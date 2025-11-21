Thuế tỉnh Tây Ninh thu hồi gần 2.792 tỷ đồng từ nợ thuế

(TBTCO) - Luỹ kế đến ngày 30/9/2025, Thuế tỉnh Tây Ninh đã tiến hành thu hồi và nộp vào ngân sách nhà nước 2.791,5 tỷ đồng tiền nợ thuế, góp phần giúp nguồn thu ngân sách trong năm 2025 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tăng cao.

Tây Ninh đang có số thu nội địa cao nhất Tây Nam Bộ. Ảnh: Kỳ Phương

Theo Thuế tỉnh Tây Ninh, để giải quyết tình trạng nợ thuế, ngày 16/10/2025, cơ quan đã ban hành Quyết định số 1739/QĐ-TNI về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng trên địa bàn quản lý thuộc Thuế tỉnh Tây Ninh và công văn số 2276/TNI-NVDTPC ngày 22/10/2025 về việc quyết liệt tổ chức triển khai các biện pháp thu tiền thuế nợ đến cuối năm 2025.

Song song đó, Thuế tỉnh Tây Ninh đã dự thảo kế hoạch về việc triển khai công tác quản lý nợ và các biện pháp thu hồi nợ thuế trong quý IV/2025 trên địa bàn do Thuế tỉnh Tây Ninh quản lý.

Tiền thuế nợ từ thuế, phí, thu khác tại thời điểm ngày 30/9/2025 là 1.455 tỷ đồng, chiếm 52% tổng nợ, tăng 355 tỷ (+32%) so với 31/12/2024, tăng 19 tỷ (+1,3%) so với 31/8/2025.

Tiền thuế nợ từ đất tại thời điểm ngày 30/9/2025 là 766 tỷ đồng, chiếm 27% tổng nợ; tăng 196 tỷ (+34%) so với 31/12/2024, giảm 11 tỷ (-1,4%) so với 31/08/2025. Ngoài ra, tiền thuế nợ từ tiền chậm nộp tại thời điểm 30/9/2025 là 570 tỷ đồng.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, Thuế tỉnh Tây Ninh đã thực hiện cưỡng chế 1.123 trường hợp (1.098 người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức; 25 người nộp thuế là hộ kinh doanh, cá nhân), tổng số tiền nợ thuế cưỡng chế 1.069 tỷ đồng (1.064 tỷ đồng đối với tổ chức, 5 tỷ đồng đối với cá nhân; tỷ lệ 9,6%).

Cụ thể: 162 trường hợp cưỡng chế tài khoản ngân hàng số tiền 41,576 tỷ đồng; 954 trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn số tiền 811,295 tỷ đồng; 7 trường hợp thu hồi giấy phép kinh doanh số tiền 215,677 tỷ đồng.

Theo số liệu thống kê từ các Phòng Quản lý doanh nghiệp, Thuế cơ sở, từ đầu năm 2025 đến nay, Thuế tỉnh Tây Ninh đã ban hành thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với 248 người nộp thuế tương ứng số tiền 867,789 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ thực hiện là 9,3%, tăng 0,9% so với kỳ báo cáo đến ngày 27/10/2025 tỷ lệ thực hiện là 8,4%.

Đối với công tác thanh tra hồ sơ cũ, kế hoạch năm 2025 là 51 doanh nghiệp. Đến thời điểm hiện tại đã hoàn thành lũy kế là 20 cuộc (đạt 39% kế hoạch. Kết quả xử lý tăng thu 114.757 triệu đồng (bằng 474% so cùng kỳ).