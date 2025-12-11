Sunshine Group được vinh danh “Doanh nghiệp có chiến lược M&A tiêu biểu năm 2024 - 2025” tại Diễn đàn M&A Việt Nam

(TBTCO) - Sunshine Group vừa được vinh danh là “Doanh nghiệp có chiến lược M&A tiêu biểu năm 2024 - 2025” tại Diễn đàn M&A Việt Nam lần thứ 17. Đây là sự kiện uy tín nhất trong lĩnh vực mua bán, sáp nhập tại Việt Nam, do Báo Tài chính – Đầu tư tổ chức dưới sự chỉ đạo và bảo trợ của Bộ Tài chính.

Sunshine Group được vinh danh là Doanh nghiệp có chiến lược M&A tiêu biểu năm 2024 - 2025.

Với chủ đề “Vị thế mới – Vận hội mới”, Diễn đàn M&A Việt Nam lần thứ 17 vừa diễn ra thành công tại TP. Hồ Chí Minh, quy tụ hơn 500 lãnh đạo đến từ các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, quỹ đầu tư và tổ chức tư vấn hàng đầu. Trong khuôn khổ sự kiện, Sunshine Group đã được xướng tên tại hạng mục “Doanh nghiệp có chiến lược M&A tiêu biểu năm 2024–2025”.

Toàn cảnh Diễn đàn M&A Việt Nam 2025.

Giải thưởng là sự ghi nhận những dấu ấn nổi bật trong tiến trình M&A và tái cấu trúc toàn diện đã được Sunshine Group triển khai đồng bộ trong giai đoạn 2024 - 2025, với điểm nhấn đặc biệt là hoàn tất phát hành 600 triệu cổ phiếu để chào mua công khai cổ phần Sunshine Homes, qua đó đưa Sunshine Homes thành công ty con. Đây được đánh giá là một trong những thương vụ M&A lớn bậc nhất trong ngành năm nay, đánh dấu bước tiến đưa Sunshine Group gia nhập nhóm các tập đoàn có quy mô vốn hóa top đầu trong lĩnh vực bất động sản Việt Nam.

Đại biểu Quốc hội Phan Đức Hiếu và Tổng Biên tập Báo Tài chính - Đầu tư Phạm Văn Hoành trao hoa và Kỷ niệm chương cho các đơn vị được vinh danh tại Diễn đàn.

Song song, Sunshine Group cũng đẩy mạnh chiến lược tập trung kinh tế quy mô lớn thông qua việc mua lại và sáp nhập hàng loạt doanh nghiệp, chủ đầu tư như: CTCP Sunshine Sky Villa, CTCP Đầu tư DIA, CTCP Sunshine Tây Hồ, CTCP Thiên Hải, CTCP Bất động sản Wonderland, CTCP Thái Minh Land, Công ty TNHH Long Biên Land, Tập đoàn Xây dựng SCG… Các thương vụ này tạo nên bước hợp nhất chưa từng có trong hệ sinh thái Sunshine Group, giúp doanh nghiệp thống nhất nguồn lực, kiểm soát sâu chuỗi giá trị từ đầu tư phát triển dự án, thi công xây dựng, tài chính đến quản lý vận hành.

Cũng chính qua quá trình thâu tóm và hợp nhất quy mô lớn nói trên, hàng loạt dự án “tỷ đô” đã lần lượt “về tay” Sunshine Group, với những cái tên đáng chú ý như: Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences và Noble Palace Tay Ho (KĐT Nam Thăng Long - Ciputra), Noble Crystal Long Bien WorldHotels Residences và Noble Palace Long Bien (khu vực Long Biên); Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences và Noble Palace Garden (trục Tây Thăng Long). Danh mục này đang tiếp tục được nối dài với những dự án quy mô lớn chỉ trong vài tháng gần đây: Noble Palace Riverside (Hà Nội), Sunshine Legend City và Alluvia Sunshine Grand City (Hưng Yên), Sunshine Marina Mui Ne (Lâm Đồng), và Sunshine Bay Retreat Vung Tau (TP.HCM)...

Trên cơ sở đó, Sunshine Group đang sở hữu danh mục dự án có pháp lý hoàn chỉnh, sẵn sàng đưa vào bàn giao từ năm 2026 đến 2027, với tổng giá trị sản phẩm ước tính lên tới hàng trăm ngàn tỷ đồng.

Đây được xem là nền tảng vững chắc để Sunshine Group bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, với quỹ đất ngày càng mở rộng và danh mục dự án ngày càng đa dạng, qua đó phát triển chuỗi dự án hàng hiệu/cao cấp với giá trị thực, không chỉ phục vụ nhu cầu nhà ở chất lượng cao trong nước, mà còn kiến tạo các công trình biểu tượng gắn với các trung tâm tài chính hiện đại, trung tâm R&D phát triển AI và văn phòng làm việc 4.0, đáp ứng nhu cầu của các Tập đoàn lớn cũng như sự bùng nổ của hệ sinh thái kinh tế số tại Việt Nam.

Với chiến lược tái cấu trúc toàn diện, Sunshine Group đã vươn lên vị thế thứ hai về vốn hóa trong lĩnh vực bất động sản Việt Nam, cùng danh mục gần 30 dự án lớn có tổng giá trị đầu tư hàng chục tỷ USD.

Tại sự kiện, ông Phạm Văn Hoành - Tổng biên tập Báo Tài chính - Đầu tư, Trưởng Ban Tổ chức Diễn đàn nhấn mạnh, “vị thế mới sẽ mở ra vận hội mới cho doanh nghiệp Việt Nam”, đồng thời khẳng định làn sóng M&A thời gian tới sẽ không dừng lại ở việc chuyển dịch sở hữu, mà trở thành động lực tái cấu trúc, nâng tầm quản trị, cải thiện năng suất và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong thập niên tới.

Nhận định này cho thấy hướng đi của Sunshine Group đang hòa nhịp cùng xu thế phát triển, củng cố vị thế của một doanh nghiệp tiên phong trong tái cấu trúc để nâng cao năng lực cạnh tranh và tiếp tục đóng góp tích cực vào quỹ đạo tăng trưởng mới của kinh tế Việt Nam./.