Hủy bản án sơ thẩm vụ tranh chấp tại NovaWorld Phan Thiết, Novareal cung cấp gì?

(TBTCO) - Tòa án Nhân dân TP. Hồ Chí Minh vừa quyết định hủy toàn bộ bản án sơ thẩm của Tòa án Nhân dân Khu vực 7 trong vụ tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa VPBank và khách hàng liên quan đến tranh chấp tại dự án NovaWorld Phan Thiết. Song song đó, phía Novareal cũng đưa ra nhiều chứng cứ liên quan.

Căn nhà dẫn đến tranh chấp tại NovaWorld Phan Thiết. Ảnh do phía Novareal cung cấp

Hội đồng xét xử phúc thẩm cho rằng cấp sơ thẩm có nhận định bất lợi cho chủ đầu tư, nhưng tòa cấp sơ thẩm không đưa chủ đầu tư vào tham gia tố tụng. Trong trường hợp phải xem xét tính hợp pháp của văn bản thỏa thuận thì cần đưa chủ đầu tư, Công ty Novareal vào người có quyền lợi liên quan.

Theo Tòa án Nhân dân TP. Hồ Chí Minh, việc Tòa án cấp sơ thẩm xác định bất động sản “không có thật” là nhận định chủ quan, chưa thu thập đầy đủ chứng cứ, chưa xem xét thẩm định tài sản tại cơ quan có thẩm quyền.

Bản án sơ thẩm đã vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, ảnh hưởng đến quyền lợi của các đương sự nên phải hủy toàn bộ bản án để xem xét giải quyết lại.

Từ đó hội đồng xét xử tuyên chấp nhận một phần kháng cáo của VPBank, Công ty Novareal và một phần kháng nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 7, TP. Hồ Chí Minh.

Liên quan đến sở hửu tại dự án trên, phía Novareal khẳng định, căn cứ vi bằng do Ngân hàng cung cấp trong giai đoạn xét xử phúc thẩm đã chứng minh bất động sản có tồn tại trong Dự án tại xã Tiến Thành, TP. Phan Thiết (nay là phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng) đang hoàn thiện. Như vậy, khác hoàn toàn với nhận định của Tòa cấp sơ thẩm về việc bất động sản “không có thật”. Đây là tình tiết làm thay đổi nhận định và kết quả giải quyết vụ án.

Đại diện Novareal cho hay, tại thời điểm phát sinh tranh chấp, biệt thự song lập mà khách hàng đăng ký mua đã được xây dựng trên 90% khối lượng. Chủ đầu tư đã triển khai dự án trên thực địa, sản phẩm bất động sản hiện hữu, có thể kiểm chứng, không phải là dự án “trên giấy” như cách hiểu của bản án sơ thẩm.

Đồng thời, văn bản thỏa thuận ký ngày 5/11/2020 giữa Khách hàng và Công ty Novareal, các bên đã xác lập rõ quyền và nghĩa vụ. Trong đó, Novareal có nghĩa vụ cung cấp cho khách hàng các dịch vụ: Giới thiệu, tư vấn các thông tin về bất động sản thuộc dự án phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng; Tư vấn về chính sách giá, chính sách ưu đãi, chính sách thương mại mà chủ đầu tư dự án áp dụng với Bất động sản; Hỗ trợ tham gia đăng ký chọn mua bất động sản khi chủ đầu tư đủ điều kiện bán Bất động sản theo quy định của pháp luật bảo đảm phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng; Các công việc khác có liên quan. Khách hàng có trách nhiệm thực hiện việc ký kết hợp đồng với chủ đầu tư khi dự án đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán.

Phía Novareal cho rằng, đã thực hiện đầy đủ các trách nhiệm theo thỏa thuận, bao gồm việc tư vấn đầy đủ cho khách hàng về dự án, đốc thúc chủ đầu tư triển khai dự án để đảm bảo ký kết Hợp đồng mua bán theo đúng tiến độ mà Novareal đã cam kết với khách hàng.

Sau khi nhận được thông báo từ chủ đầu tư dự án đã đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán theo quy định pháp luật, Novareal đã nhiều lần chủ động mời khách hàng lên ký hợp đồng mua bán vào tháng 7/2022 và tháng 6/2023. Tuy nhiên, khách hàng đã không lên ký hợp đồng mua bán theo thông báo, dẫn đến giao dịch không thể hoàn tất dù Novareal đã hoàn thành nghĩa vụ của mình./.