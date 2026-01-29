(TBTCO) - Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một cổ đông lớn và một thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 (mã Ck: SJC) do vi phạm quy định về báo cáo giao dịch và chào mua công khai.

Cụ thể, tại Quyết định số 75/QĐ-XPHC, Thanh tra UBCKNN xử phạt ông Phạm Khánh Phương - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 số tiền 100 triệu đồng do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Trước đó, ngày 16/6/2023, ông Phương đã bán 901.520 cổ phiếu SJC nhưng không thực hiện nghĩa vụ báo cáo theo quy định.

Cùng ngày, tại Quyết định số 76/QĐ-XPHC, Thanh tra UBCKNN xử phạt Công ty cổ phần Đầu tư Nam Nhật Khang - cổ đông lớn của SJC với tổng số tiền 300 triệu đồng đối với hai hành vi vi phạm.

Trong đó, Công ty cổ phần Đầu tư Nam Nhật Khang bị phạt 250 triệu đồng do không đăng ký chào mua công khai khi mua 881.600 cổ phiếu SJC vào ngày 31/3/2023, làm tăng tỷ lệ sở hữu cùng người có liên quan từ 26,28% lên 39%.

Đồng thời, công ty này bị phạt thêm 50 triệu đồng do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch khi bán 60.000 cổ phiếu SJC vào ngày 28/7/2023.

Bên cạnh mức xử phạt về tiền, Công ty cổ phần Đầu tư Nam Nhật Khang bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc từ bỏ quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền trên số cổ phần có được từ hành vi vi phạm không đăng ký chào mua công khai theo quy định pháp luật và buộc bán cổ phiếu để giảm tỷ lệ nắm giữ xuống dưới mức phải chào mua công khai đối với hành vi vi phạm không đăng ký chào mua công khai theo quy định pháp luật trong thời hạn tối đa 06 tháng kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành./.