Ông Nguyễn Hữu Trường được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Thuế tỉnh Lào Cai

(TBTCO) - Thuế tỉnh Lào Cai vừa tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Trường quyền Trưởng Thuế tỉnh Lào Cai giữ chức Trưởng Thuế tỉnh Lào Cai. Phó Cục trưởng Cục Thuế Vũ Chí Hùng đã trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Hữu Trường.

Phát biểu tại lễ công bố quyết định, Phó Cục trưởng Cục Thuế Vũ Chí Hùng chúc mừng tới ông Nguyễn Hữu Trường đã được tập thể lãnh đạo và cấp ủy Thuế tỉnh Lào Cai tín nhiệm; được Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lào Cai ủng hộ, được Bộ Tài chính, Cục Thuế tin tưởng, giao nhiệm vụ giữ chức Trưởng Thuế tỉnh Lào Cai.

Phó Cục trưởng Cục Thuế Vũ Chí Hùng trao quyết định bổ nhiệm Trưởng Thuế tỉnh Lào Cai cho ông Nguyễn Hữu Trường.

Lãnh đạo Cục Thuế cũng chúc mừng Thuế tỉnh Lào Cai đã được các cấp có thẩm quyền quan tâm kiện toàn chức danh Trưởng Thuế tỉnh, qua đó tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của Ban lãnh đạo Thuế tỉnh, tạo điều kiện để Thuế tỉnh Lào Cai triển khai thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ chuyên môn được giao trong thời gian tới.

Ông Vũ Chí Hùng cho biết, thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình mới của ngành Thuế, ông Nguyễn Hữu Trường được điều động công tác, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Thuế tỉnh Lào Cai và giao Quyền Trưởng Thuế tỉnh Lào Cai từ tháng 7/2025 đến nay.

Trên cương vị được giao, ông Nguyễn Hữu Trường đã cùng tập thể Ban lãnh đạo Thuế tỉnh Lào Cai chủ động, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; bảo đảm hoạt động của đơn vị thông suốt, ổn định; giữ vững kỷ cương, kỷ luật và tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ.

Lãnh đạo Cục Thuế tin tưởng rằng, với năng lực công tác, những kinh nghiệm thực tiễn đã được tích lũy trong gần 33 năm công tác trong ngành, cùng với tinh thần trách nhiệm và bản lĩnh của người cán bộ lãnh đạo, Trưởng Thuế tỉnh Lào Cai Nguyễn Hữu Trường sẽ nhanh chóng tiếp cận vị trí công việc mới, phát huy tốt vai trò người đứng đầu và có những đóng góp quan trọng cho công tác thuế trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Đồng thời, Phó Cục trưởng Vũ Chí Hùng đề nghị tân Trưởng Thuế tỉnh Lào Cai tiếp tục giữ gìn và phát huy sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể Ban lãnh đạo và toàn thể công chức thuế tỉnh, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Trưởng Thuế tỉnh Lào Cai Nguyễn Hữu Trường gửi lời cảm ơn đối với sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lào Cai, Bộ Tài chính, Cục Thuế và sự đồng hành của tập thể Ban lãnh đạo, công chức và người lao động Thuế tỉnh Lào Cai trong thời gian qua.

Tân Trưởng Thuế tỉnh Lào Cai cam kết sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm để cùng Ban lãnh đạo đơn vị tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, vì mục tiêu chung của đơn vị và của toàn ngành Thuế và hoàn thành tốt mục tiêu mà Ban lãnh đạo Cục Thuế đã giao phó./.