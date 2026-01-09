Thuế tỉnh Lào Cai thu ngân sách năm 2025 vượt 63% dự toán

(TBTCO) - Mặc dù chịu tác động lớn bởi thiên tai, bão lũ, song tổng thu ngân sách nhà nước do Thuế tỉnh Lào Cai quản lý vẫn đạt gần 19.400 tỷ đồng, vượt 63% dự toán, tăng trên 28% so với năm 2024 thực hiện. Điều này thể hiện sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế trên địa bàn và cán bộ, công chức ngành Thuế.

Đại diện Thuế tỉnh Lào Cai cho biết, công tác thu ngân sách nhà nước năm 2025, đơn vị thực hiện đạt kết quả tích cực và khá toàn diện. Cụ thể, tổng thu do Thuế tỉnh Lào Cai quản lý ước đạt gần 19.400 tỷ đồng, vượt 63% dự toán, tăng trên 28% so với năm 2024 thực hiện.

Thuế tỉnh Lào Cai tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân tuân thủ pháp luật thuế.

Kết quả này càng đáng ghi nhận khi nửa cuối năm 2025, tỉnh Lào Cai chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, bão lũ diễn ra liên tiếp, gây thiệt hại lớn cho người dân địa phương và cộng đồng doanh nghiệp.

Đáng chú ý, thu thuế, phí nội địa đạt hơn 10.400 tỷ đồng, vượt 28% dự toán, tăng 7,2% so với cùng kỳ thực hiện. Điều này phản ánh nỗ lực quản lý thu do cơ quan thuế thực hiện và sự nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức của doanh nghiệp.

Bên cạnh đạt được kết quả thu tích cực, Thuế tỉnh Lào Cai đã vận hành ổn định mô hình Thuế tỉnh - Thuế cơ sở, không để gián đoạn nhiệm vụ; đẩy mạnh chuyển đổi số, đặc biệt trong quản lý hộ kinh doanh với 100% hộ kinh doanh sử dụng eTax Mobile và hóa đơn điện tử; đồng thời thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, thanh tra, quản lý nợ và hoàn thuế, qua đó tăng cường kỷ cương, kỷ luật và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế trên địa bàn.

Năm 2026, Thuế tỉnh Lào Cai tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm công chức; thực hiện nghiêm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quản lý, sử dụng hiệu quả tài chính và tài sản công.

Năm 2026, dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai được giao là 15.700 tỷ đồng; đồng thời năm 2026, là năm đầu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030, do đó, nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước là rất nặng nề, do các khoản thu đột biến năm 2025 không còn lặp lại, đồng thời nhiều sắc thuế chủ lực có dự báo giảm. Điều này đòi hỏi Thuế tỉnh Lào Cai cần bám sát tình hình sản xuất kinh doanh thực chất của doanh nghiệp, đồng thời mở rộng cơ sở thu, tăng cường quản lý rủi ro, chống thất thu để đạt được kết quả toàn diện.

Để hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước được giao, năm 2026, Thuế tỉnh Lào Cai tiếp tục bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Cục Thuế và của HĐND, UBND tỉnh, triển khai quyết liệt các giải pháp quản lý thu; giao chỉ tiêu, theo dõi chặt tiến độ, rà soát nguồn thu để khai thác hiệu quả, chống thất thu, đồng thời chủ động tham mưu giải pháp phù hợp, bảo đảm quản lý đúng pháp luật và hỗ trợ môi trường đầu tư, kinh doanh.

Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai hiệu quả các chính sách thuế mới năm 2026, bảo đảm chính sách đi vào cuộc sống, hỗ trợ người nộp thuế mở rộng sản xuất, kinh doanh, qua đó thúc đẩy tăng trưởng và nuôi dưỡng nguồn thu bền vững cho ngân sách nhà nước giai đoạn 2026 - 2030.

Thuế tỉnh Lào Cai cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương cập nhật thông tin hộ, cá nhân kinh doanh, hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi khi xóa bỏ thuế khoán theo hướng “cầm tay chỉ việc”, hướng dẫn sử dụng ứng dụng eTax Mobile, dịch vụ thuế điện tử, hóa đơn điện tử từ máy tính tiền và khai thác dữ liệu để kê khai, tính thuế theo đúng quy định.

Cạnh đó, Thuế tỉnh Lào Cai triển khai kiểm tra thuế theo quản lý rủi ro, tập trung lĩnh vực, doanh nghiệp rủi ro cao; kiên quyết xử lý gian lận hóa đơn, gian lận hoàn thuế, tăng cường phối hợp với cơ quan chức năng, nhất là cơ quan công an, để nâng cao tính răn đe và bảo đảm môi trường kinh doanh lành mạnh.

Ngoài ra, Thuế tỉnh Lào Cai triển khai quyết liệt các biện pháp quản lý, cưỡng chế nợ thuế, gắn trách nhiệm người đứng đầu; rà soát, phân loại nợ, thu hồi hiệu quả, kiên quyết cưỡng chế và công khai nợ thuế đối với trường hợp chây ỳ theo quy định./.