Người trúng Jackpot hơn 61,7 tỷ đồng của xổ số tự chọn Mega 6/45: Lướt Facebook thấy tin Jackpot lên cao nên mua vé thử vận may

(TBTCO) - Ngày 4/12/2025, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã trao giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 kỳ Quay số mở thưởng số 01438 với giá trị hơn 61,7 tỷ đồng đến anh L.N.Q – thuê bao Viettel đến từ Hà Nội. Tại lễ trao thưởng, anh đã trao tặng 500 triệu đồng để thực hiện các chương trình an sinh xã hội thông qua Quỹ Tâm Tài Việt.

Anh L.N.Q nhận giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 kỳ QSMT 01438

Qua kiểm tra trên hệ thống dữ liệu kinh doanh xổ số tự chọn và hồ sơ cá nhân kèm theo, Vietlott xác định anh L.N.Q là người trúng thưởng Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 kỳ QSMT 01438 với số tiền trúng thưởng là 61.756.239.000 đồng. Anh L.N.Q là thuê bao Viettel đã mua vé trên kênh phân phối qua điện thoại của Vietlott (ứng dụng hỗ trợ Vietlott SMS) và đăng ký nơi tham gia dự thưởng là thành phố Hà Nội.

Tấm vé may mắn của anh L.N.Q

Anh Q. hiện đang sinh sống và kinh doanh tự do tại TP. Hà Nội. Anh có thói quen giải trí với xổ số tự chọn ngay từ những ngày đầu được triển khai kinh doanh tại Việt Nam và đặc biệt thích chơi các xổ số có giá trị giải thưởng lớn như Mega 6/45, Power 6/55 hay xổ số mới nhất của Vietlott là Lotto 5/35. Anh thường mua những lúc rảnh rỗi hoặc giải trí sau công việc. Anh chia sẻ “Sáng hôm đó, khi mình đang ngồi chờ công việc và lướt facebook thì thấy tin Jackpot của xổ số tự chọn Mega 6/45 đã vượt 60 tỷ đồng. Một lúc sau lại thấy thông tin Jackpot hiện lên nên nghĩ điềm lành. Mình liền nạp 200.000 đồng vào Vietlott SMS và mua hết 200.000 đồng đó. Các dãy số mình mua đều là do hệ thống tự chọn ngẫu nhiên”.

Khi nhận tin nhắn trúng thưởng, anh Q. cũng bất ngờ xen lẫn vui mừng nhưng không có chút nghi ngờ nào vì trước đó đã trúng nhiều lần các giải nhỏ. Anh Q. cho biết sẽ lên kế hoạch để sử dụng hợp lý số tiền trúng thưởng.

Tại buổi lễ trao thưởng, với tinh thần trách nhiệm xã hội của người chơi Vietlott, anh Q. đã trao tặng 500 triệu đồng để thực hiện các chương trình an sinh xã hội thông qua Quỹ Tâm Tài Việt.

Anh L.N.Q trao 500 triệu đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội thông qua quỹ Tâm Tài Việt

Theo quy định, anh Q. có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân tại nơi đăng ký tham gia dự thưởng là thành phố Hà Nội, với tổng giá trị hơn 6,1 tỷ đồng (10% phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng) và được khấu trừ ngay khi nhận thưởng./.