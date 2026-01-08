Ngày 8/1: Giá thép và quặng sắt kỳ hạn đồng loạt đảo chiều giảm

Giá thép và quặng sắt kỳ hạn hôm nay (8/1) đồng loạt đảo chiều giảm nhẹ khi thị trường tập trung quan sát diễn biến tiêu thụ của Trung Quốc thời điểm gần Tết Nguyên đán.

Giá thép và quặng sắt kỳ hạn hôm nay giảm nhẹ. Ảnh tư liệu

Giá thép trên sàn giao dịch

Kết thúc phiên giao dịch, giá thép thanh kỳ hạn tháng 2/2026 trên Sàn Thượng Hải giảm 0,7% (22 Nhân dân tệ) về mức 3.071 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt giảm nhẹ sau đó kết phiên đi ngang mức 809 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Singapore, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 2/2026 tăng 0,7 USD lên mức 106,47 USD/tấn.

Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 5/2026 giao dịch sôi động nhất trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE) giảm 0,57% xuống còn 791 Nhân dân tệ (113,28 USD)/tấn.

Các chỉ số giá thép cũng biến động trái chiều gồm, giá thép thanh vằn giảm 0,64%, thép cuộn cán nóng giảm 0,37%, trong khi giá thép thanh dây tăng 0,7% và thép không gỉ tăng 1,37%.

Thị trường trong nước

Theo số liệu từ SteelOnline.vn, các doanh nghiệp thép nội địa hôm nay tiếp tục giữ nguyên giá niêm yết nhằm ổn định thị trường.

Khu vực miền Bắc: Thương hiệu thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.800 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.600 đồng/kg.

Thương hiệu thép Việt Ý, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.690 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.380 đồng/kg.

Thép Việt Đức, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.300 đồng/kg.

Thép Việt Sing, với thép cuộn CB240 có giá 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức giá 13.430 đồng/kg.

Thép VAS, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.530 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.130 đồng/kg.

Khu vực miền Trung: Thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.800 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.600 đồng/kg.

Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.950 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.550 đồng/kg.

Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.130 đồng/kg.

Khu vực miền Nam: Thép Hòa Phát, thép cuộn CB240, ở mức 13.800 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.600 đồng/kg.

Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.530 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.130 đồng/kg./.