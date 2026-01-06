Sáng ngày 6/1, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.122 VND, giảm 2 VND so với phiên giao dịch trước. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,10%, hiện ở mức 98,32.

Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.918 VND/USD - 26.330 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM giảm. Cụ thể, Vietcombank hiện giao dịch ở mức 26.048 - 26.378 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.048 đồng 26.378 đồng Vietinbank 25.915 đồng 26.380 đồng BIDV 26.080 đồng 26.380 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.941 - 30.882 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.990 đồng 31.571 đồng Vietinbank 29.855 đồng 31.575 đồng BIDV 30.221 đồng 31.486 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 152 đồng - 168 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 161.96 đồng 172.25 đồng Vietinbank 162.28 đồng 173.78 đồng BIDV 163.81 đồng 171.47 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 6/1/2026, giảm 1 đồng ở cả chiều mua và chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 27.111 - 27.211 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt giảm 0,10%, hiện ở mức 98,32.

Đồng USD đã lùi khỏi mức cao nhất trong vòng bốn tuần vào ngày thứ Hai, khi giới giao dịch chuyển sự chú ý sang hàng loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ sẽ được công bố trong tuần này nhằm tìm manh mối về triển vọng chính sách tiền tệ.

Đồng bạc xanh thu hẹp đà tăng và giảm 0,16% so với đồng Franc Thụy Sĩ, xuống còn 0,79135 franc. Đồng EUR phục hồi sau khi giảm trong phiên đầu ngày và tăng 0,05%, lên mức 1,17265 USD/EUR.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) Kazuo Ueda cho biết vào thứ Hai rằng, BOJ sẽ tiếp tục nâng lãi suất nếu các diễn biến kinh tế và giá cả phù hợp với các dự báo của cơ quan này. Quan điểm này đã được ông Ueda nhiều lần nhắc lại trong những tháng gần đây, bao gồm cả sau quyết định nâng lãi suất trong tháng 12, đưa lãi suất lên mức cao nhất trong ba thập kỷ. Đồng USD giảm 0,37% so với đồng Yên Nhật, xuống còn 156,190 Yên/USD./.