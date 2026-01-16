Chủ tịch Hội đồng quản trị SJC, TKC bị xử phạt tiền và đình chỉ giao dịch chứng khoán

(TBTCO) - Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Vũ Thị Thúy và ông Lê Đại Nghĩa do vi phạm quy định về báo cáo giao dịch.

Cụ thể, tại Quyết định số 51/QĐ-XPHC, Thanh tra UBCKNN xử phạt bà Vũ Thị Thúy – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 (mã chứng khoán: SJC) với số tiền hơn 326 triệu đồng, tương đương 2% giá trị chứng khoán giao dịch thực tế tính theo mệnh giá, do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Theo UBCKNN, ngày 31/3/2023, bà Vũ Thị Thúy đã bán 1.631.600 cổ phiếu SJC, tương ứng hơn 16,3 tỷ đồng tính theo mệnh giá, nhưng không thực hiện báo cáo về việc dự kiến giao dịch theo quy định. Ngoài hình thức phạt tiền, bà Vũ Thị Thúy còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán trong thời hạn 4 tháng, theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 33 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 27 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Cũng trong đợt này, UBCKNN ban hành Quyết định số 54/QĐ-XPHC xử phạt ông Lê Đại Nghĩa – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa Ốc Tân Kỷ (mã chứng khoán: TKC) với tổng số tiền 197,5 triệu đồng do nhiều hành vi vi phạm.

Theo đó, ông Lê Đại Nghĩa bị phạt 60 triệu đồng do không báo cáo khi trở thành cổ đông lớn. Ngày 17/11/2021, ông Nghĩa đã mua 1.100.000 cổ phiếu TKC, nâng tỷ lệ sở hữu từ 0% lên 10,25%, qua đó trở thành cổ đông lớn của công ty. Tuy nhiên, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) không nhận được báo cáo trở thành cổ đông lớn theo quy định.

Bên cạnh đó, ông Nghĩa bị phạt 75 triệu đồng, tương đương 0,75% giá trị chứng khoán giao dịch thực tế tính theo mệnh giá, do giao dịch ngoài khoảng thời gian được công bố thông tin. Cụ thể, theo công bố của HNX, ông Nghĩa đăng ký mua 1.000.000 cổ phiếu TKC trong khoảng thời gian từ 18/7/2022 đến 29/7/2022, nhưng thực tế đã mua số cổ phiếu này vào ngày 15/7/2022, trước thời điểm công bố thông tin.

Ngoài ra, ông Lê Đại Nghĩa còn bị phạt 62,5 triệu đồng do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Theo UBCKNN, ông Nghĩa đã bán 35.000 cổ phiếu TKC vào ngày 7/2/2023 và bán tiếp 420.000 cổ phiếu vào ngày 20/2/2023, với tổng giá trị giao dịch 4,55 tỷ đồng tính theo mệnh giá, nhưng không thực hiện nghĩa vụ báo cáo. Đồng thời, ông Lê Đại Nghĩa cũng bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán trong thời hạn 2 tháng./.