà Nội dài 58,2 km sẽ hoàn thành cuối năm 2025. Tuy nhiên, do vướng giải phóng mặt bằng tại một số vị trí, tiến độ dự án phải lùi sang đầu năm 2026.

Ở cấp cơ sở, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Anh Nguyễn Công Phước khẳng định huyện đang tập trung cao độ, kiến nghị thành phố sớm phân cấp trong công tác nghiệm thu và bàn giao công trình để rút ngắn thời gian quyết toán.

Chủ tịch UBND phường Tây Tựu Vũ Duy Hùng cho biết, tiến độ giải ngân hiện còn gặp một số khó khăn do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng; địa phương đang nỗ lực huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch trong năm.

Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Nguyễn Trọng Kỳ Anh chia sẻ, Sở đã lập 4 tổ công tác, trực tiếp “cầm tay chỉ việc” cho 126 xã, phường trong công tác quy hoạch, thẩm định, phê duyệt dự án. Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công Hoàng Văn Bằng khẳng định Trung tâm đang tích cực phối hợp để rút ngắn thời gian xử lý thủ tục hành chính, đảm bảo hồ sơ giải ngân thông suốt, đúng quy định.

Linh hoạt, chủ động trong phân bổ và điều chỉnh kế hoạch vốn

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh thời gian còn lại của năm 2025 không còn nhiều, Chủ tịch UBND thành phố đồng ý với đề xuất của Sở Tài chính về việc phát động đợt thi đua cao điểm 75 ngày, tính từ đầu tháng 11/2025 đến giữa tháng 1/2026, huy động toàn bộ hệ thống chính trị “vào cuộc đồng bộ, hành động quyết liệt”, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.

Theo đó, mỗi sở, ngành, xã, phường phải coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là thước đo năng lực, tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu. Thành phố sẽ khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc; đồng thời kiểm điểm, xử lý nghiêm các đơn vị chậm trễ, thiếu quyết liệt hoặc để xảy ra sai phạm.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu chỉ đạo.

Về điều hành nguồn vốn, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu thực hiện linh hoạt, chủ động trong phân bổ và điều chỉnh kế hoạch vốn, bảo đảm tính liên tục, ổn định, không chỉ cho năm 2025 mà còn tạo tiền đề vững chắc cho năm 2026 và cả giai đoạn 2026-2030.

Đối với các dự án trọng điểm như Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, Quốc lộ 6, Quốc lộ 21, Trạm bơm Yên Nghĩa, các sở, ngành, địa phương cần tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công, tăng cường đối thoại, vận động nhân dân đồng thuận bàn giao mặt bằng.

Đặc biệt, người đứng đầu UBND các xã, phường phải trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, kết quả giải ngân tại địa phương.

Thành phố yêu cầu triển khai 8 nhóm giải pháp trọng tâm do Sở Tài chính đề xuất, gồm: Lập kế hoạch giải ngân chi tiết theo tuần; xử lý dứt điểm tồn tại trong giải phóng mặt bằng; rà soát, điều chỉnh kế hoạch vốn linh hoạt; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý đầu tư công; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng hiệu quả phối hợp giữa các cấp; chuẩn bị sớm kế hoạch vốn năm 2026; gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả giải ngân thực tế…/.