Ngày 9/1: Giá heo hơi lập đỉnh mới ở mốc 71.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay (9/1) tiếp tục bứt phá trên toàn quốc, trong đó miền Bắc ghi nhận mức cao nhất lên tới 71.000 đồng/kg. Khu vực miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam cũng đồng loạt điều chỉnh tăng tại nhiều địa phương, đưa mặt bằng giá heo hơi cả nước lên vùng cao mới.

Giá heo hơi hôm nay tiếp tục tăng mạnh trên toàn quốc. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp đà đi lên, mức giá cao nhất toàn quốc đã đạt mốc 71.000 đồng/kg. Cụ thể, có 3 địa phương cùng điều chỉnh tăng 1.000 đồng/kg chạm mức giá cao nhất khu vực và cả nước là 71.000 đồng/kg, bao gồm: Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên.

Nhiều địa phương khác cũng ghi nhận mức tăng 1.000 đồng/kg là Cao Bằng, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Điện Biên và Phú Thọ, đưa giá thu mua tại các tỉnh này lên mức 70.000 đồng/kg. Cùng mức tăng, Lào Cai thu mua heo hơi ở mức 69.000 đồng/kg. Đáng chú ý, tỉnh Lai Châu có mức tăng mạnh nhất khu vực là 2.000 đồng/kg, đạt mốc 69.000 đồng/kg.

Các địa phương còn lại giữ giá ổn định. Trong đó, Hải Phòng duy trì mức 70.000 đồng/kg; Tuyên Quang, Lạng Sơn, Ninh Bình và Sơn La cùng neo ở mốc 69.000 đồng/kg.

Hiện, giá heo tại miền Bắc dao động trong khoảng 69.000 - 71.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi sáng nay tăng mạnh. Theo đó, 3 địa phương gồm Quảng Trị, Quảng Ngãi và Đắk Lắk cùng tăng mạnh 2.000 đồng/kg, đưa giá thu mua lên mức 68.000 đồng/kg.

Cùng chiều đi lên, các tỉnh Hà Tĩnh, Huế, Đà Nẵng, Gia Lai và Lâm Đồng cũng tăng thêm 1.000 đồng/kg. Sau khi điều chỉnh, giá tại Hà Tĩnh và Gia Lai đạt 68.000 đồng/kg; Huế và Đà Nẵng đạt 67.000 đồng/kg; riêng Lâm Đồng đạt 66.000 đồng/kg.

Hai tỉnh Thanh Hoá và Nghệ An ổn định nhưng vẫn duy trì vị trí dẫn đầu khu vực với mức giá cao nhất là 70.000 đồng/kg. Tỉnh Khánh Hoà giữ mức ổn định 67.000 đồng/kg.

Hiện, giá heo tại miền Trung - Tây Nguyên dao động trong khoảng 66.000 - 70.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi sáng nay tại nhiều tỉnh điều chỉnh tăng. Cụ thể, các địa phương gồm Tây Ninh, Đồng Tháp, TP. Hồ Chí Minh, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng tăng thêm 1.000 đồng/kg. Sau điều chỉnh, Tây Ninh và TP. Hồ Chí Minh vươn lên mốc 66.000 đồng/kg; Đồng Tháp và Vĩnh Long đạt mức 64.000 đồng/kg; trong khi Cần Thơ đạt 63.000 đồng/kg. Các tỉnh thành còn lại giữ trạng thái đi ngang.

Hiện, giá heo tại miền Trung - Tây Nguyên dao động trong khoảng 62.000 - 66.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay tăng mạnh. Hiện tại, giá thu mua thấp nhất toàn quốc ghi nhận được là 62.000 đồng/kg (tại An Giang) và mức giá cao nhất chính thức đạt ngưỡng đỉnh mới 71.000 đồng/kg (tại Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên)./.