Tiền sử dụng đất từ dự án tăng mạnh, Thuế Tây Ninh thu vượt dự toán năm 2025

(TBTCO) - Lũy kế 10 tháng đầu năm 2025, thu nội địa của Thuế tỉnh Tây Ninh đạt 37.974 tỷ đồng (đạt 121,1% dự toán Trung ương giao, đạt 119,3% dự toán địa phương giao) và bằng 140,3% so cùng kỳ 2024. Riêng các khoản thu từ đất trong 10 tháng đạt gần 13.000 tỷ đồng.

Những dự án trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Long An cũ) hiện đang được triển khai một cách bài bản, pháp lý rõ ràng góp phần giúp nguồn thu ngân sách tăng cao. Ảnh: Kỳ Phương

Số liệu thống kê của Thuế tỉnh Tây Ninh cho thấy, tổng thu nội địa tháng 10/2025 là 3.742,394 tỷ đồng. Lũy kế thu 10 tháng đầu năm 2025 là 37.974 tỷ đồng, đạt 121,1% dự toán Trung ương giao, đạt 119,3% dự toán địa phương giao và bằng 140,3% so cùng kỳ 2024.

Trong đó, thu cân đối tháng 10 là 2.610 tỷ đồng. Lũy kế thu tháng đầu năm 2025 là 22.569,491 tỷ đồng, đạt 106,7% dự toán Trung ương giao, đạt 104,4% dự toán địa phương giao, bằng 129,5% so cùng kỳ 2024.

Trong 10 tháng đầu năm 2025, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có 7/18 khoản thu, sắc thuế đạt vượt dự toán; 6/18 khoản thu, sắc thuế đạt trên 83,3% dự toán; 5/18 khoản thu, sắc thuế đạt dưới 83,3% dự toán. So với cùng kỳ năm 2024, có 12/18 khoản thu, sắc thuế tăng trưởng so với cùng kỳ, 6/18 khoản thu, sắc thuế không tăng trưởng so với cùng kỳ.

Trong đó, thu từ khu vực sản xuất kinh doanh tháng 10 là 1.797,2 tỷ đồng. Lũy kế 10 tháng đầu năm 2025 là 13.268,8 tỷ đồng, đạt 103% dự toán Trung ương, đạt 101,6 % dự toán địa phương, bằng 124,7% so với cùng kỳ 2024.

Nếu tính các khoản thu từ đất thì tháng 10/2025 là 797,939 tỷ đồng. Lũy kế 10 tháng đầu năm 2025 được 12.982,8 tỷ đồng, đạt 200,3 % dự toán Trung ương, đạt 200,2% dự toán địa phương, bằng 198,4% so với cùng kỳ 2024.

Các khoản thu từ đất vượt dự toán và tăng mạnh so với cùng kỳ chủ yếu là từ việc thu tiền sử dụng đất, tăng 5.405,404 tỷ so với cùng kỳ 2024./.