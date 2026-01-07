Giá thép hôm nay (7/1) giảm nhẹ, trong khi quặng sắt tăng nhờ nhu cầu mạnh mẽ từ các nhà máy thép và tình trạng nguồn cung tại Trung Quốc vẫn bị thắt chặt. Trong nước, giá thép xây dựng tiếp tục giữ nguyên giá bán.

Giá thép hôm nay giảm nhẹ. Ảnh tư liệu

Giá thép trên sàn giao dịch

Kết thúc phiên giao dịch, giá thép thanh kỳ hạn tháng 2/2026 trên Sàn Thượng Hải giảm 0,3% (9 Nhân dân tệ) về mức 3.093 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt tăng 0,43% (3,5 Nhân dân tệ) lên mức 809 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Singapore, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 2/2026 tăng 0,43 USD lên mức 105,77 USD/tấn.

Hợp đồng quặng sắt giao tháng 5/2026 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) tăng 7,5 Nhân dân tệ, tương đương 0,95% lên 797 Nhân dân tệ (114,16 USD)/tấn.

Giá quặng sắt tại Trung Quốc đang được hỗ trợ bởi hoạt động tái tích trữ nguyên liệu của các nhà máy thép trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vào tháng 2, cùng với tình trạng nguồn cung nội địa khan hiếm. Theo Shanghai Metals Market, một số mỏ quặng đã phải hạn chế sản lượng do các biện pháp bảo vệ môi trường, qua đó càng làm gia tăng áp lực nguồn cung.

Trái ngược với đà tăng của quặng sắt, các nguyên liệu sản xuất thép khác trên DCE đồng loạt giảm giá, trong đó than luyện cốc giảm 3,14% và than cốc giảm 2,92%.

Trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải (SHFE), các sản phẩm thép diễn biến trái chiều. Thép cây giảm 0,74%, thép cuộn cán nóng giảm 0,79% và thép không gỉ mất 0,23%, trong khi thép dây tăng mạnh 4,93%.

Thị trường trong nước

Theo số liệu từ SteelOnline.vn, các doanh nghiệp thép nội địa hôm nay tiếp tục giữ nguyên giá niêm yết nhằm ổn định thị trường.

Khu vực miền Bắc: thương hiệu thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.800 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.600 đồng/kg; thương hiệu thép Việt Ý, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.690 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.380 đồng/kg; thép Việt Đức, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.300 đồng/kg; thép Việt Sing, với thép cuộn CB240 có giá 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức giá 13.430 đồng/kg; thép VAS, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.530 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.130 đồng/kg.

Khu vực miền Trung: thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.800 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.600 đồng/kg; thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.950 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.550 đồng/kg; thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.130 đồng/kg.

Khu vực miền Nam: thép Hòa Phát, thép cuộn CB240, ở mức 13.800 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.600 đồng/kg; thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.530 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.130 đồng/kg./.