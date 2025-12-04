Xổ số Kiến thiết Tây Ninh lãi 670 tỷ đồng sau 9 tháng

(TBTCO) - Sau 9 tháng đầu năm 2025, Công ty Xổ số Kiến thiết Tây Ninh có doanh thu đạt 4.999 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 837 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 670 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 1.909 tỷ đồng.

Ảnh: Kỳ Phương

Kết thúc 9 tháng đầu năm 2025, Công ty Xổ số Kiến thiết Tây Ninh có doanh thu 4.999 tỷ đồng (đạt 76,39% kế hoạch năm 2025, đạt 114,18%, so với cùng kỳ năm 2024); lợi nhuận trước thuế 837 tỷ đồng (đạt 84,55% so với kế hoạch năm 2025, đạt 133,07% so với cùng kỳ năm 2024).

Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2025 của Xổ số Kiến thiết Tây Ninh 670 tỷ đồng (đạt 94,90% so với kế hoạch năm 2025, đạt 133,20% so với cùng kỳ năm 2024); nộp ngân sách nhà nước 1.909 tỷ đồng (đạt 78,82% so với kế hoạch năm 2025, đạt 114,65% so với cùng kỳ năm 2024).

Kết thúc quý III/2025, Xổ số Kiến thiết Tây Ninh có tổng 119 lao động, thu nhập bình quân của người lao động 40 triệu đồng/ tháng.

Vào thời điểm hiện tại, vé số Tây Ninh có mặt hầu hết trên thị trường của các tỉnh, thành khu vực miền Nam. Các Công ty xổ số kiến thiết trong khu vực đoàn kết, đạt được sự đồng thuận cao, áp dụng nhiều biện pháp kinh doanh mang lại hiệu quả trong hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết.

Lãnh đạo Xổ số Kiến thiết Tây Ninh cho biết, bên cạnh các thuận lợi, hoạt động kinh doanh cũng gặp không ít khó khăn như: vé số giả được làm tinh vi dưới nhiều hình thức như: cạo sửa, tô xoá, in giả bằng công nghệ cao... thời tiết, mưa bão vẫn diễn biến phức tạp, khó lường ảnh hưởng đến hoạt động của công ty và trong khu vực.

Đối với những tháng cuối năm 2025, lãnh đạo Xổ số Kiến thiết Tây Ninh cho hay sẽ chú trọng cải tiến kỹ thuật. Việc ứng dụng công nghệ mới vào in vé số truyền thống, làm tăng tính mỹ thuật, hiện đại về mẫu mã, chất lượng, nhất là khâu chống làm giả, hạn chế tối đa tệ nạn làm giả vé số dưới mọi hình thức.

Ngoài ra, công ty thường xuyên cập nhật các quy định của Nhà nước về hoạt động kinh doanh xổ số nói riêng và các quy định liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp nói chung để việc quản lý hoạt động kinh doanh được ổn định, lành mạnh, không vi phạm các quy định của nhà nước.

Song song đó, tăng cường kiểm tra, giám sát nội bộ để phát hiện sớm rủi ro. Áp dụng các biện pháp kinh doanh phù hợp để phát triển, nâng cao doanh số tiêu thụ đối với loại hình vé số tự chọn. Củng cổ mạng lưới đại lý, kết hợp kích thích tiêu thụ vé để nâng cao hiệu quả kinh doanh cho 2 loại hình xổ số kiến thiết truyền thống và tự chọn.