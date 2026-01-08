Giá vàng ngày 8/1: Vàng nhẫn đi lên trong vùng giá cao

(TBTCO) - Giá vàng nhẫn trong nước sáng 8/1 ghi nhận xu hướng đi lên tại nhiều thương hiệu, đưa mặt bằng giá duy trì ở vùng cao so với ngày 7/1.

Thị trường trong nước

Theo ghi nhận của phóng viên vào khoảng 5 giờ 30 phút sáng ngày 8/1 (theo giờ Việt Nam), giá vàng trong nước tiếp tục nhích lên so với phiên rạng sáng trước đó, trong bối cảnh thị trường vẫn duy trì mặt bằng giá cao.

Cụ thể, giá vàng miếng tại các thương hiệu lớn như SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Minh Châu đồng loạt tăng 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán. Hiện các doanh nghiệp này niêm yết giá vàng miếng quanh mức 156,1 triệu đồng/lượng mua vào và 158,1 triệu đồng/lượng bán ra.

Diễn biến giá vàng miếng và nhẫn trong nước cập nhật tính đến sáng 8/1 (Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng). Nguồn: PV tổng hợp.

Ở phân khúc vàng nhẫn, diễn biến giá có sự phân hóa rõ hơn giữa các thương hiệu. SJC điều chỉnh tăng mạnh ở chiều mua, đưa giá vàng nhẫn lên mức 152,1 - 154,6 triệu đồng/lượng, tương ứng tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 600.000 đồng/lượng ở chiều bán. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu giữ nguyên giá giao dịch vàng nhẫn so với phiên trước, duy trì ở mức 155,5 - 158,5 triệu đồng/lượng.

Một số thương hiệu khác ghi nhận mức tăng khá rõ. Phú Quý nâng giá vàng nhẫn thêm 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, lên mức 153,8 - 156,8 triệu đồng/lượng. DOJI điều chỉnh tăng 1 triệu đồng/lượng, giao dịch quanh mức 153,5 - 156,5 triệu đồng/lượng, trong khi PNJ tăng mạnh nhất với mức tăng 1,5 triệu đồng/lượng, đưa giá vàng nhẫn lên cùng vùng 153,5 - 156,5 triệu đồng/lượng.

Thị trường quốc tế

Trên thị trường quốc tế, giá vàng sáng nay giảm khoảng 40,4 USD/ounce so với cùng thời điểm ngày hôm qua, lùi về quanh mức 4.455,6 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá bán ra của Vietcombank, giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 141,8 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế và các chi phí liên quan. Như vậy, giá vàng trong nước vẫn đang cao hơn vàng thế giới xấp xỉ 16,3 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng quốc tế trong 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Diễn biến điều chỉnh này chủ yếu xuất phát từ hoạt động chốt lời sau nhịp tăng mạnh trước đó, dù đà giảm đã được thu hẹp khi các số liệu kinh tế Mỹ phát đi tín hiệu kém tích cực. Trong 24 giờ qua, giá vàng giảm gần 0,9%, song nếu tính trong vòng một tháng, kim loại quý này vẫn tăng hơn 6%, cho thấy xu hướng tăng trung hạn chưa bị đảo chiều.

Các dữ liệu mới nhất tiếp tục cho thấy thị trường lao động Mỹ suy yếu. Báo cáo Khảo sát Vị trí Việc làm và Biến động Lao động (JOLTS) ghi nhận số lượng vị trí việc làm trống trong tháng 12 giảm xuống 7,15 triệu, mức thấp nhất kể từ tháng 3/2021 và thấp hơn đáng kể so với dự báo. Trước đó, báo cáo của công ty xử lý bảng lương khu vực tư nhân ADP cũng cho thấy tăng trưởng việc làm khu vực tư nhân chậm hơn kỳ vọng. Tuy nhiên, thị trường vàng phản ứng khá thận trọng trước các thông tin này, cho thấy áp lực bán hiện tại chủ yếu mang tính kỹ thuật.

Theo đánh giá của giới phân tích, dù chịu điều chỉnh ngắn hạn, mặt bằng giá vàng vẫn được hỗ trợ bởi triển vọng nới lỏng chính sách tiền tệ trong trung hạn, khi thị trường lao động Mỹ hạ nhiệt có thể tạo thêm dư địa để Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cân nhắc cắt giảm lãi suất trong thời gian tới.

Bên cạnh yếu tố kinh tế, giá vàng còn được nâng đỡ bởi bối cảnh địa chính trị toàn cầu nhiều bất ổn trong những ngày đầu năm 2026. Hội đồng Vàng Thế giới nhận định, dù vàng đã điều chỉnh vào cuối năm 2025 do hoạt động tái cơ cấu danh mục và chốt lời, kim loại quý này vẫn khép lại năm với mức tăng mạnh, phản ánh xu hướng dài hạn tích cực trong môi trường nhiều rủi ro kinh tế và địa chính trị.