Kênh phân phối qua điện thoại của Vietlott thu hút người chơi

(TBTCO) - Kênh phân phối xổ số qua điện thoại của Vietlott (ứng dụng Vietlott SMS) đang trở thành lựa chọn quen thuộc của cộng đồng người chơi xổ số tại Việt Nam. Đặc biệt từ khi xổ số tự chọn Lotto 5/35 ra mắt, lượng người tham gia trên ứng dụng tăng mạnh, phản ánh sức hút của hình thức giải trí có thưởng tiện lợi ngay trên điện thoại.

Anh Nguyễn Thanh Tùng (áo xanh bên trái) và anh Đỗ Quốc Dũng (áo vest bên phải) là hai người chơi đầu tiên trúng thưởng giải Độc đắc Lotto 5/35 nhờ mua vé qua Vietlott SMS. (Ảnh: DNCC)

Kênh phân phối xổ số qua điện thoại của Vietlott hiện là kênh duy nhất tại Việt Nam cho phép người chơi mua các loại hình xổ số điện toán hợp pháp. Sau gần 5 năm hoạt động, kênh đã thu hút gần 4 triệu tài khoản đăng ký, ghi dấu bằng sự minh bạch, an toàn và tiện lợi. Với ứng dụng hỗ trợ Vietlott SMS, người chơi từ 18 tuổi trở lên của các nhà mạng Viettel, VinaPhone và MobiFone đăng ký tài khoản dễ dàng, an toàn bằng căn cước công dân; và có thể thanh toán linh hoạt qua chuyển khoản, ví điện tử hoặc tài khoản liên kết. Chỉ với 10.000 đồng/lần dự thưởng, người chơi dễ dàng mua vé của các xổ số tự chọn như Mega 6/45, Power 6/55, Max 3D/3D+/3D Pro, Bingo 18 và Lotto 5/35.

Ra mắt từ cuối tháng 6/2025, Lotto 5/35 nhanh chóng gây “bão” thị trường với tần suất quay số mở thưởng 2 lần/ngày (13h và 21h), tăng gấp đôi cơ hội trúng thưởng cho người chơi. Cách chơi mang đến sự thú vị khi người chơi chỉ cần chọn 5 số chính trong tập hợp từ 01 đến 35, và 1 số đặc biệt từ 01 đến 12 để tạo thành bộ số dự thưởng hoàn chỉnh. Người chơi có thể tự do kết hợp các con số yêu thích hoặc để hệ thống chọn ngẫu nhiên. Bên cạnh đó, Lotto 5/35 còn có tính năng tự chọn linh hoạt - người chơi lựa chọn trước vài số, phần còn lại hệ thống sẽ tự chọn và hoàn thành bộ số dự thưởng.

Giao diện ứng dụng Vietlott SMS bắt mắt và mang đến trải nghiệm tiện lợi cho người chơi. (Ảnh: DNCC)

Điểm nhấn tạo nên sức nóng của xổ số tự chọn Lotto 5/35 chính là tính năng chia giải Độc đắc - điều chưa từng có ở bất kỳ sản phẩm xổ số nào tại Việt Nam. Giải Độc đắc có giá trị khởi điểm từ 6 tỷ đồng và sẽ tích lũy tăng dần vào các kỳ quay tiếp theo nếu không có người trúng. Khi Độc đắc vượt mức 12 tỷ, giải chính thức đạt điều kiện chia giải vào kỳ quay 21h ngày hôm sau nếu tiếp tục không có vé trúng. Toàn bộ số tiền Giải Độc đắc tích lũy được sẽ chia hết cho các giải từ giải Nhất đến giải Năm theo tỷ lệ sau: giải Nhất nhận 2/6 giá trị Độc đắc, các giải từ giải Nhì đến giải Năm mỗi giải nhận 1/6 giá trị Độc đắc.

Nhờ sự xuất hiện của Lotto 5/35, nhiều nhóm cộng đồng trên mạng xã hội đã sôi nổi chia sẻ cách chọn số và trải nghiệm mua vé qua Vietlott SMS. Anh Nhật Tân (32 tuổi, nhân viên văn phòng) cho biết vốn không có thói quen mua vé số, nhưng sau khi nghe đồng nghiệp bàn luận về sản phẩm mới và thử trải nghiệm mua vé qua điện thoại, anh bị ấn tượng ngay với giao diện hiện đại và thao tác dễ sử dụng. “Tôi mở ứng dụng vì tò mò, nhưng không ngờ mục mua vé của Lotto 5/35 lại có màu sắc nổi bật và dễ nhìn đến vậy”, anh nói.

Trước đó, anh Đỗ Quốc Dũng, một trong những người đầu tiên trúng thưởng Lotto 5/35, cho biết lý do anh thử mua vé là vì “logo xanh khá bắt mắt”. “Trưa đó mình ngồi ăn với bạn bè thì mở ứng dụng Vietlott SMS ra xem giải Jackpot của Power 6/55 đã tích lũy đến bao nhiêu rồi thì thấy có xổ số mới, màu sắc logo xanh khá bắt mắt nên ấn vào mua thử, không ngờ tấm vé đó đã mang đến số tiền thưởng lớn cho tôi”, anh kể lại.

Cơ cấu chia giải Độc đắc của xổ số tự chọn Lotto 5/35. (Ảnh: DNCC)

Theo ghi nhận từ Vietlott, vào những kỳ chia giải Độc đắc, số lượng người mua vé bao bộ số tăng cao. Anh Minh Tuấn (40 tuổi, nhân viên IT) chia sẻ, vì công việc bận rộn nên anh luôn ưu tiên mua vé số trên điện thoại. Chia sẻ về cách chọn số, anh Tuấn cho biết, anh luôn mua đi mua lại một bộ số yêu thích. “Ngày thường tôi luôn mua một bộ số cố định, mua hai vé cho vui nhưng hôm nào có chia giải thì tôi sẽ chuyển sang chơi bao. Có lần tôi chơi bao 12 bộ số đặc biệt và trúng lớn nên từ đó về sau mỗi khi có kỳ chia giải là tôi mua bao ngay”.

Sự thuận tiện trong thao tác, giao diện rõ ràng và tính minh bạch giúp Vietlott SMS dần thay đổi thói quen mua vé số của người Việt. Sản phẩm mới như Lotto 5/35 không chỉ mang đến trải nghiệm giải trí thú vị mà còn phù hợp với người dùng hiện đại, ưa thích sự nhanh chóng và chủ động. Với đà tăng trưởng hiện tại, Vietlott SMS được kỳ vọng sẽ tiếp tục là một trong những nền tảng giải trí trực tuyến nổi bật trong thời gian tới.

