Ngày 8/1: Giá cà phê đồng loạt tăng mạnh, hồ tiêu neo cao ở mức 152.500 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay (8/1) tại khu vực Tây Nguyên tăng 1.000 đồng/kg tại tất cả các địa phương, đưa mặt bằng giá tiến sát mốc 100.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu duy trì ổn định trong khoảng 150.000 - 152.500 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay hiện dao động trong khoảng 98.500 - 99.200 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá cà phê đồng loạt tăng 1.000 đồng/kg

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên hôm nay đồng loạt tăng 1.000 đồng/kg. Hiện, giá cà phê dao động trong khoảng 98.500 - 99.200 đồng/kg. Cụ thể, Đắk Nông đang là địa phương ghi nhận mức giá cao nhất, đạt 99.200 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng là địa phương có giá thấp nhất khu vực cũng đã tăng lên mức 98.500 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng được thu mua ở mức 99.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London tăng mạnh. Cụ thể, hợp đồng giao tháng 1/2026 tăng 2,31% (94 USD/tấn), lên mức 4.157 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 3/2026 cũng tăng 2,27% (89 USD/tấn), đạt 4.007 USD/tấn.

Tại sàn New York, giá cà phê Arabica thậm chí còn tăng mạnh hơn. Hợp đồng giao tháng 3/2025 tăng 4,04% (14,5 US cent/pound), lên mức 373,85 US cent/pound, trong khi hợp đồng giao tháng 5/2026 tăng 3,29% (11,25 US cent/pound), đạt 353,05 US cent/pound.

Theo Reuters và Barchart, một trong những yếu tố quan trọng hỗ trợ giá cà phê trong phiên này là lượng tồn kho đạt chuẩn trên sàn ICE tiếp tục ở mức thấp. Tính đến ngày 5/1, tồn kho arabica được chứng nhận bởi ICE chỉ còn 452.906 bao, giảm mạnh so với mức 993.562 bao cùng kỳ năm ngoái.

Giá tiêu dao động trong khoảng 150.000 - 152.500 đồng/kg

Giá tiêu trong nước sáng nay duy trì ổn định, dao động trong khoảng 150.000 - 152.500 đồng/kg. Cụ thể, tại Đắk Lắk và Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng), giá tiêu đang được thu mua ở mức cao nhất là 152.500 đồng/kg. Tiếp theo là Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh) với mức 151.500 đồng/kg. Trong khi đó, Gia Lai và Đồng Nai ghi nhận giá tiêu lần lượt ở mức 151.000 đồng/kg và 150.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, theo dữ liệu của Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Brazil ASTA 570 tiếp tục tăng ngày thứ hai liên tiếp, với mức tăng 0,81% (50 USD/tấn) so với ngày hôm trước, lên mức 6.200 USD/tấn.

Tại các quốc gia sản xuất hàng đầu khác, giá nhìn chung vẫn ổn định. Hiện giá tiêu đen Indonesia được niêm yết ở mức 6.746 USD/tấn, trong khi giá tiêu đen Malaysia đạt 9.000 USD/tấn.

Tại Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu cũng đi ngang trong khoảng 6.500 - 6.700 USD/tấn đối với loại 500 g/l và 550 g/l.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia duy trì ổn định ở mức 9.182 USD/tấn. Tương tự, giá tiêu trắng tại Malaysia và Việt Nam giữ nguyên ở mức 12.000 USD/tấn và 9.250 USD/tấn./.